ترامب يحمل خططا جريئة في رئاسته الثانية.. وهذه أبرزها

تعهد الرئيس المنتخب دونالد بتنفيذ أجندة طموحة للغاية في يومه الأول بعد أن يتم تنصيبه في العشرين من يناير المقبل.



ترتكز معظم هذه الخطط على تنفيذ سياسات صارمة وعكس جوانب رئيسية من أجندة إدارة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.



ويرى الخبراء أن العديد من الإجراءات المقترحة، مثل الترحيل الجماعي وتفكيك هياكل الحكومة، قد تواجه تحديات قانونية ولوجستية.



وفيما يلي أهم الإجراءات التي وعد ترامب باتخاذها في يومه الأول:



عفو عن المعتدين على مبنى الكابيتول

تم توجيه اتهامات لأكثر من 1500 شخص منذ أن هاجم حشد من أنصار ترامب، مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 أي قبل ما يقرب من أربع سنوات.



وتعهد ترامب بالعفو عن العديد من الأشخاص الذين تم إدانتهم واصفا إياهم بـ"الوطنيين غير العاديين".



وبصفته رئيسا، يمكنه العفو عن أي شخص تمت إدانته في محكمة فدرالية، وهو ما يشمل المعتدين.



ترحيل جماعي للمهاجرين

تعهد ترامب بإطلاق "أكبر برنامج لترحيل المهاجرين" في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفا المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين.



وأشار إلى أنه سيستخدم قانون "العدو الأجنبي" لتسهيل عمليات الترحيل، ما قد يتطلب دعما عسكريا وموارد ضخمة.

طرد موظفين بالحكومة الفيدرالية



يهدف ترامب إلى إلغاء ما يسمى بـ"الدولة العميقة" عن طريق تجريد موظفي الحكومة الفيدرالية من الحماية الوظيفية، مما يسهل فصلهم.



سيتم ذلك من خلال إعادة إحياء أمر تنفيذي لعام 2020 يسمى "الجدول أف"، الذي يحوّل بعض المناصب في الخدمة المدنية إلى وظائف سياسية.



إلغاء حماية حقوق المتحولين جنسيا في المدارس

وعد ترامب بإلغاء سياسات إدارة بايدن التي تحمي الطلاب المتحولين جنسيا من التمييز، بما في ذلك إلغاء حماية "البند التاسع" التي تمنع التمييز ضدهم في المدارس، كما قد يقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تعلم نظرية العرق النقدي أو تدعم حقوق المتحولين جنسيا.



فرض رسوم جمركية

يخطط ترامب لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، وخاصة من الصين والمكسيك، معتبرا أن ذلك سيساهم في حماية الوظائف الأميركية وتقليص العجز التجاري.



وقال إنه يمكنه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع القادمة من المكسيك والصين.



حل حرب أوكرانيا

كرر ترامب مرارا أنه يمكنه حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في يوم واحد من توليه المنصب، قائلا إنه سيجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات لإنهاء النزاع.