الكويت.. تعديل بالحكومة يشمل تعيين وزير جديد للعدل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت الكويت، الاثنين، تعديلا وزاريا شمل تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا جديدا للعدل.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بـ"صدور مرسوم أميري رقم 186 لسنة 2024 بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين محمد الوسمي ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما نص في مادته الثانية على تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل".
وأمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان (أحد القصور الأميرية في الكويت) أدى السميط اليمين الدستورية وزيرا للعدل، وفق المصدر ذاته.
وكان محمد الوسمي يشغل منصب وزير العدل بجانب كونه وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وسبق أن أدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، قبل أن يتم تعديل الحقائب التي يقودها اليوم بمرسوم أميري.
وأواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوما بتعديل وزاري شمل تعيين كل من سيد الطبطبائي وزيرا للتربية، وطارق الرومي وزيرا للنفط".
وتضم الحكومة الكويتية الحالية 15 وزيرا بخلاف رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.-(الأناضول)
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