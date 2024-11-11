الكويت.. تعديل بالحكومة يشمل تعيين وزير جديد للعدل

شهدت الكويت، الاثنين، تعديلا وزاريا شمل تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا جديدا للعدل.



وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بـ"صدور مرسوم أميري رقم 186 لسنة 2024 بتعديل وزاري نص في مادته الأولى على تعديل تعيين محمد الوسمي ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما نص في مادته الثانية على تعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل".



وأمام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان (أحد القصور الأميرية في الكويت) أدى السميط اليمين الدستورية وزيرا للعدل، وفق المصدر ذاته.



وكان محمد الوسمي يشغل منصب وزير العدل بجانب كونه وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وسبق أن أدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، قبل أن يتم تعديل الحقائب التي يقودها اليوم بمرسوم أميري.



وأواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوما بتعديل وزاري شمل تعيين كل من سيد الطبطبائي وزيرا للتربية، وطارق الرومي وزيرا للنفط".



وتضم الحكومة الكويتية الحالية 15 وزيرا بخلاف رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.-(الأناضول)