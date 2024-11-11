حرائق قرب القدس إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

اندلعت حرائق في منطقة بيت شيمش قرب مدينة القدس المحتلة، إثر سقوط شظايا اعتراضية اليوم الاثنين.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الحرائق التي اندلعت في المنطقة الواقعة غرب مدينة القدس ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية أطلقها الجيش الإسرائيلي لإسقاط صاروخ أطلق من اليمن.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر الأجواء الإسرائيلية.

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