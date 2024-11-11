حرائق قرب القدس إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

حرائق قرب القدس إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)
التاريخ
11/11/2024 2:38:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اندلعت حرائق في منطقة بيت شيمش قرب مدينة القدس المحتلة، إثر سقوط شظايا صواريخ اعتراضية اليوم الاثنين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الحرائق التي اندلعت في المنطقة الواقعة غرب مدينة القدس ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية أطلقها الجيش الإسرائيلي لإسقاط صاروخ أطلق من اليمن.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر الأجواء الإسرائيلية.
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