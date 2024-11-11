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الكرملين ينفي حدوث اتصال بين بوتين وترامب

11/11/2024 2:38:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي المنتخب الذي لم يتسلم مهامه بعد، دونالد ترامب، مشددا على أن هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع.

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تماما، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة".

وبيّن بيسكوف، أنه لا توجد استعدادات لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعماء الغربيين، وموسكو لم تتلق أي إشارات بهذا الشأن.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال عما إذا كانت الاستعدادات جارية للمفاوضات بين بوتين وشولتس: "لا توجد أي استعدادات في الوقت الراهن، ولم نتلق أي إشارات".


وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 7 نوفمبر/ تشرين الأول، أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على فكرة الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين، نشرها على قناته في تطبيق "تلغرام": "سمعنا تصريح (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب خلال الحملة الانتخابية بأنه ينوي الاتصال بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حتى قبل التنصيب. لقد قيل هذا، وسمع هذا. دعونا نرى". لقد رأيتم أن الرئيس أكد مرة أخرى أنه منفتح على الحوار، الحوار المتكافئ، الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وجدد التأكيد على أن الكرة في الملعب الأمريكي".


كما قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إن الوقت المناسب لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيأتي قريبًا.

وأجاب شولتس في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول الموعد المناسب لذلك، قائلا: "قريبا". سبوتنيك

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