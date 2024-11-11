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شهداء وإصابات في مخيم النصيرات جراء قصف الاحتلال غزة

11/11/2024 2:38:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، وصول 20 شهيدا وأكثر من 30 إصابة إلى المستشفى، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات.
وأضاف المستشفى في بيان اليوم الاثنين، أنه رغم خطورة تلك المناطق، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول إلى المناطق الغربية للمخيم، وانتشلت عددا من الشهداء والجرحى وأشلاء شهداء آخرين، بعد انسحاب الاحتلال من هذه المناطق.
وأشار الى أن مدفعية الاحتلال، قصفت خزانات المياه، ما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض المباني الخاصة بالمشفى، موضحا أن أضرار لحقت في مبنى إدارة المشفى جراء إطلاق طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" المُسيّر النار بشكل مباشر عليه.
من جهة أخرى، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة بالإعلان فورا عن قطاع غزة منطقة مجاعة، في ‏ظل التداعيات الخطيرة للقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خاصة شماله.
‏ وأشارت الشبكة في بيان، إلى أن الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه إلى مناطق شمال قطاع غزة، وتقيد ‏دخولها إلى مختلف مناطق القطاع. حيث أن ما يدخل من مساعدات لا يتجاوز 30 شاحنة مساعدات يوميا، بما يمثل نسبة ‏‏6 بالمئة من الاحتياجات الأساسية.‏
--(بترا)

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