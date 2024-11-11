شهداء وإصابات في مخيم النصيرات جراء قصف الاحتلال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مستشفى
العودة في النصيرات وسط قطاع غزة، وصول 20 شهيدا وأكثر من 30 إصابة إلى المستشفى، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات.
وأضاف المستشفى في بيان اليوم الاثنين، أنه رغم خطورة تلك المناطق، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول إلى المناطق الغربية للمخيم، وانتشلت عددا من الشهداء والجرحى وأشلاء شهداء آخرين، بعد انسحاب الاحتلال من هذه المناطق.
وأشار الى أن مدفعية الاحتلال، قصفت خزانات المياه، ما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض المباني الخاصة بالمشفى، موضحا أن أضرار لحقت في مبنى إدارة المشفى جراء إطلاق طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" المُسيّر النار بشكل مباشر عليه.
من جهة أخرى، طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة بالإعلان فورا عن قطاع غزة منطقة مجاعة، في ظل التداعيات الخطيرة للقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خاصة شماله.
وأشارت الشبكة في بيان، إلى أن الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه إلى مناطق شمال قطاع غزة، وتقيد دخولها إلى مختلف مناطق القطاع. حيث أن ما يدخل من مساعدات لا يتجاوز 30 شاحنة مساعدات يوميا، بما يمثل نسبة 6 بالمئة من الاحتياجات الأساسية.
--(بترا)
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