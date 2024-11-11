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ضربة صاروخية كبيرة لحزب الله تستهدف عكا وحيفا

11/11/2024 2:38:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- قالت وسائل إعلام امس إن ضربة صاروخية كبيرة استهدفت عكا وحيفا ومناطق واسعة في الجليل الغربي، بينما دعا رؤساء أحزاب معارضة صهيونية إلى استمرار الحرب في منطقة جنوب لبنان وتوسيعها.
وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه رصد إطلاق 90 صاروخا من لبنان تجاه الجليل وخليج حيفا، وذكر أنه اعترض بعضها.
وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن 5 أشخاص أصيبوا في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت خليج حيفا، في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه قدّمت العلاج لـ3 أشخاص.
وكشفت أيضا عن وقوع أضرار مادية جسيمة في منزل بمستوطنة كريات آتا بخليج حيفا.
من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف أهدافا من بينها تجمعات لجنود صهاينة في مستوطنة أفيفيم، وموقع العباد، وقاعدة تدريب للواء المظليين بمستوطنة كرمئيل. كما قال الحزب إنه قصف مستوطنة غورن برشقة صاروخية.
وبث الحزب اللبناني صورا لاستهداف مقاتليه موقع "أفيتال" العسكري الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بصواريخ "ملاك 1".
قالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في الريحانية، وبلدات أخرى بالجليل الأعلى، تحذيرا من تسلل مسيرة.
وأعلن جيش الاحتلال إصابة 15 جنديا في معارك بلبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفق موقع الجيش الصهيوني، وصل عدد العسكريين الجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5 آلاف و325 جريحا.-(وكالات)

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