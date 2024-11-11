ضربة صاروخية كبيرة لحزب الله تستهدف عكا وحيفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- قالت وسائل إعلام امس إن ضربة صاروخية كبيرة استهدفت عكا وحيفا ومناطق واسعة في الجليل الغربي، بينما دعا رؤساء أحزاب معارضة صهيونية إلى استمرار الحرب في منطقة جنوب لبنان وتوسيعها.
وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه رصد إطلاق 90 صاروخا من لبنان تجاه الجليل وخليج حيفا، وذكر أنه اعترض بعضها.
وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن 5 أشخاص أصيبوا في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت خليج حيفا، في حين قال الإسعاف الإسرائيلي إن طواقمه قدّمت العلاج لـ3 أشخاص.
وكشفت أيضا عن وقوع أضرار مادية جسيمة في منزل بمستوطنة كريات آتا بخليج حيفا.
من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف أهدافا من بينها تجمعات لجنود صهاينة في مستوطنة أفيفيم، وموقع العباد، وقاعدة تدريب للواء المظليين بمستوطنة كرمئيل. كما قال الحزب إنه قصف مستوطنة غورن برشقة صاروخية.
وبث الحزب اللبناني صورا لاستهداف مقاتليه موقع "أفيتال" العسكري الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بصواريخ "ملاك 1".
قالت الجبهة الداخلية الصهيونية إن صفارات الإنذار دوت في الريحانية، وبلدات أخرى بالجليل الأعلى، تحذيرا من تسلل مسيرة.
وأعلن جيش الاحتلال إصابة 15 جنديا في معارك بلبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفق موقع الجيش الصهيوني، وصل عدد العسكريين الجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5 آلاف و325 جريحا.-(وكالات)
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