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القمة العربية الإسلامية بالرياض.. دعوات لوقف العدوان على غزة ولبنان

11/11/2024 2:38:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الرياض- انطلقت، مساء امس، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة.
وشدد القادة والزعماء العرب والمسلمون على ضرورة وقف الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ولبنان، ونددوا بالإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وقال ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، "تنعقد القمة امتدادا لقمة مشتركة سابقة في ظل اعتداءات إسرائيلية آثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق، واتساع نطاق تلك الاعتداءات على الجمهورية اللبنانية الشقيقة".
وجدد إدانة المملكة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها أكثر من 150 ألفا من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال.
وأضاف ولي العهد السعودي: "أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء، والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية على كل الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض الجهود الهادفة إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإحلال السلام في المنطقة".
وتابع: "تشجب المملكة منع إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأعرب ابن سلمان عن الإدانة للعمليات العسكرية الصهيونية التي استهدفت لبنان، وقال: "نرفض تهديد أمن لبنان واستقراره وانتهاك سلامته الإقليمية وتهجير مواطنيه"، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب فلسطين ولبنان لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية للعدوان المتواصل.
ودعا ابن سلمان المجتمع الدولي إلى النهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلام الدوليين، والوقف الفوري للاعتداءات الصهيونية على الأشقاء في فلسطين ولبنان.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "لم تعد الكلمات تكفي لوصف المأساة التي يكابدها أهل فلسطين، فالحقائق معروفة لنا جميعاً ومعروفة للعالم وهي صعبة ومُخجلة وكاشفة".
وتابع: "كما لم تعد الخطة الإسرائيلية بخافية، فالمطلوب هو تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة أو تهجيره قسراً أو طوعاً، وإزاحة مجتمع كامل بمؤسساته القائمة، ونسيجه الجامع، والقضاء على إمكانية استعادته في المستقبل، المطلوب إسرائيلياً هو قتل الأمل الفلسطيني في الدولة المستقلة، ونحن نقول هنا لمن يسمع، إن تلك الأماني الإسرائيلية لن تتحقق أبداً بإذن الله".
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، يجب وضع حد للانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على توسيع الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أن العدوان والإبادة الذين يرتكبهما الاحتلال في فلسطين ولبنان لهما تداعيات سلبية، والتهديدات الحالية التي تُلقي بثقلها على الأونروا تهدد بجر المنطقة إلى حرب أوسع، وتشكل تلك الممارسات انتهاكا للقانون الدولي.
وقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الواجب العربي والإسلامي، يفرض علينا أن نتحلى بأعلى درجات التضامن والتعاون، في ظل فشل المجتمع الدولي، في وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، منذ أكثر من عام.
وأضاف في كلمته أمام القمة أن جرائم الاحتلال، تتطلب منا جميعا العمل على تحقيق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضي بوقف العدوان وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، ورفض مخططات فصله عن الضفة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية.
ودعا الدول العربية والإسلامية إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالقانون الدولي وبتعهداتها الموثقة، وتُنهِ جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن تصاعد الهجمات وما يصاحبها من معاناة إنسانية يضع النظام الدولي أمام تحدٍ كبير ويمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن العالميين.
وشكر المملكة العربية السعودية لاستضافتها القمة في ظل التوترات التي تعصف بالمنطقة، مشددًا على أن مصر تدين بشكل قاطع "حملة القتل الممنهج" التي تستهدف المدنيين في غزة، وتعارض أي مخططات ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد أن مصر لن تقبل بأي ظروف تحاول فرض تهجير السكان المدنيين أو تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة.
وقال السيسي بوضوح: "إن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن مصر ملتزمة بتقديم الدعم للأشقاء في لبنان، مؤكدًا وقوفها بجانب الشعب اللبناني في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.
ودعا الرئيس المصري إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فورًا، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل وغير انتقائي، لدعم صمود المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
وأكد أن مصر كانت ولا تزال تدعم السلام كخيار إستراتيجي، قائلاً: "إن مصر التي تحملت مسؤولية إطلاق مسار السلام في المنطقة منذ عقود، ما زالت متمسكة بالسلام القائم على العدل واستعادة الحقوق المشروعة، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي".
وقال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، يجب اتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد في كلمته أمام القمة على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 40 ألف طن من المساعدات إلى غزة. -(وكالات)

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