نتنياهو يحاول إخفاءه بسبب غزة.. الوجه الآخر للكيان الصهيوني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- رغم إخفاق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو
وحكومته من تحقيق الأهداف المعلنة لحربه على قطاع غزة، إذ فشل في القضاء على حماس وتحرير المحتجزين، وفي فرض التصور الصهيوني لليوم التالي في القطاع، وفي تهجير الفلسطينيين، رغم أنه استنفد كل ما هو ممكن من تحالفات عالمية وأدواته الاستخباراتية، فإنه ما زال يحاول إظهار إسرائيل بصورة الدولة التي لا تُقهر.
ويرى مراقبون أن نتنياهو يعيش حالة من عدم الواقعية السياسية أو ما توصف بـ"حالة الإنكار"، رفضا لفكرة الهزيمة أو الفشل، إذ يمكن للمشاهد ملاحظة الانتقائية فيما يعلنه الكيان وما يخفيه ويسرب سرا للإعلام.
ويتدثر رئيس الوزراء الصهيوني بالغطاء الديني لتحقيق أهداف عسكرية في حرب وصفت بأطول حرب في تاريخ الكيان المحتل، وهي حرب استنزاف انتقلت إلى الداخل وتسببت فيما توصف بأنها آثار كارثية على الأمن الصهيوني والاقتصاد والزراعة والتكنولوجيا، إلى جانب تصدع الجبهة الداخلية وخلق أزمات ترافق جنوده، رغم تكتمه عليها.
وهنا نكشف عن الوجه الآخر للحرب في غزة، وكيف أثر طوفان الأقصى والحرب على غزة التي تخطت العام على الاحتلال من الداخل والخارج، وما يحاولون إخفاءه بشتى السبل.
عمد الاحتلال إلى تداول مصطلح "الحرب الدينية" منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول (اكتوبر) 2023، ليصبح من أكثر المصطلحات تداولا رسميا وإعلاميا وفي سياق أزمات الاحتلال الداخلية وحربه في غزة ولبنان.
وبات واضحا أن نتنياهو يعول كثيرا على وضع الحرب في سياقات دينية، إذ استبدل اسم العدوان الصهيوني على غزة من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة"، في إشارة منه على ما يبدو إلى معركة هرمجدون (جبل مجدو) التي وصفتها المصادر التوراتية بأنها حرب بين الخير والشر.
وثمة أسباب تكمن وراء حرص نتنياهو على زج كل ما يقوم به تحت الغطاء الديني، فإلى جانب تبرير الجرائم الدموية في غزة، يحاول تعزيز الجبهة الداخلية المليئة بالتناقضات والتفكك، معتقدا أن إشغال الرأي العام الصيوني بفكرة وجود تهديد خارجي يكسبه تأييدا شعبيا ودوليا.
ويرى خبراء أن ما يقوم به نتنياهو يعد رهانا خاسرا، فلم تعد الإغراءات الدينية قادرة على حشد المزيد من المقاتلين وخاصة مع عودة قضية تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) لتشكل أزمة داخل الحكومة الصهيونية.
فقد قالت هيئة البث العبرية الرسمية، في تموز (يوليو) الماضي، إنها حصلت على تسجيل صوتي للحاخام الأكبر السابق للكيان الاحتلالي يتسحاق يوسف يقول فيه "كل عالم توراة معفى من التجنيد، حتى الشخص العاطل الذي لا يدرس".
وأضاف "مَن ينضمون إلى الجيش يفسدون. هناك مجندات وضابطات وألفاظ نابية، هناك أشياء فظيعة وغير لائقة، لا تذهبوا إلى هناك". وتابع يوسف "أي شخص يتلقى إشعارات يجب أن يمزقها ولا يذهب. إنه مع التوراة، وإذا أخذوه إلى السجن، فسيذهب معه رئيس مدرسته الدينية".
في حين تشير الأرقام إلى ما هو أخطر من ذلك، فهناك 18 ألفا من جنود الاحتياط القتاليين لا يحضرون عند استدعائهم، ولا يستطيع الاحتلال جلبهم بالقوة، كما أن
15 % تسربوا أثناء خدمتهم ولم يدخلوا مجموعة الاحتياط على الإطلاق، في ظل نقص هائل يواجهه الجيش الصهيوني في عدد المقاتلين.
وسُجلت حالات انتحار في صفوف جنود الاحتياط الذين يشكلون القوة الرادفة للجيش، إلى جانب إعلان الجيش المحتل حاجته إلى 7 آلاف جندي إضافي لم يلتحق منهم سوى 1500 جندي، وحصل الباقي على إعفاءات طبية أو تهرّب من الخدمة العسكرية بطريقة ما.
ولم يعد صراع المفاهيم الدينية المتصاعد في أوساط جيش الاحتلال عاملا للاستمرار، إذ بدأت تتجلى أيضا ردود فعل مضادة ورافضة للخدمة العسكرية، وهو ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في حزيران(يونيو) 2024، عن أن 42 جندي احتياط خدموا في الجيش خلال الحرب الراهنة وقّعوا نهاية أيار(مايو) الماضي أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب، قالوا فيها "لن نعود إلى الخدمة العسكرية في غزة حتى لو دفعنا ثمن موقفنا".
يعد القطاع الطبي الصهيوني من القطاعات التي تأثرت بالحرب، إذ يعاني القطاع من نقص حاد ومستمر في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وفق ما كشفه مركز "توب" لدراسات السياسة الاجتماعية في القدس، إلى جانب انخفاض في عدد أسرة المستشفيات.
على أرض الواقع، يشهد الاحتلال هجرة أطباء غير مسبوقة، إذ ارتفع المعدل إلى 10 أضعاف عن المستوى المعتاد وفق القناة 13 الصهيونية، ووصف نائب المدير العام للشؤون الطبية في مستشفى إيخيلوف والمسؤول عن الموارد البشرية، هذه الهجرة بـ"الهادئة".
موجة المغادرة هذه تأتي في ظل اضطراب سياسي في تل أبيب وفي وقت يتزايد فيه الطلب على الخدمات الصحية وخاصة مجال الصحة النفسية، إذ بات الاحتلال يواجه معضلة حقيقية في هذا القطاع بالتحديد بعد مغادرة عشرات الأطباء النفسيين إلى بريطانيا بحثا عن فرصة أفضل، وإيمانا منهم بأن "مكانهم ليس هنا ولا يريدون البقاء".-(وكالات)
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