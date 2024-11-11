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نتنياهو يحاول إخفاءه بسبب غزة.. الوجه الآخر للكيان الصهيوني

11/11/2024 2:38:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- رغم إخفاق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وحكومته من تحقيق الأهداف المعلنة لحربه على قطاع غزة، إذ فشل في القضاء على حماس وتحرير المحتجزين، وفي فرض التصور الصهيوني لليوم التالي في القطاع، وفي تهجير الفلسطينيين، رغم أنه استنفد كل ما هو ممكن من تحالفات عالمية وأدواته الاستخباراتية، فإنه ما زال يحاول إظهار إسرائيل بصورة الدولة التي لا تُقهر.
ويرى مراقبون أن نتنياهو يعيش حالة من عدم الواقعية السياسية أو ما توصف بـ"حالة الإنكار"، رفضا لفكرة الهزيمة أو الفشل، إذ يمكن للمشاهد ملاحظة الانتقائية فيما يعلنه الكيان وما يخفيه ويسرب سرا للإعلام.
ويتدثر رئيس الوزراء الصهيوني بالغطاء الديني لتحقيق أهداف عسكرية في حرب وصفت بأطول حرب في تاريخ الكيان المحتل، وهي حرب استنزاف انتقلت إلى الداخل وتسببت فيما توصف بأنها آثار كارثية على الأمن الصهيوني والاقتصاد والزراعة والتكنولوجيا، إلى جانب تصدع الجبهة الداخلية وخلق أزمات ترافق جنوده، رغم تكتمه عليها.
وهنا نكشف عن الوجه الآخر للحرب في غزة، وكيف أثر طوفان الأقصى والحرب على غزة التي تخطت العام على الاحتلال من الداخل والخارج، وما يحاولون إخفاءه بشتى السبل.
عمد الاحتلال إلى تداول مصطلح "الحرب الدينية" منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول (اكتوبر) 2023، ليصبح من أكثر المصطلحات تداولا رسميا وإعلاميا وفي سياق أزمات الاحتلال الداخلية وحربه في غزة ولبنان.
وبات واضحا أن نتنياهو يعول كثيرا على وضع الحرب في سياقات دينية، إذ استبدل اسم العدوان الصهيوني على غزة من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة"، في إشارة منه على ما يبدو إلى معركة هرمجدون (جبل مجدو) التي وصفتها المصادر التوراتية بأنها حرب بين الخير والشر.
وثمة أسباب تكمن وراء حرص نتنياهو على زج كل ما يقوم به تحت الغطاء الديني، فإلى جانب تبرير الجرائم الدموية في غزة، يحاول تعزيز الجبهة الداخلية المليئة بالتناقضات والتفكك، معتقدا أن إشغال الرأي العام الصيوني بفكرة وجود تهديد خارجي يكسبه تأييدا شعبيا ودوليا.
ويرى خبراء أن ما يقوم به نتنياهو يعد رهانا خاسرا، فلم تعد الإغراءات الدينية قادرة على حشد المزيد من المقاتلين وخاصة مع عودة قضية تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) لتشكل أزمة داخل الحكومة الصهيونية.
فقد قالت هيئة البث العبرية الرسمية، في تموز (يوليو) الماضي، إنها حصلت على تسجيل صوتي للحاخام الأكبر السابق للكيان الاحتلالي يتسحاق يوسف يقول فيه "كل عالم توراة معفى من التجنيد، حتى الشخص العاطل الذي لا يدرس".
وأضاف "مَن ينضمون إلى الجيش يفسدون. هناك مجندات وضابطات وألفاظ نابية، هناك أشياء فظيعة وغير لائقة، لا تذهبوا إلى هناك". وتابع يوسف "أي شخص يتلقى إشعارات يجب أن يمزقها ولا يذهب. إنه مع التوراة، وإذا أخذوه إلى السجن، فسيذهب معه رئيس مدرسته الدينية".
في حين تشير الأرقام إلى ما هو أخطر من ذلك، فهناك 18 ألفا من جنود الاحتياط القتاليين لا يحضرون عند استدعائهم، ولا يستطيع الاحتلال جلبهم بالقوة، كما أن
15 % تسربوا أثناء خدمتهم ولم يدخلوا مجموعة الاحتياط على الإطلاق، في ظل نقص هائل يواجهه الجيش الصهيوني في عدد المقاتلين.
وسُجلت حالات انتحار في صفوف جنود الاحتياط الذين يشكلون القوة الرادفة للجيش، إلى جانب إعلان الجيش المحتل حاجته إلى 7 آلاف جندي إضافي لم يلتحق منهم سوى 1500 جندي، وحصل الباقي على إعفاءات طبية أو تهرّب من الخدمة العسكرية بطريقة ما.
ولم يعد صراع المفاهيم الدينية المتصاعد في أوساط جيش الاحتلال عاملا للاستمرار، إذ بدأت تتجلى أيضا ردود فعل مضادة ورافضة للخدمة العسكرية، وهو ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في حزيران(يونيو) 2024، عن أن 42 جندي احتياط خدموا في الجيش خلال الحرب الراهنة وقّعوا نهاية أيار(مايو) الماضي أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب، قالوا فيها "لن نعود إلى الخدمة العسكرية في غزة حتى لو دفعنا ثمن موقفنا".
يعد القطاع الطبي الصهيوني من القطاعات التي تأثرت بالحرب، إذ يعاني القطاع من نقص حاد ومستمر في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وفق ما كشفه مركز "توب" لدراسات السياسة الاجتماعية في القدس، إلى جانب انخفاض في عدد أسرة المستشفيات.
على أرض الواقع، يشهد الاحتلال هجرة أطباء غير مسبوقة، إذ ارتفع المعدل إلى 10 أضعاف عن المستوى المعتاد وفق القناة 13 الصهيونية، ووصف نائب المدير العام للشؤون الطبية في مستشفى إيخيلوف والمسؤول عن الموارد البشرية، هذه الهجرة بـ"الهادئة".
موجة المغادرة هذه تأتي في ظل اضطراب سياسي في تل أبيب وفي وقت يتزايد فيه الطلب على الخدمات الصحية وخاصة مجال الصحة النفسية، إذ بات الاحتلال يواجه معضلة حقيقية في هذا القطاع بالتحديد بعد مغادرة عشرات الأطباء النفسيين إلى بريطانيا بحثا عن فرصة أفضل، وإيمانا منهم بأن "مكانهم ليس هنا ولا يريدون البقاء".-(وكالات)

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