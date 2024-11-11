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الأسيرات الفلسطينيات في الدامون.. انتهاك للخصوصية وتعذيب نفسي

11/11/2024 2:38:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رام الله - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم امس، بأن الأسيرات في سجن "الدامون" يتعرضن لجملة من الاعتداءات والعقوبات الصهيونية.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأسيرات يتم انتهاك خصوصيتهن واستهداف نفسياتهن، من خلال جملة من السياسات والإجراءات اللا أخلاقية واللا إنسانية.
ونقلت محامية الهيئة التي زارت السجن مؤخرًا، أن الظروف الحياتية والصحية سيئة، حيث الاحتجاز داخل الغرف ( 23 ساعة يوميًا)، والفورة عبارة عن ساعة واحدة فقط ومن ضمنها استخدام الدوشات للاستحمام والاغتسال، والطعام سيئ وقذر.
وأشارت إلى أن هناك نقصا كبيرا في الأغطية والملابس، كما تشهد الغرف اكتظاظًا كبيرًا، إذ يحتجز في الغرفة الواحدة (11 أسيرة)، إلى جانب الحرمان من الفحوصات الطبية والادوية والعلاجات.
وفي السياق، زارت محامية الهيئة الأسيرة (ف.ص) من رام الله، والتي تبلغ من العمر (48 عامًا)، وسردت تفاصيل ما تعرضت له هي وشقيقتها عند اعتقالهما بتاريخ 13/1/2024، مشيرة إلى أنه تم اقتحام منزلهما والعبث به.
وأوضحت أن شكل الاقتحام كان مرعبًا من ناحية عدد الجنود وأشكالهم وهم مقنعون، وتم نقلهما على مدار عدة أيام إلى سجن "عوفر" وبعدها لمركز توقيف "عتصيون" ومنه "للشارون" إلى أن استقر بهما الحال في سجن "الدامون".
وأضافت أنها وشقيقتها تعرضتا للسب والشتم والتفتيش اللاإنساني، كما قضيتا وقتًا طويلًا جدًا وهما مقيدتان ومعصوبتان الأعين، وكل ذلك تزامن مع ضرب شديد على كافة أنحاء الجسد.
وأوضحت أن المحققين كانوا يخرجون حقدهم من خلال هذا التعامل الوحشي، علمًا أن الشقيقتين اعتقلتا على خلفية لقاءات تلفزيونية بعد اغتيال شقيقهما من الاحتلال وما تزالان موقوفتين.
وفي السياق، زارت المحامية الأسيرة (ن. ز) من أريحا، والتي تبلغ من العمر (37 عامًا) وما تزال موقوفة.
يشار إلى أن التهم الموجهة لها التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقلت بعد اقتحام منزلها والعبث بمحتوياته وتخريبه ومصادرة أجهزتها الخلوية وأجهزة الحاسوب.
وقالت الأسيرة ( ن.ز) إن طريقة الاعتقال مرعبة، حيث التفتيش العاري والصراخ والضرب على كافة أنحاء الجسم وتقييد الأيدي وتعصيب الاعين، والسب والشتم والاهانة.
وأشارت إلى أنه لم يتم مراعاة وضعها الصحي، إذ أخبرتهم عند اعتقالها أنها مريضة سرطان وخضعت لعملية استئصال، بالإضافة إلى معاناتها من قرحة بالمعدة وطول نظر، فتعمدت إدارة السجن مصادرة نظارتها الطبية وحرمانها من ارتدائها بعد وصولها المعتقل.-(وكالات)

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