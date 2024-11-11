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ثلاث مجازر بغزة.. والمستوطنون يعتدون على المساجد والمنازل في الضفة

11/11/2024 2:38:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- تتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال، والتي طالت أمس المساجد والمنازل وقاطفي ثمار الزيتون، في حين ارتقى اكثر من 51 شهيدا في غزة بـ3 مجازر وحشية ارتكبها الاحتلال الصهيوني.
وبغرض تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من القرى القريبة للمستوطنات الصهيونية، فقد تصاعدت انتهاكات المستوطنين للمساجد ومداهمة البيوت وحرق ممتلكات الفلسطينيين، في ظل حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال، مما أدى لاندلاع المواجهات وزيادة الصدام مع الفلسطينيين.
ويقف المتطرفان "بن غفير" و"سموترتيش"، الوزيران في حكومة الاحتلال، وراء مساعي تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، بدعم مباشر من رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، ومؤسسة أمن الاحتلال.
جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين، أمس، لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، التي أغلقت بدورها "باب المغاربة" في وجه المصلين، فيما سمحت لمئات المستوطنين باقتحام ساحاته وتدنيسها، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية المزعومة.
ودعا الفلسطينيون إلى ردع جرائم المستوطنين في الضفة الغربية وصد اعتداءاتهم المتصاعدة بحق المساجد والمنازل وضد الفلسطينيين، وفق القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد.
وقال شديد، في تصريح له أمس، إن ما يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية من جرائم وانتهاكات، ترجمة عملية لتوجهات ومخططات حكومة الاحتلال المتطرفة، ووزرائها أمثال "بن غفير" و"سموترتيتش".
وأضاف أن تجرؤ عصابات المستوطنين على المساجد، وانتهاك حرمات البيوت وحرق ممتلكات الفلسطينيين، يستدعي تحركاً شعبياً ورسمياً عاجلًا يضع حداً لتلك الجرائم، ويفشل نوايا الاحتلال بتهجير الفلسطينيين وخاصة من القرى القريبة للمستوطنات.
وأكد أن مقاومة المحتل حق مشروع للشعب الفلسطيني، يجب أن يمارسه حماية لقضيته ومقدساته ومقدراته وأرضه.
وأشار إلى أن حملات الاعتقال والاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية، وما يتخللها من عمليات تنكيل وتخريب واعتداءات، لن تثني الفلسطينيين عن دعم واحتضان المقاومة، ولن تفلح في تغيير بوصلة الشعب الفلسطيني عن الحرية والتحرير.
من جانبه، دعا القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، إلى تشكيل تحالف عربي وإسلامي ودولي لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة.
ودعا حمدان قادة الدول العربية والإسلامية المجتمعين في الرّياض، في قمَّة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة، إلى "اتخاذ قرارات جادة وشجاعة للضغط على الاحتلال وداعميه، لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على غزَّة ولبنان، وكسر الحصار عن قطاع غزّة، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة".
ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازره المروعة بحق العائلات الفلسطينية في بيوتهم وخيامهم ومراكز الإيواء والنزوح في قطاع غزة، حيث ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث مجازر، آخرها المجزرة الوحشيّة التي استهدفت منزلين في مدينتي غزة وجباليا البلد، ارتقى خلالها أكثر من 51 شهيداً، معظمهم أطفال، وأكثر من 164 جريحاً فلسطينياً.
وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بإسقاط قنبلة ثقيلة على منزل عائلة فلسطينية في جباليا البلد، المكتظ بأكثر من خمسين من المدنيين العُزل، جلهم من الأطفال والنساء، منهم نازحون هجّرهم الاحتلال قسرياً من مخيم جباليا، تم دفنهم جميعاً تحت الأنقاض، قبل انتشال جثامين ثلاثين شهيداً منهم حتى الآن.
وطبقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد أدى العدوان المستمر للاحتلال على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 43 ألفاً، وإصابة أكثر من 102 ألف فلسطيني، ونزوح 90 % من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أكدت حركة "حماس" أنها بذلت جهوداً حثيثة في مختلف المستويات، ومع الدول الشقيقة والصديقة، لوقف معاناة غزة، وقد ثبت للعالم أنْ من يعطّل الوصول إلى اتفاق وقف العدوان في كلّ مرّة هو الاحتلال بغطاء أميركي.
وأشارت إلى أن مواصلة جيش الاحتلال جرائمه واستهداف الأحياء السكنية، وملاحقة النازحين إلى أماكن لجوئهم، وارتكاب أبشع المجازر بحقّهم، هو تأكيد لعمليات تطهير عرقي ممنهجة.
وقالت الحركة، إنَّ ما يحدث في شمال قطاع غزة، من مجازر وحصار مشدد وتجويع وتدمير كامل لكل مقومات الحياة، بما فيها المستشفيات، وانتهاكات واسعة لكل القيم والقوانين والأعراف، يستدعي موقفاً عربياً وإسلامياً لوقف هذه الجرائم.
وطالبت حماس، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وإصدار قرارات واضحة بوقف المجزرة البشعة التي تُرتَكب بحق الآلاف من العائلات في شمال القطاع، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم ضد الإنسانية.
بدورها، طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بفرض العقوبات والمقاطعة الشاملة على الكيان المُحتل باعتباره كياناً مارقاً وخارجاً على القوانين الدولية ومرتكباً لجرائم حرب الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة.
وقالت إن الكيان المحتل لا يعبأ بالبيانات والإدانات ولا يتأثر إلا بالإجراءات العقابية الصارمة التي تؤثر في مصالحه، لافتة إلى أن السكوت على جرائمه أو التراخي في التصدي لها سيؤدي إلى تعاظم عدوانه للسيطرة على المحيط العربي بكامله.
وأكدت أن الإدارة الأميركية السابقة واللاحقة لن تتخلى عن دعمها المطلق للاحتلال ما لم تشعر أن مصالحها مع 57 دولة عربية وإسلامية ستتضرر بشكل جدي، مطالبة بإجراءات عملية لوقف حرب الاحتلال ضد قطاع غزة ولبنان.
من جانبها، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم في ظل حرب الإبادة ضد قطاع غزة وجرائم الضم التدريجي واستباحة الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وانعكاسات قرار حظر الاحتلال عمل "الأونروا" على اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
وأكدت أهمية توظيف الثقل العربي الإسلامي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وترجمته لبرنامج عمل وحراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي لتحقيق الوقف الفوري لحرب الإبادة والعدوان، ووضع حد لإفلات الاحتلال المستمر من العقاب، وتجميد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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