الامتنان لإرث الإمبراطورية البريطانية هو صنو القبول بالدونية

ميهر بوز* - (إندبندنت عربية) 2024/11/9



للحياة في بريطانيا ميزاتها. ولكن عندما نسمع كلاماً موجهاً للهنود من أمثالي يطالبنا بإظهار الامتنان على استعمارنا يصبح الأمر أشبه بالإذلال. لا شك في أن عملية إعادة تجديد بريطانيا وتحويلها إلى مجتمع متعدد الأعراق حقاً لن تكتمل من دون اعتراف الإنجليز بالخطايا السابقة التي ارتكبوها في الحقبة الاستعمارية.

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"أولئك الذين ينسون الماضي"، كما حذر جورج سانتايانا، "محكوم عليهم بتكراره". ولا ينبغي أن تحتاج بريطانيا إلى دروس في كيفية التصالح مع تاريخها، وما على المرء سوى المرور أمام مبنى ليدرك ذلك. هناك يقف تمثال أوليفر كرومويل، الرجل الذي قطع رأس الملك وأسس الجمهورية. وفي كل عام، تجتمع "جمعية كرومويل" عند التمثال للاحتفال بعيد ميلاده، مع أن جثمانه ليس موجوداً هناك.

بعد عودة الملكية، استخرجت جثة كرومويل من قبره في دير وستمنستر، وعلق رأسه فوق قاعة وستمنستر. وبعد أن شنق على قوس ماربل آرش، ألقيت جثته في حفرة في مكان ما تحت هايد بارك كورنر. وترقد عظامه تحت الطريق هناك إلى يومنا هذا. ولكن الآن، كلما ألقى الملك خطاباً أمام البرلمان، يمر بجانب هذا التمثال خالي البال، مما يدل على أن بلداً لا يتطلع إلى عودة الجمهورية ما يزال بإمكانه تكريم مؤسس الجمهورية.

في تناقض صارخ، تعاني البلاد للتصالح مع تاريخها الإمبراطوري. وما يزيد من فداحة هذا الفشل هو أنه خلال ما يقرب من 60 عاماً عشتها في بريطانيا، رأيتها تعيد كل هذا الوقت تشكيل نفسها لتصبح بلداً أكثر ترحيباً.

لم أكن لأتخيل ذلك عندما وصلت من الهند في كانون الثاني (يناير) 1969، بعد تسعة أشهر من خطاب السياسي البريطاني المثير للجدل، إينوك باول "أنهار الدم" الذي دعا فيه إلى تطبيق سياسة إعادة المهاجرين "الملونين" إلى أوطانهم. كان ذلك في وقت لم يكن الناس يخفون فيه عنصريتهم. وأخبرتني صاحبة منزل في هامستد أنها لا تستطيع تأجير غرفة لي لأن زوجها لا يحب وجود هندي في المنزل. وأنهت امرأة بيضاء علاقتنا، لأنني لن أتمكن من إنجاب أطفال بيض لها.

خلال الصيف الأول من عطلتي الجامعية، عملت في مصنع في ليستر، حيث قدمني رئيس العمال باسم "ميك"، مما دفع أحد زملائه إلى القول: "اللعنة، لقد أصبح لدينا الآن إيرلندي ملون، أليس كذلك"؟ وانفجر طابق المصنع بأكمله في ضحك صاخب. وفي العام 1980، أثناء سفري على خط بيكاديللي، لكمني أحد حليقي الرؤوس في وجهي وأطار نظارتي. وبينما كنت أنحني لالتقاطها، كان بقية الركاب ينظرون إلي كما لو كانوا في صالة عرض يشاهدون فيلماً سينمائياً.

ولكن، في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه تذكيري بأن لون بشرتي جعلني غريباً غير مرحب به -وهو إدراك كان صادماً وصعباً في الوقت نفسه- كان هناك آخرون طمأنوني بأن الصورة الجميلة لإنجلترا التي كونتها أثناء نشأتي في الهند، أرض شكسبير وشيلي والكريكت على حدائق القرية، لم تكن خيالاً كاملاً. بعد ستة أسابيع من وصولي إلى لوبورو للدراسة، انتخبت رئيساً لاتحاد الطلاب في الجامعة التي كانت تضم آنذاك طلاباً بيضاً بالكامل تقريباً. وأخبرتني إحدى الطالبات أنها انتخبتني لأن وجهي كان جديراً بالثقة ولن أهرب بأموال الاتحاد.

لم أكن أتخيل حينها أن الطعام الهندي سيصبح يوماً ما هو الطبق الوطني. أتذكر أن صاحبات العقارات (المؤجرات) كن يسعين إلى أن أطمئنهن إلى أنهن إذا أجرن غرفاً لي، فلن أطبخ الوجبات الهندية، لأنهن لا يستطعن تحمل الرائحة. كما أنني لم أكن أتوقع أنه بعد خمس سنوات من رفض طلبي للالتحاق بدورة الصحافة في جامعة كارديف، سأحقق حلمي بأن أصبح صحفياً. ستفتح لي أبواب الإعلام في المملكة المتحدة بطرق لم تكن لتفتح لي في أرض مولدي. نعم، كان هناك تمييز، فمعظم المحررين الرياضيين في شارع فليت (مركز الصحافة والنشر في لندن) الذين كانوا على استعداد لتصديق أن خلفيتي الهندية تعني أنني أعرف الكريكيت، لم يكونوا قادرين على قبول أنني يمكن أن أعرف أي شيء عن كرة القدم.

كان الاستثناء هو جون لوفيسي؛ المحرر الرياضي في صحيفة "صنداي تايمز"، الذي كانت أول مهمة أوكلها لي هي تغطية مباراة تشيلسي وتوتنهام -الفريق الذي كنت أشجعه منذ سن الـ14. وفي العام 1981، عندما تعرضت حياتي للتهديد من المشجعين العنصريين، خصص لوفيسي صفحة كاملة عن تجربتي، بما في ذلك الوقت الذي طاردني فيه أحد مشجعي أرسنال في القطار وهو يصرخ "زنجي، زنجي، اضربوا الزنجي بمضرب بيسبول"، مقتبساً أغنية مشهورة لكرة القدم آنذاك.

وجدت أن منزل عائلة إنجليزية، بعيداً عن كونه قلعة لا يرحب فيها بالغرباء، يمكن أن يكون مكاناً يدعى إليه بحرارة صحفي لم يسبق للعائلة أن قابلته من قبل ولا يستطيع أحداً فيها نطق اسمه. وشمل ذلك كُتاباً كباراً مثل مالكولم موغريدج وشخصيات اجتماعية مثل الليدي ديانا كوبر، التي وافقت على إجراء مقابلة معي في منزلها المطل على حي "فينيسيا الصغيرة" الراقي في لندن. وعندما غادرتُ سلمتني نسخة موقعة من سيرتها الذاتية التي ما أزال أحتفظ بها حتى يومنا هذا. في الهند، كان من الممكن أن تكون سيدة بهذه المكانة محاطة بـ"الشماسة"، (الحاشية)، الذين كانوا سيمنعونني من الدخول ما لم أكن قد جئت بتوصية عالية، وما كانت السيدة لتقدم لي هدية.

عندما واجهت العنصرية في السنوات الأولى في المملكة المتحدة، اتفقت مع الفيلسوف الفرنسي الأفرو-كاريبي، فرانز فانون، في أن الاستعمار أجبر "الشعوب التي هيمن عليها على طرح السؤال باستمرار: 'من نحن في واقع الأمر؟". واليوم، وبعكس كثيرين مثلي من الأشخاص الملونين، لا أعتبر السؤال: "ولكن من أين أنت حقاً؟" عنصرياً. لقد ساعدتني بريطانيا في اكتشاف جذور أسلافي والافتخار بها وعدم الشعور بالخجل من قول أنني من أصل بنغالي وهندوسي، وهو أمر كنت سأنكره في العام 1969، من باب الحرص على أن يتقبلني السكان الأصليون.

في الواقع، أشعر الآن بالأسف تجاه عدد من البريطانيين الذين ولدوا هنا، الذين يشعرون بالغربة عن جذورهم ويخشون حتى معرفة ماضيهم. سألني أحد معارف زوجتي عندما أخبرته عن مذكراتي: "هل تقول أشياء سيئة عن بريطانيا؟ إذن لا أريد أن أعرف".

مثل هؤلاء الناس يرون أن أي شيء يشير إلى أن الحكم الإمبريالي البريطاني لم يكن نعمة أخلاقية إنما يشكك في أسس الحضارة الغربية ذاتها، وهم يفضلون المنشورات الجدلية الأكثر ملاءمة للتعبير الحر التي تمجد الحكم الإمبراطوري بدلاً من التواريخ المدروسة جيداً التي تظهر بوضوح أنه لم يكن هناك ما يدعو فيه إلى الفخر. حتى أن روبرت جينريك، الذي أمل أن يكون زعيم المحافظين، ذهب شوطًا أبعد وادعى أن المستعمرات السابقة يجب أن تكون ممتنة لإرث الإمبراطورية.

لكم كان جورج أورويل ليضحك من مثل هذا الكلام! وصف أعظم كاتب سياسي في القرن العشرين الإمبراطورية بأنها "ليست في جوهرها سوى آليات لاستغلال العمالة الرخيصة الملونة". وتوصل أورويل إلى هذا الاستنتاج في تموز (يوليو) 1939، أي قبل شهرين من بدء الحرب العالمية الثانية، بعد أن رأى الإمبراطورية عن كثب.

من الواضح أن رجلاً مثل جينريك، الذي يأمل في قيادة البلاد، لم يقرأ هذه المقالة المؤثرة، وهو أمر مخجل. وأنا أقرأ ادعاءات جينريك، أتساءل كيف يقترح، بصفتي سليل المهزومين، أن أعبر عن امتناني له. هل يجب علي، كما فعل بعض أسلافي عندما حكمت بريطانيا الهند، أن ألمس أقدام جينريك؟ ربما يمكنه أن يجمعنا، نحن أبناء المغلوبين، في قاعة وستمنستر ويجعلنا نفعل ذلك، سيكون ذلك عملاً تلفزيونياً رائعاً.

الحقيقة هي أن الإمبراطورية كانت تهدف إلى تحقيق الأرباح للغزاة، وقد فعلت. وفي حين كانت هناك منافع جانبية، على سبيل المثال، السكك الحديدية في الهند التي أنشئت لتسهيل نقل القوات البريطانية اللازمة للحفاظ على السيطرة بصورة أفضل، لم يكن المقصود منها أبداً أن تكون نوعاً من المنظمات غير الحكومية الفيكتورية.

كانت قصة "نجاح" الإمبراطورية البريطانية، كما قال رئيس وزراء جامايكا الأول والوحيد في جامايكا، نورمان مانلي، تكمن في تغذية "شعور بالدونية لدى المحكومين". وعبر جواهر لال نهرو؛ أول رئيس وزراء للهند، عن ذلك بصورة جيدة عندما كتب أن "معظمنا تقبل على أنه طبيعي وحتمي" القول إن الهنود كانوا من الدرجة الثانية، "كان هذا الانتصار النفسي للبريطانيين في الهند أعظم من أي انتصار للسلاح أو الدبلوماسية".

المشكلة بالنسبة لجينريك وأمثاله هي أنه، على العكس من مانلي ونهرو، لم يعد أبناء جيل اليوم يقبلون بأنهم أدنى من البيض. إنهم يريدون استعادة تاريخهم وتقديمه كما يرونه هم، وليس كما قُدم لهم. وفي هذه العملية، يكتشفون بعض الحقائق المقلقة للغاية التي يجب الاعتراف بها وليس إنكارها. إنني أوافق على أنه لا يمكن مطالبة أحفاد الغزاة بالاعتذار عن أسلافهم أو دفع تعويضات. لكنهم في حاجة إلى فهم ما فعله أسلافهم وعدم تقديم أعذار لأفعالهم القاتمة، أو تقديم نسخة منقحة بعيدة كل البعد من الحقيقة الكاملة.

ما لم يفعلوا ذلك، فإن عملية إعادة تجديد هذا البلد ليصبح مجتمعا متعدد الأعراق حقاً لن تكتمل. وإلى أن نعترف بالجزء الصعب من تاريخنا الجماعي، سيكون هناك دائماً خطر العودة إلى الوراء والتراجع عن كل التقدم الذي أحرز منذ وصولي في العام 1969.



*ميهر بوز: صحفي ومؤلف بريطاني من أصل هندي. مؤلف كتاب "شكراً لك سيد كرومبي: دروس في الشعور بالذنب والامتنان للبريطانيين" (دار هيرست).