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حرب إسرائيل على الصحافة‏

11/11/2024 2:37:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كريس هيدجز* - (كونسورتيوم نيوز) 31/10/2024
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

الصحفيون الحقيقيون هم أولئك الذين يسلطون الضوء على آلية السلطة. إنهم يقولون الحقيقة، لأنه كما ‏‏قال‏‏ الشاعر شيموس هيني، "هناك شيء اسمه الحقيقة، ويمكن قوله". إنهم يفضحون قسوة الأقوياء وكذبهم وإجرامهم. إنهم يكشفون تواطؤ وسائل الإعلام المستأنسة.‏ وبالنسبة للأقوياء وصانعي الحرب ووسائل الإعلام المستأنسة، فإن هؤلاء الصحفيين الحقيقيين هم ‏‏العدو‏‏.
* * *
هناك نحو 4.000 مراسل صحفي أجنبي ‏‏معتمدين‏‏ في إسرائيل لتغطية الحرب. وهم يقيمون في فنادق فاخرة. يذهبون إلى ‏‏عروض الكلاب والخيول الصغيرة التي يقيمها‏‏ الجيش الإسرائيلي. وفي حالات نادرة، يمكن أن يرافقهم جنود إسرائيليون في زيارات خاطفة إلى غزة، حيث يرونهم ‏‏مخابئ أسلحة‏‏ أو ‏‏أنفاقا‏‏ مزعومة، يقول الجيش إن "حماس" تستخدمها.
‏وهم يواظبون على حضور المؤتمرات الصحفية اليومية بإخلاص. ويقوم كبار المسؤولين الإسرائيليين بمنحهم إحاطات غير رسمية، ويزودونهم بمعلومات غالباً ما يتبين أنها غير صحيحة. إنهم ‏‏دعائيو‏‏ إسرائيل عن غير قصد، وفي بعض الأحيان عن قصد، وكاتبو الاختزال الذين يسجلون ما يمليه عليهم مهندسو الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ومقاتلون من غرف الفنادق.
أطلق عليهم برتولت بريخت وصف "المتحدثون باسم المتحدثين الرسميين".‏
‏وكم عدد المراسلين الأجانب في غزة؟ لا أحد.‏ والصحفيون الفلسطينيون ‏‏في‏‏ غزة الذين يملؤون الفراغ غالباً ما يدفعون أرواحهم ثمناً لذلك. إنهم ‏‏مستهدفون دائماً، هم‏‏ و‏‏أسرهم،‏‏ بالاغتيال.
‏خلال مسار هذه الحرب، قُتل ما لا يقل عن 134 صحفياً وعاملاً إعلامياً في غزة والضفة الغربية ولبنان، وسُجن 69 آخرون، ‏‏وفقا‏‏ً لأرقام لجنة حماية الصحفيين، وهي الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت المنظمة في جمع البيانات في العام 1992.
وقصفت إسرائيل مبنى يوم الجمعة في جنوب لبنان يضم سبع مؤسسات إعلامية، ‏‏مما أسفر عن مقتل‏‏ ثلاثة صحفيين من قناتي "‏‏الميادين"‏‏ ‏‏و"المنار‏"‏ وإصابة 15 آخرين. ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قتلت إسرائيل 11 صحفياً في لبنان. ‏
‏مصور ‏‏قناة "الجزيرة"‏‏ فادي الوحيد، الذي ‏‏أصيب‏‏ برصاصة في رقبته في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة على يد قناص إسرائيلي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في غيبوبة حتى كتابة هذه السطور. و‏‏رفضت‏‏ إسرائيل السماح له بالتماس الرعاية الطبية خارج غزة. ‏
‏ومثل معظم الصحفيين المستهدفين، بمن فيهم زميلته المقتولة ‏‏شيرين أبو عاقلة‏‏، كان فادي يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص تعرفه على أنه صحفي.
كما وصف الجيش الإسرائيلي ستة صحفيين فلسطينيين في غزة يعملون ل‏‏قناة "الجزيرة‏"‏ بأنهم "‏‏إرهابيون‏‏". ‏وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز: "هؤلاء الفلسطينيون الستة هم من بين آخر الصحفيين الذين نجوا من الهجوم الإسرائيلي على غزة. ويبدو إعلانهم 'إرهابيين' مثل حكم بالإعدام".‏
‏(في الوقت نفسه،‏‏ شارك صحفي إسرائيلي بشكل مباشر‏‏ في القتال أثناء عمله كمراسل).‏
‏إن ‏‏حجم‏‏ ‏‏ووحشية‏‏ ‏‏الهجوم‏‏ الإسرائيلي على وسائل الإعلام يتجاوزان بكثير أي شيء شهدتُه خلال عقدين عملت خلالهما كمراسل حربي، بما في ذلك في سراييفو، حيث كان القناصة الصرب يستهدفون المراسلين بانتظام. ‏
‏قتل‏‏ ثلاثة وعشرون صحفياً في كرواتيا والبوسنة والهرسك خلال الحروب اليوغوسلافية بين العاميين 1991 و1995. وقتل اثنان وعشرون عندما كنتُ أغطي الحرب في السلفادور. و‏‏قتل‏‏ ثمانية وستون صحفياً في الحرب العالمية الثانية وقتل 63 منهم في حرب فيتنام. ‏ولكن، خلافاً لما حدث في غزة والبوسنة والسلفادور، لم يكن الصحفيون يُستهدفون في العادة.
‏لا يشبه اعتداء إسرائيل على حرية الصحافة أي شيء شهدناه منذ أن أرسَل ‏‏ويليام هوارد راسل؛‏‏ الأب الروحي لتغطيات الحرب الحديثة، تقاريره من حرب القرم. إن هجومها على الصحفيين هو في فئة في حد ذاته.‏
بعث النائب جيمس ماكغفرن و64 عضواً في مجلس النواب في الكونغرس برسالة إلى الرئيس جوزيف بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، ‏‏يطالبون‏‏ فيها الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الأميركيين والدوليين من دون عوائق. وفي تموز (يوليو)، وقّعت أكثر من 70 المنظمات الإعلامية ومن منظمات مجتمع مدني رسالة مفتوحة ‏‏تدعو‏‏ إسرائيل إلى السماح للمراسلين الأجانب بدخول غزة.
‏لكنّ إسرائيل لم تتزحزح. ما يزال الحظر المفروض على دخول الصحفيين الدوليين في غزة قائماً. وما تزال الإبادة الجماعية التي تمارسها ماضية قدُماً، حيث يقتل ويجرح المئات من المدنيين الفلسطينيين يومياً. وخلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) وحده، ‏‏قتلت‏‏ إسرائيل ما لا يقل عن ‏‏770‏‏ فلسطينياً في شمال غزة.‏
‏وما تزال إسرائيل تبث أكاذيبها وافتراءاتها‏‏، من الحديث عن استخدام "حماس" الفلسطينيين ‏‏كدروع بشرية‏‏، إلى ‏‏الاغتصاب الجماعي‏‏ ‏‏وقطع رؤوس الأطفال‏‏، إلى صحافة أسيرة تقوم بتضخيم هذه الأكاذيب بخنوع. وبحلول الوقت الذي يتم ‏فضح هذه ‏‏الأكاذيب‏‏، غالباً بعد أسابيع أو أشهر، تكون الدورة الإعلامية قد انتقلت إلى شيء آخر ولا تلاحظ سوى قلة.‏
‏سوف تكون للرقابة الإسرائيلية الشاملة واغتيال الصحفيين عواقب مشؤومة تضيف إلى تآكل الحماية القليلة التي كانت لدينا ذات مرة كمراسلين حربيين. وتبعث هذه الممارسات برسالة لا لبس فيها إلى أي حكومة أو طاغية أو ديكتاتور يسعون إلى إخفاء جرائمهم.
إنها تؤذِن، مثل الإبادة الجماعية نفسها، بقدوم نظام عالمي جديد، حيث يتم تطبيع القتل الجماعي، وتمكين الرقابة الشمولية، وحيث يكون العمر المتوقع للصحفيين الذين يحاولون كشف الحقيقة قصيراً ‏‏جداً‏‏. ‏
‏إن إسرائيل، بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة، تقوم بانتزاع آخر ما تبقى من حرية الصحافة. ‏
سوف يسعى ‏أولئك الذين يشنون الحرب، أي حرب، إلى تشكيل الرأي العام. وهم يتوددون إلى الصحفيين الذين يمكنهم تدجينهم من أولئك الذين ينبطحون أمام الجنرالات، والذين يسعون -على الرغم من أنهم لا يعترفون بذلك علانية- إلى البقاء بعيداً عن القتال قدر الإمكان.
هؤلاء هم الصحفيون "الجيدون"، الذين يحبون "اللعب" على كونهم جنوداً، و‏‏يساعدون بحماس في نشر‏‏ الدعاية تحت ستار التغطية الصحفية. إنهم يريدون القيام بدورهم في المجهود الحربي، وأن يكونوا جزءاً من النادي. وهم الذين كانو يشكلون، للأسف، غالبية وسائل الإعلام في الحروب التي قمت بتغطيتها.
‏يجب على جميع صحفيي (سي. إن. إن) الذين يغطون إسرائيل وفلسطين ‏‏تقديم‏‏ أعمالهم ليقوم بمراجعتها مكتب الشبكة في القدس قبل النشر، وهو مكتب مطلوب منه الالتزام بالقواعد التي وضعتها الرقابة العسكرية الإسرائيلية.‏
هؤلاء الصحفيون والمؤسسات الإخبارية المدجنة هم، كما ‏‏أشار‏‏ ‏‏روبرت فيسك‏‏، "سجناء لغة السلطة". إنهم يرددون مثل الببغاء مفردات القاموس الرسمي -"الإرهابيون" و"عملية السلام" و"حل الدولتين" و"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
‏كتبت مجلة "ذا إنترسبت"، أن صحيفة "نيويورك تايمز":
‏"أصدرت تعليمات للصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتقييد استخدام مصطلحي 'الإبادة الجماعية' و'التطهير العرقي'، و'تجنب' استخدام عبارة 'الأراضي المحتلة' عند وصف الأراضي الفلسطينية، وفقاً لنسخة من مذكرة داخلية حصلت عليها الإنترسبت".
‏"كما توجه المذكرة الصحفيين إلى عدم استخدام كلمة فلسطين 'إلا في حالات نادرة ‏‏جداً'‏‏ والابتعاد عن مصطلح 'مخيمات اللاجئين' لوصف مناطق غزة التي استوطنها تاريخياً الفلسطينيون النازحون الذين طردوا من أجزاء أخرى من فلسطين خلال الحروب الإسرائيلية العربية السابقة'. وتعترف الأمم المتحدة بالمناطق كمخيمات للاجئين وتضم مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين".‏
‏"ليس ثمة معركة بين السلطة والإعلام"، أشار فيسك. "من خلال اللغة، أصبحنا هم".‏
يجادل الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، أحد مؤلفي "‏‏دليل مكافحة التمرد الأميركي"‏‏ للعام 2006 الذي استخدمته القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بأن إقناع الجمهور بأنك تفوز -حتى لو كنت ‏‏محاصراً في مستنقع‏‏ كما هو الحال في أفغانستان- هو أكثر أهمية من التفوق العسكري نفسه. ولا شك في أن وسائل الإعلام المستأنسة ستكون ضرورية في تكريس هذا الخداع.
‏ثم هناك الصحفيون الحقيقيون. إنهم أولئك الذين يسلطون الضوء على آلية السلطة. إنهم يقولون الحقيقة، لأنه كما ‏‏قال‏‏ الشاعر شيموس هيني، "هناك شيء اسمه الحقيقة، ويمكن قوله". إنهم يفضحون قسوة الأقوياء وكذبهم وإجرامهم. إنهم يكشفون تواطؤ وسائل الإعلام المستأنسة.‏
‏بالنسبة للأقوياء وصانعي الحروب ووسائل الإعلام المستأنسة، يكون هؤلاء الصحفيون الحقيقيون هم ‏‏العدو‏‏. كان هذا هو السبب في مطاردة جوليان أسانج واضطهاده بلا رحمة طوال 14 عاماً. ‏وقد ‏نشر‏‏ ‏‏موقع "ويكيليكس"‏‏ وثيقة من 2.000 صفحة لوزارة الدفاع حيث ‏‏ساوى‏‏ مسؤولو الحكومة البريطانية بين الصحفيين الاستقصائيين والإرهابيين. وهذا العداء ليس جديداً. الجديد هو ‏‏حجم‏‏ الهجوم الإسرائيلي على الصحافة.‏
إن إسرائيل لم تهزم "حماس". وهي لم تهزم "حزب الله". ولن تهزم إيران. لكنّ عليها أن تقنع جمهورها، وبقية العالم، بأنها تفوز. إن الرقابة وإسكات الصحفيين الذين يفضحون جرائم الحرب الإسرائيلية والمعاناة التي تلحقها إسرائيل بالمدنيين هي أولوية إسرائيلية.
‏سيكون من المطمئن أن نصف إسرائيل بأنه دولة شاذة؛ أمة لا تشاطرنا قيمنا؛ أمة ندعمها على الرغم من فظائعها. لكن إسرائيل، بالطبع، هي امتداد لذواتنا. ‏وكما قال الكاتب المسرحي هارولد بينتر:
‏"يمكن تعريف السياسة الخارجية للولايات المتحدة على النحو الآتي: قبِّل حذائي أو سأركلك به. الأمر بسيط وفظ بهذا القدر. وما هو مثير للاهتمام حول هذا الموضوع هو أنه ناجح بشكل لا يصدق. إنه يمتلك هياكل التضليل، ويستغل البلاغة، ويقوم بتشويه اللغة. وهي وسائل مقنعة للغاية، ولكنها في الواقع حزمة من الأكاذيب. إنها دعاية ناجحة للغاية. لديهم المال، والتكنولوجيا، ولديهم كل الوسائل للإفلات من العقاب، وهم يفعلون".‏
‏عند قبوله جائزة نوبل للآداب، ‏‏قال‏‏ بينتر:
‏"كانت جرائم الولايات المتحدة منهجية ومستمرة وشريرة ولا ترحم، لكن قلة قليلة من الناس تحدثوا عنها فعلياً. عليكم أن تمنحوها (الجائزة) لأميركا. لقد مارست تلاعباً سريرياً بالسلطة في جميع أنحاء العالم بينما تتنكر في شكل قوة تعمل من أجل الصالح العام. إنه عمل رائع، بل بارع، وناجح للغاية من التنويم المغناطيسي".‏
‏لكن أهم عائق يقف أمام التنويم المغناطيسي الجماعي الذي تمارسه إسرائيل هم الصحفيون الفلسطينيون في غزة. وهذا هو السبب في أن معدل القتل بينهم مرتفع للغاية. ولهذا السبب لا يقول المسؤولون الأميركيون شيئاً. إنهم هم أيضاً يكرهون الصحفيين الحقيقيين. وهم أيضاً يطالبون المراسلين بتدجين أنفسهم والهرولة مثل الفئران من حدث صحفي مصمم إلى واحد مصمم آخر. ‏
تقول حكومة الولايات المتحدة -لكنها لا تفعل أي شيء لحماية الصحافة لأنها تؤيد حملة إسرائيل ضد الإعلام، كما تؤيد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. ‏
‏الصحفيون، إلى جانب كل الفلسطينيين، يجب أن يكونوا هدفاً للإقصاء.

‏*كريس هيدجز Chris Hedges: صحفي حائز على جائزة بوليتزر. كان مراسلاً أجنبياً على مدى 15 عاماً لصحيفة نيويورك تايمز، حيث شغل منصب مدير مكتب الشرق الأوسط ورئيس مكتب البلقان للصحيفة. عمل سابقا في الخارج لصحف "دالاس مورنينغ نيوز" و"كريستيان ساينس مونيتور" و"الراديو الوطني". وهو مضيف برنامج "تقرير كريس هيدجز".‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel's War on Journalism

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