حرب إسرائيل على الصحافة‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كريس هيدجز* - (كونسورتيوم نيوز) 31/10/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
الصحفيون الحقيقيون هم أولئك الذين يسلطون الضوء على آلية السلطة. إنهم يقولون الحقيقة، لأنه كما قال الشاعر شيموس هيني، "هناك شيء اسمه الحقيقة، ويمكن قوله". إنهم يفضحون قسوة الأقوياء وكذبهم وإجرامهم. إنهم يكشفون تواطؤ وسائل الإعلام المستأنسة. وبالنسبة للأقوياء وصانعي الحرب ووسائل الإعلام المستأنسة، فإن هؤلاء الصحفيين الحقيقيين هم العدو.
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هناك نحو 4.000 مراسل صحفي أجنبي معتمدين في إسرائيل لتغطية الحرب. وهم يقيمون في فنادق فاخرة. يذهبون إلى عروض الكلاب والخيول الصغيرة التي يقيمها الجيش الإسرائيلي. وفي حالات نادرة، يمكن أن يرافقهم جنود إسرائيليون في زيارات خاطفة إلى غزة، حيث يرونهم مخابئ أسلحة أو أنفاقا مزعومة، يقول الجيش إن "حماس" تستخدمها.
وهم يواظبون على حضور المؤتمرات الصحفية اليومية بإخلاص. ويقوم كبار المسؤولين الإسرائيليين بمنحهم إحاطات غير رسمية، ويزودونهم بمعلومات غالباً ما يتبين أنها غير صحيحة. إنهم دعائيو إسرائيل عن غير قصد، وفي بعض الأحيان عن قصد، وكاتبو الاختزال الذين يسجلون ما يمليه عليهم مهندسو الفصل العنصري والإبادة الجماعية، ومقاتلون من غرف الفنادق.
أطلق عليهم برتولت بريخت وصف "المتحدثون باسم المتحدثين الرسميين".
وكم عدد المراسلين الأجانب في غزة؟ لا أحد. والصحفيون الفلسطينيون في غزة الذين يملؤون الفراغ غالباً ما يدفعون أرواحهم ثمناً لذلك. إنهم مستهدفون دائماً، هم وأسرهم، بالاغتيال.
خلال مسار هذه الحرب، قُتل ما لا يقل عن 134 صحفياً وعاملاً إعلامياً في غزة والضفة الغربية ولبنان، وسُجن 69 آخرون، وفقاً لأرقام لجنة حماية الصحفيين، وهي الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت المنظمة في جمع البيانات في العام 1992.
وقصفت إسرائيل مبنى يوم الجمعة في جنوب لبنان يضم سبع مؤسسات إعلامية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين من قناتي "الميادين" و"المنار" وإصابة 15 آخرين. ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قتلت إسرائيل 11 صحفياً في لبنان.
مصور قناة "الجزيرة" فادي الوحيد، الذي أصيب برصاصة في رقبته في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة على يد قناص إسرائيلي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في غيبوبة حتى كتابة هذه السطور. ورفضت إسرائيل السماح له بالتماس الرعاية الطبية خارج غزة.
ومثل معظم الصحفيين المستهدفين، بمن فيهم زميلته المقتولة شيرين أبو عاقلة، كان فادي يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص تعرفه على أنه صحفي.
كما وصف الجيش الإسرائيلي ستة صحفيين فلسطينيين في غزة يعملون لقناة "الجزيرة" بأنهم "إرهابيون". وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز: "هؤلاء الفلسطينيون الستة هم من بين آخر الصحفيين الذين نجوا من الهجوم الإسرائيلي على غزة. ويبدو إعلانهم 'إرهابيين' مثل حكم بالإعدام".
(في الوقت نفسه، شارك صحفي إسرائيلي بشكل مباشر في القتال أثناء عمله كمراسل).
إن حجم ووحشية الهجوم الإسرائيلي على وسائل الإعلام يتجاوزان بكثير أي شيء شهدتُه خلال عقدين عملت خلالهما كمراسل حربي، بما في ذلك في سراييفو، حيث كان القناصة الصرب يستهدفون المراسلين بانتظام.
قتل ثلاثة وعشرون صحفياً في كرواتيا والبوسنة والهرسك خلال الحروب اليوغوسلافية بين العاميين 1991 و1995. وقتل اثنان وعشرون عندما كنتُ أغطي الحرب في السلفادور. وقتل ثمانية وستون صحفياً في الحرب العالمية الثانية وقتل 63 منهم في حرب فيتنام. ولكن، خلافاً لما حدث في غزة والبوسنة والسلفادور، لم يكن الصحفيون يُستهدفون في العادة.
لا يشبه اعتداء إسرائيل على حرية الصحافة أي شيء شهدناه منذ أن أرسَل ويليام هوارد راسل؛ الأب الروحي لتغطيات الحرب الحديثة، تقاريره من حرب القرم. إن هجومها على الصحفيين هو في فئة في حد ذاته.
بعث النائب جيمس ماكغفرن و64 عضواً في مجلس النواب في الكونغرس برسالة إلى الرئيس جوزيف بايدن ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، يطالبون فيها الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الأميركيين والدوليين من دون عوائق. وفي تموز (يوليو)، وقّعت أكثر من 70 المنظمات الإعلامية ومن منظمات مجتمع مدني رسالة مفتوحة تدعو إسرائيل إلى السماح للمراسلين الأجانب بدخول غزة.
لكنّ إسرائيل لم تتزحزح. ما يزال الحظر المفروض على دخول الصحفيين الدوليين في غزة قائماً. وما تزال الإبادة الجماعية التي تمارسها ماضية قدُماً، حيث يقتل ويجرح المئات من المدنيين الفلسطينيين يومياً. وخلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) وحده، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 770 فلسطينياً في شمال غزة.
وما تزال إسرائيل تبث أكاذيبها وافتراءاتها، من الحديث عن استخدام "حماس" الفلسطينيين كدروع بشرية، إلى الاغتصاب الجماعي وقطع رؤوس الأطفال، إلى صحافة أسيرة تقوم بتضخيم هذه الأكاذيب بخنوع. وبحلول الوقت الذي يتم فضح هذه الأكاذيب، غالباً بعد أسابيع أو أشهر، تكون الدورة الإعلامية قد انتقلت إلى شيء آخر ولا تلاحظ سوى قلة.
سوف تكون للرقابة الإسرائيلية الشاملة واغتيال الصحفيين عواقب مشؤومة تضيف إلى تآكل الحماية القليلة التي كانت لدينا ذات مرة كمراسلين حربيين. وتبعث هذه الممارسات برسالة لا لبس فيها إلى أي حكومة أو طاغية أو ديكتاتور يسعون إلى إخفاء جرائمهم.
إنها تؤذِن، مثل الإبادة الجماعية نفسها، بقدوم نظام عالمي جديد، حيث يتم تطبيع القتل الجماعي، وتمكين الرقابة الشمولية، وحيث يكون العمر المتوقع للصحفيين الذين يحاولون كشف الحقيقة قصيراً جداً.
إن إسرائيل، بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة، تقوم بانتزاع آخر ما تبقى من حرية الصحافة.
سوف يسعى أولئك الذين يشنون الحرب، أي حرب، إلى تشكيل الرأي العام. وهم يتوددون إلى الصحفيين الذين يمكنهم تدجينهم من أولئك الذين ينبطحون أمام الجنرالات، والذين يسعون -على الرغم من أنهم لا يعترفون بذلك علانية- إلى البقاء بعيداً عن القتال قدر الإمكان.
هؤلاء هم الصحفيون "الجيدون"، الذين يحبون "اللعب" على كونهم جنوداً، ويساعدون بحماس في نشر الدعاية تحت ستار التغطية الصحفية. إنهم يريدون القيام بدورهم في المجهود الحربي، وأن يكونوا جزءاً من النادي. وهم الذين كانو يشكلون، للأسف، غالبية وسائل الإعلام في الحروب التي قمت بتغطيتها.
يجب على جميع صحفيي (سي. إن. إن) الذين يغطون إسرائيل وفلسطين تقديم أعمالهم ليقوم بمراجعتها مكتب الشبكة في القدس قبل النشر، وهو مكتب مطلوب منه الالتزام بالقواعد التي وضعتها الرقابة العسكرية الإسرائيلية.
هؤلاء الصحفيون والمؤسسات الإخبارية المدجنة هم، كما أشار روبرت فيسك، "سجناء لغة السلطة". إنهم يرددون مثل الببغاء مفردات القاموس الرسمي -"الإرهابيون" و"عملية السلام" و"حل الدولتين" و"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
كتبت مجلة "ذا إنترسبت"، أن صحيفة "نيويورك تايمز":
"أصدرت تعليمات للصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتقييد استخدام مصطلحي 'الإبادة الجماعية' و'التطهير العرقي'، و'تجنب' استخدام عبارة 'الأراضي المحتلة' عند وصف الأراضي الفلسطينية، وفقاً لنسخة من مذكرة داخلية حصلت عليها الإنترسبت".
"كما توجه المذكرة الصحفيين إلى عدم استخدام كلمة فلسطين 'إلا في حالات نادرة جداً' والابتعاد عن مصطلح 'مخيمات اللاجئين' لوصف مناطق غزة التي استوطنها تاريخياً الفلسطينيون النازحون الذين طردوا من أجزاء أخرى من فلسطين خلال الحروب الإسرائيلية العربية السابقة'. وتعترف الأمم المتحدة بالمناطق كمخيمات للاجئين وتضم مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين".
"ليس ثمة معركة بين السلطة والإعلام"، أشار فيسك. "من خلال اللغة، أصبحنا هم".
يجادل الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، أحد مؤلفي "دليل مكافحة التمرد الأميركي" للعام 2006 الذي استخدمته القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بأن إقناع الجمهور بأنك تفوز -حتى لو كنت محاصراً في مستنقع كما هو الحال في أفغانستان- هو أكثر أهمية من التفوق العسكري نفسه. ولا شك في أن وسائل الإعلام المستأنسة ستكون ضرورية في تكريس هذا الخداع.
ثم هناك الصحفيون الحقيقيون. إنهم أولئك الذين يسلطون الضوء على آلية السلطة. إنهم يقولون الحقيقة، لأنه كما قال الشاعر شيموس هيني، "هناك شيء اسمه الحقيقة، ويمكن قوله". إنهم يفضحون قسوة الأقوياء وكذبهم وإجرامهم. إنهم يكشفون تواطؤ وسائل الإعلام المستأنسة.
بالنسبة للأقوياء وصانعي الحروب ووسائل الإعلام المستأنسة، يكون هؤلاء الصحفيون الحقيقيون هم العدو. كان هذا هو السبب في مطاردة جوليان أسانج واضطهاده بلا رحمة طوال 14 عاماً. وقد نشر موقع "ويكيليكس" وثيقة من 2.000 صفحة لوزارة الدفاع حيث ساوى مسؤولو الحكومة البريطانية بين الصحفيين الاستقصائيين والإرهابيين. وهذا العداء ليس جديداً. الجديد هو حجم الهجوم الإسرائيلي على الصحافة.
إن إسرائيل لم تهزم "حماس". وهي لم تهزم "حزب الله". ولن تهزم إيران. لكنّ عليها أن تقنع جمهورها، وبقية العالم، بأنها تفوز. إن الرقابة وإسكات الصحفيين الذين يفضحون جرائم الحرب الإسرائيلية والمعاناة التي تلحقها إسرائيل بالمدنيين هي أولوية إسرائيلية.
سيكون من المطمئن أن نصف إسرائيل بأنه دولة شاذة؛ أمة لا تشاطرنا قيمنا؛ أمة ندعمها على الرغم من فظائعها. لكن إسرائيل، بالطبع، هي امتداد لذواتنا. وكما قال الكاتب المسرحي هارولد بينتر:
"يمكن تعريف السياسة الخارجية للولايات المتحدة على النحو الآتي: قبِّل حذائي أو سأركلك به. الأمر بسيط وفظ بهذا القدر. وما هو مثير للاهتمام حول هذا الموضوع هو أنه ناجح بشكل لا يصدق. إنه يمتلك هياكل التضليل، ويستغل البلاغة، ويقوم بتشويه اللغة. وهي وسائل مقنعة للغاية، ولكنها في الواقع حزمة من الأكاذيب. إنها دعاية ناجحة للغاية. لديهم المال، والتكنولوجيا، ولديهم كل الوسائل للإفلات من العقاب، وهم يفعلون".
عند قبوله جائزة نوبل للآداب، قال بينتر:
"كانت جرائم الولايات المتحدة منهجية ومستمرة وشريرة ولا ترحم، لكن قلة قليلة من الناس تحدثوا عنها فعلياً. عليكم أن تمنحوها (الجائزة) لأميركا. لقد مارست تلاعباً سريرياً بالسلطة في جميع أنحاء العالم بينما تتنكر في شكل قوة تعمل من أجل الصالح العام. إنه عمل رائع، بل بارع، وناجح للغاية من التنويم المغناطيسي".
لكن أهم عائق يقف أمام التنويم المغناطيسي الجماعي الذي تمارسه إسرائيل هم الصحفيون الفلسطينيون في غزة. وهذا هو السبب في أن معدل القتل بينهم مرتفع للغاية. ولهذا السبب لا يقول المسؤولون الأميركيون شيئاً. إنهم هم أيضاً يكرهون الصحفيين الحقيقيين. وهم أيضاً يطالبون المراسلين بتدجين أنفسهم والهرولة مثل الفئران من حدث صحفي مصمم إلى واحد مصمم آخر.
تقول حكومة الولايات المتحدة -لكنها لا تفعل أي شيء لحماية الصحافة لأنها تؤيد حملة إسرائيل ضد الإعلام، كما تؤيد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
الصحفيون، إلى جانب كل الفلسطينيين، يجب أن يكونوا هدفاً للإقصاء.
*كريس هيدجز Chris Hedges: صحفي حائز على جائزة بوليتزر. كان مراسلاً أجنبياً على مدى 15 عاماً لصحيفة نيويورك تايمز، حيث شغل منصب مدير مكتب الشرق الأوسط ورئيس مكتب البلقان للصحيفة. عمل سابقا في الخارج لصحف "دالاس مورنينغ نيوز" و"كريستيان ساينس مونيتور" و"الراديو الوطني". وهو مضيف برنامج "تقرير كريس هيدجز".
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel's War on Journalism
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