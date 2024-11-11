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الوحدات يتعادل مع شباب الأردن ويبلغ نصف نهائي درع الاتحاد

11/11/2024 2:37:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- تعادل الوحدات مع نظيره شباب الأردن بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدرع اتحاد الكرة.
وتقدم الوحدات بالنتيجة عند الدقيقة 22 عبر المدافع عرفات الحاج، قبل أن يعدل شباب الأردن النتيجة عبر اللاعب صلاح الدين فراش قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة وفي المركز الثاني بالمجموعة، ليتأهل نصف نهائي البطولة، فيما بقي شباب الأردن بالمركز الثالث وبرصيده 7 نقاط مودعا المسابقة من الدور الأول.

ويلتقي الحسين إربد متصدر المجموعة الأولى مع السلط وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه الصريح متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.

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