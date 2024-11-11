الوحدات يتعادل مع شباب الأردن ويبلغ نصف نهائي درع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تعادل الوحدات مع نظيره شباب الأردن بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدرع اتحاد الكرة.
وتقدم الوحدات بالنتيجة عند الدقيقة 22 عبر المدافع عرفات الحاج، قبل أن يعدل شباب الأردن النتيجة عبر اللاعب صلاح الدين فراش قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.
ورفع الوحدات رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة وفي المركز الثاني بالمجموعة، ليتأهل نصف نهائي البطولة، فيما بقي شباب الأردن بالمركز الثالث وبرصيده 7 نقاط مودعا المسابقة من الدور الأول.
ويلتقي الحسين إربد متصدر المجموعة الأولى مع السلط وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه الصريح متصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.
MENAFN11112024000072011014ID1108873462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.