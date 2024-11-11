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العمل الإسلامي تدفع أحزاب الوسط إلى إقامة تحالفات نيابية

11/11/2024 2:37:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. هايل ودعان الدعجة






وجود كتلة جبهة العمل الاسلامي في مجلس النواب وبالطريقة التي فازت بها بحصولها على عدد كبير من المقاعد النيابية وسط اجواء انتخابية نزيهة وشفافة، أظهر الفوارق التنظيمية الكبيرة بينها وبين بقية الاحزاب، وهذا سيسهم بالضرورة في ضبط اداء هذه الاحزاب المحسوب معظمها على تيار الوسط، والتي فازت هي ايضا، وإن بأرقام متواضعة، وفقا لمعيار المنافسة الانتخابية الحقيقية، ممثلا بعدد المقاعد التي حصلت عليها في القائمة الحزبية وليس المحلية، وسيدفعها لتكون اكثر تنظيما ومؤسسية، بحيث تبدأ تفكر بإقامة تحالفات وتفاهمات فيما بينها، تظهرها بأنها تملك فكرا برامجيا حزبيا مؤسسيا كفيلا بالارتفاء بأدائها الى مستوى متطلبات مرحلة التحديث ومخرجاتها، بحيث تكون قادرة ايضا على منافسة نواب الجبهة حزبيا وبرلمانيا، وبالتالي تغيير النظرة التقليدية لها كأحزاب ليست برامجية وفكرية، وإنما احزاب اشخاص ونخب مسيرة لا تملك من امرها شيئا. بحيث تبدأ تدخل عالم العمل الحزبي البرلماني المؤسسي المنظم، الذي يمنحها القدرة على التعاطي المسؤول تشريعيا ورقابيا عن الملفات والقضايا الوطنية، بما يؤشر الى تمتعها وامتلاكها امكانات وقدرات ذاتية تمكنها من إقناع الشارع الأردني بأدائها.
وعلى ما يبدو أن أولى إشارات تأثير التيار الاسلامي المنظم على احزاب تيار الوسط في مجلس النواب، قد بدأت مع ترشح النائب صالح العرموطي عن جبهة العمل الاسلامي لرئاسة المجلس، بصورة دفعت الائتلاف الحزبي الذي يضم كتل الميثاق الوطني وحزب تقدم واتحاد الاحزاب الوسطية على سبيل المثال الى التوافق على ترشح النائب احمد الصفدي لمنصب الرئيس، وانسحاب شخصيات نيابية من حزبه لصالحه، كانت قد أعلنت نيتها الترشح لهذا الموقع، وذلك بعد التوافق بين هذه الكتل على خوض انتخابات المكتب الدائم بشكل موحد. الامر الذي ينطبق على موقف كل من حزب ارادة والوطني الاسلامي، كما عكس ذلك الاجتماع التنسيقي الذي عقد بينهما ( مع احتمالية وجود او انضمام حزب او احزاب اخرى ربما) وذلك لتوحيد الجهد الحزبي داخل البرلمان وتنظيمه وربما التفكير بالمنافسة على رئاسة المجلس. وقد تذهب الجهود بين احزاب تيار الوسط مجتمعة الى ابعد من ذلك، بحيث تسفر عن تحالفها والتوافق فيما بينها على اسم مرشح واحد لتعزيز حضورها الحزبي البرلماني المؤسسي تحت القبة، وفي ملفات اخرى كالثقة بالحكومة ومشروع الموازنة والقوانين والتشريعات المختلفة التي تعرض على المجلس لإقرارها وغيرها.
الأمر الذي يجعلنا نقول او نفترض وجود تأثير لنواب الجبهة وبشكل غير مباشر على الكتل الحزبية النيابية، كأحزاب تيار الوسط ذات الرؤى والافكار والطروحات المتقاربة والمتشابهة، ودفعها وإجبارها على الدخول في تحالفات وتوافقات وتفاهمات من شأنها انضاج ادائها النيابي وتفعيله، والانتقال به الى مستوى الاداء البرامجي المؤسسي تماهيا مع اهداف منظومة التحديث، وتكريسا للنهج الديمقراطي الاصلاحي في الأردن.

MENAFN11112024000072011014ID1108873461

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