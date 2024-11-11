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لا خبيرات بيننا!

11/11/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. رشا سلامة






على مدار السنين العجاف التي عاشها الفلسطينيون، لم يحدث أن كانت المرأة الفلسطينية على هامش الأحداث.
ولم يحدث، على الإطلاق، أن اقتصر دور المرأة الفلسطينية على النواح والعويل، كما يجري تأطيرها عبر معظم شاشات التلفزة العربية، لا سيما في حرب كيان الاحتلال منذ عام ونيف على قطاع غزة.
مهيبة وناريمان خورشيد أسستا منظمة عسكرية في يافا، في أربعينيات القرن الماضي؛ لمجابهة طلائع القوات الصهيونية آنذاك.
انتصار الوزير(أم جهاد)، أسست مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر، في مطلع الستينيات، من راتبها الشخصي كمعلمة، وأسهمت أيما في إيصال الأسلحة لقيادات حركة فتح آنذاك.
الشهيدة شادية أبو غزالة، كانت على رأس مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكانت منخرطة في العمل العسكري، بل في تصنيع القنابل، حتى قضت شهيدة أثناء تصنيع إحداها في المنزل.
لا تطول القائمة، عند تعداد الفدائيات الفلسطينيات فحسب، بل والخبيرات الفلسطينيات في مناحٍ شتى كذلك، وهو ما تتجاهله معظم القنوات العربية، التي تخرج المرأة الفلسطينية المتمكنة، من الإطار، فلا تمنحها فرصة الظهور كمحللة تعلق على الوضع السياسي، ولا طبيبة تعلق على الوضع الصحي، ولا ناشطة نسوية تعلق على معاناة النساء في قطاع غزة.
بإطلالة سريعة، تمكنت من إحصاء بعض الأرقام الخاصة بالنساء المؤهلات في فلسطين. تسع وستون أكاديمية فلسطينية في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح في نابلس. ثلاثون أكاديمية فلسطينية في الكليات الطبية في جامعة القدس في أبو ديس. خمس وأربعون أكاديمية فلسطينية في كلية فلسطين التقنية- خضوري. ست وعشرون أكاديمية فلسطينية في الكليات الطبية في الجامعة العربية الأميركية في جنين. تسع عشرة أكاديمية فلسطينية في تخصص العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية. خمس عشرة وزيرة فلسطينية وثلاث رئيسات لبلديات منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. مئات الناشطات سياسيا وبيئيا وصحيا واجتماعيا وقانونيا في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية السيدات العربيات في فلسطين وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وغيرها من جهات نسائية تأسست منذ عقود طوال.
تختار القنوات الفضائية العربية تهميش كل هؤلاء الخبيرات الفلسطينيات، والمؤهلات تأهيلا عاليا للتعليق على الأحداث، فلا تظهر أي منهن للإدلاء بتعليقات تتصل بمجال تخصصها. وتختار القنوات الفضائية العربية ألا تعرض تقارير واضحة وصريحة حول معاناة النساء في قطاع غزة، من جوانب صحية ونسائية، وتختار عوضا عن هذا حصر المرأة الفلسطينية في خانة النواح والعويل والثكل واستجداء العون!

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