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إعادة انتخاب ترامب.. ماذا يعني ذلك للأميركيين والعالم؟

11/11/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، ما أثار تساؤلات عميقة حول تأثير ذلك على السياسة الداخلية والخارجية الأميركية، وكذلك على التوازنات الدولية. يُشكل هذا القرار عودة قوية لسياسات“أميركا أولاً” التي ميّزت ولايته السابقة، والتي حققت شعبية ملحوظة بين الأميركيين من جهة، وأثارت قلقًا وانتقادات واسعة من جهة أخرى. في هذا المقال، سنتناول الأبعاد المختلفة التي من المتوقع أن تؤثر فيها إدارة ترامب الثانية على الداخل الأميركي والسياسات الدولية.
يُعد الاقتصاد أحد العوامل الأساسية التي اعتمد عليها ترامب لاستقطاب الناخبين في حملته الانتخابية. فقد قدم وعودًا واضحة بالتركيز على تحسين الاقتصاد الوطني، وتقليل الضرائب، وتعزيز فرص العمل، وهي سياسات أسهمت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة خلال فترته الأولى. ومع عودته للسلطة، من المتوقع أن يستمر ترامب في نهجه عبر دعم الصناعات الأميركية ومحاولة تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، لا سيما من الصين. غير أن هذا النهج قد يؤدي إلى تجدد الحروب التجارية التي كانت قد أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية، وخاصة تلك التي ترتبط بتجارة التكنولوجيا والمواد الأولية.
تجديد ولاية ترامب يُعني أيضًا استمراره في سياسات الهجرة الصارمة التي اشتهرت بها إدارته الأولى، مثل تقييد الهجرة الشرعية وتطبيق سياسة“عدم التسامح” مع المهاجرين غير الشرعيين. بالنسبة لترامب وأنصاره، فإن هذه السياسات تُسهم في حماية الأمن الداخلي وتعزيز فرص العمل للمواطنين، إلا أنها أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين وتسيء إلى صورة الولايات المتحدة باعتبارها أرض الحريات. هذا التوجه قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات في الداخل الأميركي، خاصةً مع تصاعد النقاش حول حقوق الأقليات والمساواة في ظل الانقسامات العرقية التي تُلقي بظلالها على المجتمع.
على الساحة الدولية، تعني إعادة انتخاب ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل نهجها الأقل التزامًا في التحالفات الدولية والمؤسسات العالمية. خلال ولايته الأولى، قام ترامب بسحب الولايات المتحدة من عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي مع إيران. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في ولايته الثانية، مما قد يُضعف العلاقات الأميركية مع الحلفاء التقليديين، وخاصة في أوروبا، الذين أعربوا عن قلقهم من تراجع القيادة الأميركية في القضايا العالمية الرئيسية. هذا النهج“الانفرادي” للولايات المتحدة قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات الدولية التي تعتمد على التعاون المشترك لحل القضايا العالمية مثل التغير المناخي وانتشار الأوبئة.
وفي الشرق الأوسط، يُثير انتخاب ترامب مجددًا قلق العديد من الدول العربية حول مستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فمن المتوقع أن يستمر ترامب في دعم إسرائيل بقوة، كما فعل في ولايته الأولى عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، مما أثار استياء الدول العربية والإسلامية، إن استمراره في هذا التوجه سيُضعف بلا شك الجهود الدولية لحل الدولتين ويزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة، إذ إن سياسات ترامب قد تُحفز على مزيد من التوترات الإقليمية وتقوي من مواقف الفصائل المعارضة للسلام. من جانب آخر، فإن ترامب يهدف إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، لتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة تتعلق بالاستثمار والطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في سياسات الشرق الأوسط المستقبلية.
وبالنسبة للعلاقات مع إيران، يُنتظر أن يتبنى ترامب موقفًا أكثر تشددًا، مستمرًا في سياسة“الضغط الأقصى” التي فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، خاصة إذا قررت إيران تعزيز أنشطتها النووية كرد فعل على هذه الضغوط، مما يُدخل المنطقة في دوامة من التصعيد الخطير. هذه السياسة قد تؤثر سلبًا على استقرار الشرق الأوسط وتزيد من احتمال نشوب صراعات عسكرية تُهدد أمن المنطقة وتؤثر على الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات النفط.
لا يمكن إغفال أن انتخاب ترامب يعني عودة سياسات حمائية، مما قد يعزز الانقسامات داخل المجتمع الأميركي. فسياساته الاقتصادية التي تُركز على“أميركا أولاً” قد تواجه مقاومة شديدة من بعض الولايات الأميركية التي تعتمد اقتصاداتها على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. كما أن سياساته المتعلقة بالحقوق المدنية والهجرة قد تؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، حيث يشعر كثير من الأميركيين أن هذه السياسات لا تمثلهم وأنها تعزز الفجوة الاجتماعية والعرقية داخل البلاد. يُعد هذا التحدي الداخلي عاملًا حاسمًا في قدرة ترامب على تحقيق استقرار حقيقي واستعادة الثقة لدى جميع شرائح المجتمع الأميركي.
بإيجاز، يُمثل إعادة انتخاب ترامب انعكاسًا لرغبة شريحة كبيرة من الأميركيين في العودة إلى سياسات تعزز الاقتصاد الوطني وتقلل من التدخلات الخارجية، ولكن هذا الاتجاه يحمل في طياته تحديات جسيمة على المستوى الداخلي والدولي. وبينما سيُرحب البعض بهذه العودة، قد يعتبرها آخرون تهديدًا للاستقرار العالمي والقيم التي طالما دافعت عنها الولايات المتحدة

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