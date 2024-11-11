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فصل جديد من القلق بعودة ترامب الساحقة

11/11/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








مستفيداً من الصدع الثقافي والصراع على الهوية تمكن دونالد ترامب من العودة في لحظة فارقة ستبقى ردحاً طويلاً في ذاكرة الأميركيين والعالم، فما حصل ليس مجرد فوز انتخابي عادي بل انتصار شعبي جارف كرس الاعتقاد بأن الأميركيين مصرون على الحفاظ على القيم التقليدية ولا يريدون الذهاب أبعد في الانفتاح، وظهر ترامب كرمز لهذا التحدي وكيف لا وهو الذي واجه أربعة رؤساء اصطفوا إلى جانب كمالا هاريس ساندتهم منصات إعلامية كبرى، وسبق ذلك عدد كبير من المحاكمات كاد فيها أن يكون نزيلاً لأحد السجون وإلا وبه يكون نزيلاً لأهم مكان في العالم البيت الأبيض، بالتالي لا يمكن حشر هذا الفوز في خانة الصراع السياسي فقط، بل إشاراته تبدو قوية على أنه محاولة للتأكيد على هوية أميركا التقليدية التي ادعى ترامب أنه يمثلها، والتي تتمسك بالعائلة وترفض الذهاب بعيداً في حقوق المثليين، والمبالغة في حق المرأة على جسدها، والإصرار على رفض المهاجرين غير الشرعيين على اعتبار أنهم يلوثوا قيم المجتمع الأميركي بقيمهم وعاداتهم أو باختصار الحفاظ على أميركا البيضاء من التلوث.
كل ذلك في مواجهة رؤية أخرى طرحتها كمالا هاريس والحزب الديمقراطي تتمحور على فكرة أميركا المتنوعة والمتصالحة مع الاختلاف والهويات المتعددة الممزوجة في هوية واحدة يعلوها العلم الأميركي، بمعنى لا يمكن استمرار الحال إلا إذا قررت أميركا الانخراط في عملية قبول لكل من هو مختلف وبالتالي تقبل هذه الأميركا بالمثلي والملون وحرية المرأة على جسدها بدون حدود حتى عندما يتعلق الأمر بالتخلص من جنينها، وتقبل أميركا هذه بكل الألوان وتقبل استيعاب المهاجرين، تمكنت أميركا ترامب من التغلب على هذه بطريقة مثيرة مستخدمة كل الوسائل ومن أهمها الأزمة الاقتصادية والتضخم والهلع من المهاجرين.
أما القضايا الخارجية فيمكن توقع سلوك ترامب منها استناداً إلى ماضيه الرئاسي وكذلك خطاباته أثناء الحملة، ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد انحاز تماماً في ولايته الأولى إلى إسرائيل وأسقط تماماً القرارات الدولية ومضى قدماً في فرض حلوله الخاصة، والتي بمقتضاها اعترف بالمستوطنات وضم القدس ونقل السفارة إليها ورفض فكرة عودة اللاجئين كل ذلك أدى إلى تهميش مطالب الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه، هذا في رئاسته الأولى أما الآن فيمكن الاستناد إلى تصريحاته في الحملة والتي قال فيها إن إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، فإن المخيف في ذلك هو قبوله بضم الضفة الغربية وشمال قطاع غزة، وبالتالي يؤكد انحيازه المطلق لإسرائيل، أما العدوان على غزة فإنه لن يرفض فكرة استخدام القوة المفرطة ضدها، ولن يعيقه موقف الأقلية العربية في أميركا حيث سيحاول إرضاء هؤلاء بالاستمرار قدماً في صفقة القرن ومحاولة تقديم تصريحات مطمئنة لهم.
أما بالنسبة لمنطقتنا فستكون إيران بعد إسرائيل في مقدمة اهتماماته والتي من المتوقع أن يستمر في سياسة قص أذرعها مع توجيه ضغط أقصى اقتصادي عليها والذي قد يترافق مع دعم توجيه ضربات إسرائيلية قوية لمواقع إستراتيجية مهمة فيها، كل هذا للدخول في مفاوضات للحد من تدخلات إيران الخارجية وردع فكرها التوسعي، أما الخليج العربي فهم على دراية كافية عن الطريقة التي تمكنهم من أسر قلب ترامب، أما بالنسبة للحروب في المنطقة وبالذات سورية فمن المتوقع أن يقلص ترامب الوجود الأميركي مع بقاء رمزي لبعض القوات، والأهم في أجندة ترامب دولياً هو إيجاد حلّ للصراع الروسي الأوكراني والذي وعد بحله خلال أيام لكن ليس واضحاً كيف، أما أوروبا فترتجف هلعاً بعد تجربتها السابقة معه وتحاول إيجاد منطقة عازلة تمتص صدماته ولكن فرصتها في ذلك ضعيفة.
عموماً ستكون الصين هي محور اهتمامه لأنها بالنسبة له هي مصدر الخطر، لأجل ذلك لا بد أنه بحاجة إلى التحالفات الإقليمية والدولية في سبيل ذلك، وهذا هو السبب الذي قد يعطي بعض التفاؤل في أن ترامب ربما بسبب تلك المواجهة سيكون بحاجة إلى كل الآخرين مما يجعله مضطراً للتعاون مع هؤلاء الآخرين بطريقة مختلفة عن السابق، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى ترامب لم يعد مستجداً على الرئاسة وبالتالي أصبح لديه الخبرة والدراية في العديد من الملفات، بالتالي فإن نظرته إلى الكثير من الأمور ستكون أكثر استقراراً، من ناحية ثالثة قد يعطيه الفوز الساحق الذي حازه إحساساً بأنه أمل أميركا، وهذا سيجعله أكثراً مسؤولية وأقل هوساً بذاته ونزقه الذي أوقعه وأوقع الكثيرين في مآزق عديدة، ومع ذلك لا يمكن التنبؤ بسلوك رجل مثل ترامب لديه قناعة أن العناية الإلهية هي من صعدت به إلى هنا لأجل غاية مقدسة لا يراها إلا هو.

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