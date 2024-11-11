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تمويل واستدامة علاج السرطان (2-1)

11/11/2024 2:37:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








نتفق جميعا أن الوصول العادل والمتكافئ للعلاج الشمولي للسرطان هو حق للجميع. يندرج حق الوصول لعلاج السرطان بكرامة مع حماية المواطن من الفقر ضمن إطار الحماية الاجتماعية للمواطن التي يلتزم بها الأردن محليا.
يُشخص في الأردن بحسب السجل الوطني للسرطان ما يقارب إحدى عشر ألف 11,000 حالة سرطان جديدة سنوياً، وللأسف من المتوقع ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى سبعة عشر ألف 17,000 حالة سرطان جديدة سنوياً بحلول عام 2030 بحسب منظمة الصحة العالمية.
%60 من الحالات الجديدة المسجلة سنويا تتلقى علاجها في مركز الحسين للسرطان، وتتوزع بقية الحالات على وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص أو العلاج بالخارج.
حاليا هناك أكثر من 29 ألف مريض سرطان قيد العلاج حاليا في مركز الحسين للسرطان، وسيصل هذا الرقم إلى 35 ألف حالة سرطان قيد العلاج عام 2030، علما بأن متوسط مدة العلاج للمريض تصل لمدة خمس سنوات تقريباً.
تكاليف علاج السرطان باهظة وصلت لـ 350 مليوناً وفي ارتفاع مستمر نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية عالميا، وستصل لـ 500 مليون بحلول عام 2030 حسب تصريحات وزير الصحة.
عدد حالات السرطان الحالي والتضخم المتوقع في الحالات يفرض عبئا مالياً ضخماً على الموازنة العامة والعجز في التعامل مع هذا العبء ينبئ بأزمة اقتصادية واجتماعية، ونموذج التمويل الحالي لعلاج السرطان غير مستدام، والكلف السنوية لعلاج السرطان في الأردن ضخمة بالنسبة للحكومة أخذت على عاتقها منذ سنوات تغطية تكاليف علاج السرطان لجميع الأردنيين بموجب قرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزارة الصحة. لكن للأسف. فإن ما يرصد في الموازنة العامة لعلاج السرطان يعجز عن تغطية الكلف الحقيقية.
ولا تأخذ الخطط والموازنات التي ترسم سنوياً بعين الاعتبار التضخم في عدد حالات السرطان ولا الارتفاع في كلف العلاج المرتبطة بزيادة الحالات ولا المدة المتوقعة للعلاج كون متوسط مدة العلاج للمريض الواحد خمس سنوات)، الأمر الذي يفاقم الفجوة المالية بين الموارد المتاحة والكلف الحقيقية للعلاج.
للأسف نموذج التمويل الحالي قائم على تمويل من جهة واحدة وهي الحكومة مع غياب التشاركية في التمويل حيث تعتبر مشاركة القطاع الخاص ومساهمة المواطن القادر محدودة.
كما أن الإعفاءات الطبية لعلاج السرطان استحدثت في حينه لتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من غير المشمولين بأنظمة التأمين الصحي المتنوعة لكفالة حقهم بالعلاج بكرامة، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن نموذج تمويلي مستدام و/أو بديلاً عن دور برامج التأمين المختلفة في تأدية دورها في تمويل علاج السرطان.


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