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غاز حقل الريشة.. استكشاف اقتصادي مهم

11/11/2024 2:37:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الدراسات التي أجريت على حقل الريشة أكدت وجود احتياطيات من الغاز تقدر بما يقرب من 9.4 تريليون قدم مكعب. تعتبر مثل هذه الاكتشافات ذات أهمية كبيرة، ولا يمكن الاكتفاء بالاعتماد على تصريحات غامضة وغير واضحة في وسائل الإعلام، كما ورد على لسان وزير الطاقة.
إذا كانت المعلومات دقيقة، فمن الضروري توضيحها بشكل كامل، وإلا ستظل هذه المعلومات محل شك، كما حدث عندما قدمت وزيرة الطاقة زجاجة نفط لرئيس الوزراء في ذلك الوقت، مما أثار سخرية وشكوك رغم أهمية الاكتشاف.
لتحديد القيمة التجارية للغاز الطبيعي، يجب أولاً معرفة السعر العالمي. فإذا كان سعر الغاز الطبيعي يبلغ 2.5 دولار بالحد الأدنى لكل ألف قدم مكعب (MMBtu)، فإن القيمة التجارية الإجمالية ستكون حوالي 24 مليار دولار.
يتطلب الاستثمار في استخراج واستخدام موارد الغاز الطبيعي مبالغ كبيرة، وغالبًا الأمر يحتاج الى إنشاء البنية التحتية اللازمة، مثل الحفر وخطوط الأنابيب ومرافق المعالجة، حيث يقدر الاستثمار الأولي بين 1.5 إلى 2 مليار دولار لتطوير الحقل، يضاف على ذلك توصيل الغاز إلى المستفيدين خصوصا المستفيدين في القطاعات الإنتاجية.
عند تنفيذ هذا الاستثمار، من المهم التفكير في إنشاء شركة وطنية "مساهمة عامة"، خاصة أن الإيرادات الناتجة عن بيع الغاز المستخرج ستكون كبيرة ولا بد أن تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.
بشكل عام، على الرغم من أن الاستثمار الأولي قد يكون كبير، إلا أن الفوائد الاقتصادية على المدى الطويل للمملكة يمكن أن تكون كبيرة، مما يسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية، وأمن الطاقة، والنمو الاقتصادي.
حوالي 24 مليار دولار قيمة الإيرادات المتوقعة، وتعتبر الكمية المستكشفة 9.4 تريليون قدم مكعب كمية كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يكفي لإنتاج كميات تجارية للتصدير، ويعزز قدرة الأردن على تلبية احتياجات السوق الدولي وتحقيق إيرادات جيدة.

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