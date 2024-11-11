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ملامح الاقتصاد العالمي في عهد الإدارة الأميركية الجديدة

11/11/2024 2:37:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








مع وصول الرئيس الأميركي الجديد إلى البيت الأبيض، بات واضحا أن ملامح سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية ستشهد تحولاً كبيراً قد يعيد تشكيل تركيبة الاقتصاد العالمي. فالسياسات الاقتصادية التي تتبناها الإدارة الأميركية الجديدة تركز على تعزيز تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة للاقتصاد الأميركي، من دون الاكتراث كثيراً بتأثيراتها على الشركاء العالميين.
أول هذه التأثيرات يتجلى في توتر العلاقات التجارية بين مراكز الاقتصاد الكبرى، إذ إن تطبيق الرسوم الجمركية العالية على السلع المستوردة سيضع حواجز تجارية أمام شركاء الولايات المتحدة التقليديين مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن مثل هذه السياسات تظهر نية الإدارة الأميركية في تقليص العجز التجاري وتعزيز الوظائف المحلية، إلا أنها تخلق ردود فعل عكسية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، حيث من المرجح أن ترتفع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة على عكس الوعود بتخفيضها، كذلك يتوقع أن تقوم الدول المتضررة بإجراءات مضادة تضر بالصادرات الأميركية وتعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية.
من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى إحداث تصدعات في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة من جهة والصين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى؛ إذ إن فرض الرسوم الجمركية المرتفعة سيجعل المنتجات المستوردة من هذه الدول أقل تنافسية في السوق الأميركية، ما سيؤدي إلى تراجع حصتها فيها. وفي ظل هذا الوضع، قد تبدأ الصين ودول الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية مقابلة للسلع الأميركية، والبحث عن أسواق بديلة كدول جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، وحتى الدول الإفريقية، لتعويض الخسائر المتوقعة.
إلى جانب ذلك، قد تعزز هذه السياسات من التقارب الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي، حيث تتلاقى مصالح الطرفين في إنشاء نظام اقتصادي أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن تسعى الصين إلى تقوية تواجدها الاقتصادي في أوروبا من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتقنيات الحديثة، مستفيدة من مشروع "الحزام والطريق"، ما يجعلها شريكاً لا يستهان به. هذا التقارب قد يؤدي إلى إنشاء تكتلات اقتصادية جديدة تحد من هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي وتفتح الباب أمام تعدد الأقطاب الاقتصادية.
ستدفع هذه السياسات الشركات العالمية إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد والتوريد التي تعتمد عليها، خاصة الشركات التي تستورد مدخلات إنتاجها من الصين ودول أخرى إلى الولايات المتحدة؛ إذ إن ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية قد يجعل الإنتاج المحلي أو الاستعانة بمصادر من أسواق أخرى أكثر تكلفة. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تبدأ الشركات الكبرى في البحث عن بدائل، سواء بالانتقال إلى دول ذات تكاليف إنتاج منخفضة، أو بتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة كسوق رئيسية لمنتجاتها، ما يؤدي إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية بشكل جذري.
تترافق السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة الرسوم الجمركية - كما تم الإشارة إليه أعلاه، التي ستنعكس على أسعار السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة، وبالتالي على قيمة الدولار الأميركي. إن عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي سيجعل الدولار عرضة للتذبذب مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة اليورو واليوان. كما أن أسعار النفط والذهب، باعتبارهما سلعتين استراتيجيتين، ستتأثر بشكل مباشر بتلك السياسات، حيث سيتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات، مما سيرفع أسعاره. أما النفط، فسيشهد تقلبات ناتجة عن الحروب التجارية، ما يزيد من الضغوط على الدول المستوردة.
النتائج المتوقعة للسياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة ستحفز مراكز اقتصادية أخرى على تأسيس تحالفات جديدة لتقليل اعتمادها على السوق الأميركية وضمان استقرار اقتصادي نسبي، ستكون الصين في قلبها، وحتى بعض دول أميركا اللاتينية، حيث تشترك هذه الدول في مصالح اقتصادية قد تتعارض مع السياسات التجارية الحمائية الأميركية.
يمثل عهد الرئيس الأميركي الجديد فرصة لإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية العالمية وتشكيل تركيبة جديدة للاقتصاد العالمي. يمكن أن تكون نقطة انطلاق لموجة من التحالفات والتغيرات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى تراجع الدور الاقتصادي الأميركي لصالح تكتلات أخرى.

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