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الوجه الحقيقي للناخب الأميركي

11/11/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








واهم كُل من يظن ولو للحظة واحدة، بأن رئيس الولايات المُتحدة الأميركية، أكان جمهوريًا أم ديمقراطيًا، سينتصر لقضيته، أو لمظلوميته، أو حتى يُمني النفس بأن يتلفظ ذلك الرئيس بكلمة حق تُقال باللسان فقط، لا تتبعها أفعال على أرض الواقع.

وواهم أيضًا كُل من يُفكر بأن الناخب الأميركي، بريء أو حتى مُحايد، ودليل ذلك ما أظهرته نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، في الخامس من شهر تشرين الثاني الحالي، حيث أفرزت فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي لا يعرف للدبلوماسية طريق، ويتفنن في إحراج من هو مُقابله.
لن أتطرق في هذه الكلمات إلى صفات وشخصية المُترشحة الديمقراطية، كاميلا هاريس، التي خسرت الرهان الأميركي، أو حتى الرئيس المُنتخب ترامب، فالاثنان لن يُغيرا الواقع المُظلم، الذي تعيشه المنطقة بشكل عام، والأشقاء في فلسطين وغزة ولبنان بشكل خاص.. فهذا ليس مربط الفرس.
إنه من المعلوم بالضرورة، أن مصالح الشيطان الأكبر (أميركا) في منطقتنا لا تتغير بتغير سيد البيت الأسود، على الرغم من أنه قد تتبدل التكتيكات أو طرق التنفيذ أو الآليات أو الأساليب، فالأميركيون همهم الأول والأخير، يتمحور في نقطتين أساسيتين، هما: أمن إسرائيل، ثم تأمين حماية مصالحهم، أكانت اقتصادية أم نفطية، بغض النظر عن أيدولوجية أو فكر أو شخص الجالس على كُرسي الرئاسة.
نرجع إلى النقطة الأساسية من هذا المقال، والتي تتمحور حول شخصية الناخب الأميركي، وبمعنى أدق مُعظم الناخبين الأميركيين، والتي تكشف الوجه الحقيقي لدولة تدعي أنها راعية للديمقراطية، وحامية لحقوق الإنسان والحُريات في العالم، لا بل وتتباهى في ذلك، وتدفع الملايين من الدولارات من أجل ذلك، وكأن لسان حالها يقول: ((كلمة حق يُراد بها باطل)).
فوز الرئيس ترامب، يُظهر ليس فقط الوجه القبيح للولايات المُتحدة، بل حقارة ووضاعة الناخب الأميركي، بشكل عام، إلا من رحم ربي وهم قلة.. فعندما يتم انتخاب شخص لا يخجل أبدًا من خُبثه أو حقارته، ولا يندى له جبين من أنه داعم أساسي للعصابات الصهيونية، التي تعيث فسادًا في الأراضي المُحتلة، وقتلًا لأطفال ونساء وشيوخ، فهذا دليل على أن الناخب الأميركي، ليس أقل حقارة أو خُبثًا ممن صوت له، بكُل حُرية، وبلا أي ضغوط.
عندما يقول ترامب، بلا أي لُبس أو مواربة، أو حتى خجل، بأنه يُريد نفط العرب، وأنه مع الكيان الغاصب قلبًا وقالبًا، ويتم انتخابه من قبل الأكثرية، فهذا دليل على قذارة الناخب، وأنه يؤيد ذلك ((الخبيث)) تأييدًا كاملًا، غير آبه بمُعاناة الفلسطينيين، الذين إن لم يموتوا جوعًا أو عطشًا، فإن الصواريخ والمدافع والطائرات كفيلة بتدميرهم.
يتضح لنا، بُعيد النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، بأن الناخب الأميركي يُمثل الوجه الحقيقي للولايات المُتحدة، التي دمرت العراق وأفغانستان، بحجج واهية لا يُصدقها طالب مدرسة في المرحلة الأساسية، ومن بعدها ساهمت في تدمير الكثير من الدول، وقبل ذلك اليابان.. تلك أميركا ووجها الحقيقي بلا أخلاق ولا أي إنسانية.
بانتخاب الرئيس ترامب، يُثبت الناخب الأميركي، أن هذا هو ديدن الولايات المُتحدة وجُل مواطنيها، بلا أي نوع من أنواع التجميل المُصطنع، وإن قال أحدهم بأن هُناك إيجابية لترامب، تتمثل بأنه ضد الإجهاض، ورافض لتعليم الطلبة الشذوذ الجنسي في المدارس، والبعض انتخبه على هذا الأساس، فنقول لهم قد تكون تلك إيجابية، لكن ما المانع من أن يكون ترامب استغلها للحصول على أصوات أولئك المُتفقين معه في هاتين القضيتين.
الجمهوريون والديمقراطيون، على حد سواء، لهم صولات وجولات، يعلمها الجميع، في دعم ومساعدة الصهاينة على مُمارسة الإبادة الجماعية، بحق أهل قطاع غزة، والآن بحق أهل لبنان.
وللتذكير فقط، فإن ترامب في ولايته الأولى قرر نقل سفارة بلاده إلى القدس المُحتلة، واعترف بسيادة دولة الاحتلال على مُرتفعات الجولان السوري المُحتلة أيضًا، وكذلك دعم اتفاقيات التطبيع العربي مع الكيان الغاصب، فضلًا عن أنه وأثناء حملته الانتخابية صرح علنًا بأن من حق دولة الاحتلال ((التوسع)).

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