الوجه الحقيقي للناخب الأميركي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واهم كُل من يظن ولو للحظة واحدة، بأن رئيس الولايات المُتحدة الأميركية، أكان جمهوريًا أم ديمقراطيًا، سينتصر لقضيته، أو لمظلوميته، أو حتى يُمني النفس بأن يتلفظ ذلك الرئيس بكلمة حق تُقال باللسان فقط، لا تتبعها أفعال على أرض الواقع.
وواهم أيضًا كُل من يُفكر بأن الناخب الأميركي، بريء أو حتى مُحايد، ودليل ذلك ما أظهرته نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، في الخامس من شهر تشرين الثاني الحالي، حيث أفرزت فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي لا يعرف للدبلوماسية طريق، ويتفنن في إحراج من هو مُقابله.
لن أتطرق في هذه الكلمات إلى صفات وشخصية المُترشحة الديمقراطية، كاميلا هاريس، التي خسرت الرهان الأميركي، أو حتى الرئيس المُنتخب ترامب، فالاثنان لن يُغيرا الواقع المُظلم، الذي تعيشه المنطقة بشكل عام، والأشقاء في فلسطين وغزة ولبنان بشكل خاص.. فهذا ليس مربط الفرس.
إنه من المعلوم بالضرورة، أن مصالح الشيطان الأكبر (أميركا) في منطقتنا لا تتغير بتغير سيد البيت الأسود، على الرغم من أنه قد تتبدل التكتيكات أو طرق التنفيذ أو الآليات أو الأساليب، فالأميركيون همهم الأول والأخير، يتمحور في نقطتين أساسيتين، هما: أمن إسرائيل، ثم تأمين حماية مصالحهم، أكانت اقتصادية أم نفطية، بغض النظر عن أيدولوجية أو فكر أو شخص الجالس على كُرسي الرئاسة.
نرجع إلى النقطة الأساسية من هذا المقال، والتي تتمحور حول شخصية الناخب الأميركي، وبمعنى أدق مُعظم الناخبين الأميركيين، والتي تكشف الوجه الحقيقي لدولة تدعي أنها راعية للديمقراطية، وحامية لحقوق الإنسان والحُريات في العالم، لا بل وتتباهى في ذلك، وتدفع الملايين من الدولارات من أجل ذلك، وكأن لسان حالها يقول: ((كلمة حق يُراد بها باطل)).
فوز الرئيس ترامب، يُظهر ليس فقط الوجه القبيح للولايات المُتحدة، بل حقارة ووضاعة الناخب الأميركي، بشكل عام، إلا من رحم ربي وهم قلة.. فعندما يتم انتخاب شخص لا يخجل أبدًا من خُبثه أو حقارته، ولا يندى له جبين من أنه داعم أساسي للعصابات الصهيونية، التي تعيث فسادًا في الأراضي المُحتلة، وقتلًا لأطفال ونساء وشيوخ، فهذا دليل على أن الناخب الأميركي، ليس أقل حقارة أو خُبثًا ممن صوت له، بكُل حُرية، وبلا أي ضغوط.
عندما يقول ترامب، بلا أي لُبس أو مواربة، أو حتى خجل، بأنه يُريد نفط العرب، وأنه مع الكيان الغاصب قلبًا وقالبًا، ويتم انتخابه من قبل الأكثرية، فهذا دليل على قذارة الناخب، وأنه يؤيد ذلك ((الخبيث)) تأييدًا كاملًا، غير آبه بمُعاناة الفلسطينيين، الذين إن لم يموتوا جوعًا أو عطشًا، فإن الصواريخ والمدافع والطائرات كفيلة بتدميرهم.
يتضح لنا، بُعيد النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، بأن الناخب الأميركي يُمثل الوجه الحقيقي للولايات المُتحدة، التي دمرت العراق وأفغانستان، بحجج واهية لا يُصدقها طالب مدرسة في المرحلة الأساسية، ومن بعدها ساهمت في تدمير الكثير من الدول، وقبل ذلك اليابان.. تلك أميركا ووجها الحقيقي بلا أخلاق ولا أي إنسانية.
بانتخاب الرئيس ترامب، يُثبت الناخب الأميركي، أن هذا هو ديدن الولايات المُتحدة وجُل مواطنيها، بلا أي نوع من أنواع التجميل المُصطنع، وإن قال أحدهم بأن هُناك إيجابية لترامب، تتمثل بأنه ضد الإجهاض، ورافض لتعليم الطلبة الشذوذ الجنسي في المدارس، والبعض انتخبه على هذا الأساس، فنقول لهم قد تكون تلك إيجابية، لكن ما المانع من أن يكون ترامب استغلها للحصول على أصوات أولئك المُتفقين معه في هاتين القضيتين.
الجمهوريون والديمقراطيون، على حد سواء، لهم صولات وجولات، يعلمها الجميع، في دعم ومساعدة الصهاينة على مُمارسة الإبادة الجماعية، بحق أهل قطاع غزة، والآن بحق أهل لبنان.
وللتذكير فقط، فإن ترامب في ولايته الأولى قرر نقل سفارة بلاده إلى القدس المُحتلة، واعترف بسيادة دولة الاحتلال على مُرتفعات الجولان السوري المُحتلة أيضًا، وكذلك دعم اتفاقيات التطبيع العربي مع الكيان الغاصب، فضلًا عن أنه وأثناء حملته الانتخابية صرح علنًا بأن من حق دولة الاحتلال ((التوسع)).
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