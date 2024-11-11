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لا نريد كلاما

11/11/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








جاءت القمة العربية الاسلامية في الرياض حساسة من حيث التوقيت والدلالات، خصوصا انها القمة الثانية بعد حرب غزة، والاولى كانت قبل عام وفي ذات يوم القمة الثانية.
حساسية التوقيت ترتبط بتغير الظروف، فقد كنا امام حرب همجية على الفلسطينيين في قطاع غزة، واليوم نحن امام حرب في لبنان، ورئاسة جديدة في الولايات المتحدة الاميركية، وتصعيد ايراني اسرائيلي، وجبهات جديدة مفتوحة في اليمن والعراق وربما سورية، ومع هذا حصار غير مسبوق على الفلسطينيين داخل قطاع غزة، حيث حرب التجويع والتمريض، تضاف الى الحرب العسكرية، وهذا يعني ان توقيت القمة اكثر تعقيدا، ويفيض بالتوترات الاقليمية والدولية.
في القمة يوجه الملك اشارة الى قيادات العالمين العربي والاسلامي قائلا.. لا نريد كلاما، نريد مواقف جادة وجهودا ملموسة لإنهاء المأساة، وإنقاذ أهلنا في غزة، وتوفير ما يحتاجون من مساعدات، والاشارة هنا حساسة للغاية، لانها تؤشر على ان الملف الفلسطيني لا يمكن معالجة تحدياته بمجرد الكلام، او التضامن في الصياغات الرسمية، ولا بد من تحرك مختلف من اجل انهاء عملية الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، تحت نظر العالم وفي ظل سكوته.
لحقتها اشارة ثانية تحمل نقدا ضمنيا للمجتمع الدولي حين يقول الملك.." كيف لنا أن نخاطب الأجيال في بلادنا، وكيف لنا أن نبرر لهم الفشل العالمي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان".. وهكذا تكون الاشارة حساسة ايضا، لأنها تقول للعالم انه يتفرج على مذبحة الفلسطينيين واللبنانيين، ولا يوقف هذه الحرب، ولا يبذل الجهد الكافي لوقف سفك الدم.
الكلمة قصيرة ومحملة بالرسائل وكافية للتعبير عن موقف الأردن، خصوصا، عند حديث الملك عن الحاجة لجسر انساني ودعوته للاشقاء والاصدقاء لإغاثة اهل غزة، والمشاركة في إطلاق جسر إنساني لإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة، لوقف الحرب عليهم وكسر الحصار، ورفع الظلم عنهم وعن اهل الضفة الغربية.
ملف المساعدات الانسانية يثير قلق الأردن وقد تحرك الأردن على صعيده مرارا سواء عبر مؤتمر الاستجابة الانسانية الطارئة لقطاع غزة الذي انعقد في الأردن في شهر حزيران الماضي، او في مطالبة الملك العواصم الدولية لفرص بوابة لإدخال المساعدات الى القطاع خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في شهر ايلول الماضي.
برغم ظروف الأردن الصعبة الا انه واصل حملاته الانسانية للقطاع عبر الهيئة الخيرية الهاشمية من خلال اكثر من 4 الاف شاحنة نقلت المساعدات وقرابة 400 عملية انزال جوي، وما يرتبط بالمستشفيات الميدانية التي اقامها الأردن حتى قبل هذه الحرب ومنذ اكثر من 16 سنة داخل غزة، وتوسعت اليوم لتشمل معالجة مبتوري الاعضاء، وغير ذلك، حيث وصلت المساعدات الأردنية وتلك العربية والدولية التي اوصلها الأردن الى اكثر من مليون وثلاثمائة الف فلسطيني.
توتر الأردن يعود الى نقص مخزون المساعدات حاليا بسبب تراجع او توقف الامداد العربي والاسلامي والدولي، بما يؤشر على ازمة اخطر مقبلة على الطريق، حيث اهل غزة يحتاجون الى الف شاحنة يوميا، فيما لا يدخل الا عدد قليل جداً بلغ ستين شاحنة خلال الاسبوع الاخير من شهر تشرين الأول الماضي، وهو رقم مرعب خصوصا، مع ازدياد احتياجات الغزيين، حيث بات الأردن بوابة المساعدات الوحيدة نحو القطاع، بما يفرض اعادة اطلاق حملة انسانية عربية واسلامية ودولية بالتنسيق مع الأردن، او حتى بأي طريقة كانت لأن الاهم انقاذ الغزيين.
المنطقة تعبر توقيتا صعبا، ولهذا تم التحذير يوم امس مما يجري في الضفة الغربية، والمسجد الاقصى، وهذا التحذير تأسس على واقع صعب جدا، وقد قرأنا مساء الاثنين تصريحات تشير الى ان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية.
من المؤكد هنا ان الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في ملفي فلسطين ولبنان، وما يرتبط بحل الدولتين، ورفض اسرائيل لقيام هذه الدولة، واستمرار المذابح، وهي مذابح لا بد من وقفها، بعد ان بلغت الخسائر الانسانية حدا لا يمكن احتماله لا بمنطق الارقام، ولا بالمشاعر ايضا، وسط المخاوف من حرب اقليمية، قابلة للتمدد في ظل هذه الظروف.

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