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رحلة قطار سياحية جديدة إلى مدينة أم الجمال السبت المقبل

11/11/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال عن تسيير رحلة قطار من محطة عمان إلى مدينة أم الجمال السياحية السبت المقبل، وفق المستشار الإعلامي للمؤسسة علي عضيبات.
وأوضح عضيبات،، أن عدد المقاعد المتاحة في الرحلة يصل إلى 200 مقعد.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر للكبار 8 دنانير من عمر 10 سنوات فما فوق و4 دنانير ما دون 10 سنوات.

وبحسب ما نشرته المؤسسة على“فيسبوك”، فإن التجمع للرحلة في محطة عمان سيكون الساعة 7:30 صباحا، وأن حركة القطار من محطة عمان الساعة ستكون عند الساعة 8:00 صباحاً، والتجمع في محطة الزرقاء سيكون عند الساعة 8:30 صباحاً.
وأوضحت أن حركة القطار من محطة الزرقاء ستكون عند الساعة 9:00 صباحاً، ووصول القطار إلى محطة المفرق سيكون عند الساعة 11:00 صباحاً، ليكون وصول الحافلات إلى مدينة أم الجمال السياحية الساعة 11:30 صباحاً.

وبينت أن الرحلة ستشمل جولة سياحية برفقة أدلاء سياحيين إضافة استراحة غداء وزيارة البازار للمنتجات المحلية لمدة ساعتين.

وسيكون انطلاق الحافلات من مدينة أم الجمال إلى محطة المفرق الساعة 2:00 ظهراً، وحركة حركة القطار من محطة المفرق 2:30 ظهراً، ووصول القطار إلى محطة الزرقاء 4:30 عصراً، ووصول القطار إلى محطة عمان الرئيسية عند الساعة 5:30 مساء.

وانطلقت السبت الماضي أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال، وفقا للمستشار الإعلامي علي عضيبات.

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