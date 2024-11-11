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وادي الأردن.. ارتفاع الطلب على التمور يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات

11/11/2024 2:35:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






وادي الأردن- في ظل الطلب المتزايد على التمور الأردنية في السوق العالمية، يشهد القطاع اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين، حيث سجل الطلب زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.
ووفق مختصين، فإن زراعة النخيل تلقى إقبالا كبيرا من قبل المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، سواء بزراعة المزيد من أشجار النخيل أو الاستثمارات الصناعية، كمشاغل التدريج والتوضيب الحديثة والصناعات التي تعتمد على التمور.
رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد، يؤكد أن قطاع زراعة النخيل يشهد توسعا مطردا بالمساحات، إذ ارتفعت من 38 ألف دونم لتصل إلى 45 ألف دونم، في حين زاد إنتاج التمور ليصل إلى 32 ألف طن مقارنة بـ26 ألف طن في المواسم الماضية.
وأضاف، أن الطلب على التمور الأردنية سجل زيادة كبيرة قدرت بـ125 % مقارنة بالأعوام السابقة، في حين احتل الأردن المرتبة 11 من حيث كمية الصادرات والتاسعة عالميا بقيمة صادرات التمور.
ولفت حداد، إلى أن قطاع النخيل ما يزال يشهد توسعا بالمساحات المزروعة وبكميات الإنتاج السنوية، مما يجعله أحد القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمارات، مؤكدا أن حجم الاستثمارات في زراعة النخيل يبلغ حوالي نصف مليار دولار ويسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل، 40 % منها للإناث.
ويقدر حداد عدد أشجار النخيل بما يزيد على 800 ألف نخلة، معظمها من صنف المجهول، موضحا أن هناك زخما في زراعة مساحات جديدة بالنخيل، فضلا عن دخول مساحات أخرى للإنتاج، مما سيزيد من حجم إنتاج التمور الأردنية.
ومن وجهة نظر المزارع حسن البايض، فإن سبب الإقبال على زراعة النخيل هو تدني التكاليف المالية السنوية مقارنة بالزراعات الأخرى وكفاءتها في استهلاك المياه، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية، في الوقت الذي تشهد فيه معظم المزروعات الأخرى مشاكل عديدة.
وقال البايض، إن زراعة النخيل تعد قصة نجاح كبيرة سواء من حيث النمو في المساحة والإنتاج والتصدير واكتساب الخبرة والمهارات، وإنشاء المشاغل الخاصة بالعمليات التسويقية، إذ توجد في وادي الأردن مزارع نموذجية ومتكاملة لزراعة النخيل، خصوصا صنف المجهول بمساحات واسعة وإنتاج تمور عالية الجودة مع توفر خدمات ما بعد القطاف من تدريج وتعبئة وتغليف وتخزين وتسويق وتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، يؤكد رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، أن التوسع في زراعة أشجار النخيل رافقته الحاجة المتزايدة للعمالة الدائمة والموسمية، خصوصا الفتيات اللواتي يشكلن أحد أهم عوامل الإنتاج الزراعي في الوادي، مبينا أن عدد مشاغل تدريج وتوضيب التمور الآلية الحديثة بلغ 11 مشغلا، إضافة إلى حوالي 60 مشغلا يدويا.
وبين أن التمور الأردنية باتت تحظى بشهرة على المستويين الإقليمي والعالمي نظرا لجودتها، لا سيما تمور المجهول التي يندر إنتاجها عالميا، الأمر الذي دفع المزارعين إلى إيلاء الاهتمام والرعاية بالمنتج، وخاصة تعبئته وتسويقه حسب أعلى المواصفات المطلوبة في هذه الأسواق.
ولفت الصعايدة، إلى أن الميزة النسبية والمناخية لوادي الأردن، التي تسمح بإنتاج الخضار والفواكه والنخيل في غير موسمها، جعلت منه مركزا لجذب الاستثمارات التي تهدف إلى العمل على زراعات نوعية مدرة للدخل ورافدة للاقتصاد الوطني.
ووفق مسؤول إحدى مجموعات العمل في تعبئة وتغليف التمور، شاكر الخنازرة، فإن "موسم التمور يعد أحد أهم المواسم التي توفر فرص عمل مجدية للشباب والفتيات الباحثين عن عمل، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر، خصوصا مع انقطاعها عن العمل في القطاع الزراعي، حيث يأتي موسم إنتاج التمور لينقذهم من الفقر والعوز".
وأشار الخنازرة إلى أن "أجرة العامل تتراوح بين 12 و18 دينارا يوميا، الأمر الذي يمكن الأسر من تأمين مصروفها اليومي بكل أريحية، وادخار جزء لتلبية كلف المدارس من قرطاسية وملابس ورسوم وغيرها من الكلف الملحة".
وأكد "أن توفر فرص عمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة يعد أمراً مهماً، لا سيما أن معظم الأسر في وادي الأردن تفتقر إلى أدنى مقومات العيش الكريم، فيما غالبية العمال من الفتيات اللواتي اعتدن العمل منذ سنوات واكتسبن خلالها الخبرة والمهارة المطلوبة التي تدفع أرباب العمل إلى تشغيلهن بأجور جيدة ومجدية".
ووفق المهندس محمد السلامات، فإن "ما حققته زراعة النخيل من نجاحات وطلب متزايد على المنتجات أدى إلى إقبال كبير للاستثمار في هذا المجال، ما أبرز الحاجة إلى المزيد من الكوادر العاملة من الشباب والفتيات"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمار في زراعة النخيل آمن وناجح وجدواه الاقتصادية عالية، الأمر الذي انعكس على ديمومة الحاجة إلى العمالة.
وأضاف السلامات "أن المردود المادي الجيد يسمح للمزارع بدفع المستحقات المالية للعمل في وقتها، على العكس من الزراعات التقليدية، التي تشهد عزوفا للعمالة المحلية نتيجة عدم قدرة المزارعين على الوفاء بالتزاماتهم المادية"، موضحاً "أن الآلاف من الشباب والفتيات يعملون في مزارع النخيل ضمن مختلف العمليات الزراعية".
وأشار إلى أن "التوسع في زراعة النخيل بأصنافه المتعددة بات ركيزة مهمة للنهوض بالمجتمعات المحلية، لما توفره من آلاف فرص العمل الدائمة والموسمية، إذ تستمر الأعمال في مشاغل التعبئة والتدريج والتوضيب لحوالي ستة أشهر بدءا بمحصول البرحي ووصولا إلى المجهول".

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