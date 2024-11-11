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مسؤولية الخدمات بمجمع عمان الجديد تتوه بين إربد الكبرى وبني عبيد

11/11/2024 2:35:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






تاهت مصالح مواطنين ومستثمرين في منطقة مجمع السفريات المركزي (عمان الجديد)، بين بلدتي إربد الكبرى وبني عبيد، في أعقاب قرار فصل الجزء الجنوبي لمدينة إربد واستحداث بلدية خاصة به.
وفيما أوكلت وزارة الإدارة المحلية إدارة شؤون المجمع لبلدية إربد الكبرى باعتباره ملكية استثمارية لها، إلا أن الشأن الخدمي أنيط ببلدية بني عبيد التي تتولى جباية رسوم متنوعة باعتبار المجمع تنظيما يتبع لها، مما خلق إشكاليات متداخلة حول الصلاحيات بين البلديتين، راح ضحيتها القطاع الاستثماري والمساكن المحيطة بالمجمع.
وكان مجلس الوزراء قد قرر بتاريخ 22 آذار (مارس) استحداث بلدية في بني عبيد، وبموجب الفصل، فإن نصف أراضي جامعة اليرموك ستتبع لبلدية إربد والنصف الآخر سيتبع لبني عبيد، بالإضافة إلى أن دوار الثقافة وإشارة اليوسفي ونفق إربد، باتت أيضا مشتركة بين البلديتين.
وشكا مواطنون وأصحاب محال تجارية في المجمع، من غياب الخدمات داخل المجمع بعد أن تم فصل البلدتين، مشيرين إلى تدني مستوى النظافة في المجمع ومحيطه.
وقال ناصر الحايك، صاحب محل تجاري في المجمع، إن كلا من البلديتين ترمي مسؤولية الخدمات على الأخرى، مؤكدا أنه يقوم بترخيص ودفع أجور المحل البالغة ما يقارب ألفي دينار لبلدية إربد من دون أن ينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة لهم في المجمع.
وأكد الحايك، أن هناك نقصا في مقاعد انتظار الركاب داخل المجمع التي يجب أن توفرها بلدية إربد باعتبارها جابية للأموال من أصحاب المحال التجارية، إضافة إلى عدم وجود اهتمام بالدورات الصحية داخل المجمع وتحولها إلى مكاره صحية.
أما المواطن أحمد خريس، فتساءل عن مصير نفق وجسر الثقافة الذي يربط مدينة إربد (مجمع عمان) بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك المؤسس ومحافظة المفرق ولواء الرمثا بعد أن تم فصل البلديتين، والجهة التي ستتبنى هذا المشروع.
وأشار خريس، إلى أن تداخل الصلاحيات بين بلدية إربد وبلدية بني عبيد المستحدثة سيقلص من فرص إيجاد حلول مرورية متكاملة وممتدة، من بينها القطار الخفيف بين إربد وجامعة العلوم والتكنولوجيا الذي كان على أجندة بلدية إربد.
يشار إلى أن دراسات المشروع تتضمن إنشاء نفق تحت دوار الثقافة باتجاه إشارة بردى التي سيستعاض عنها بنفق من الجنوب إلى الشمال لاستدامة حركة المرور شمالاً من دون توقف، وجسر علوي فوق نفق الثقافة يلتف باتجاه مجمع عمان الجديد، يتبعه نفق مقابل المجمع تعبر منه المركبات باتجاه دوار مدينة الحسن الرياضية.
وقال مدير البيئة في بلدية إربد الكبرى مأمون السيلاوي، إن البلدية تقوم يوميا بتنظيف المجمع والمنطقة المحيطة به، رغم أن المنطقة تتبع لبلدية بني عبيد.
وأشار إلى أن هناك أماكن عديدة في المنطقة الجنوبية، ما تزال كوادر بلدية إربد تقوم بتنظيفها من واجب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق البلدية في مساندة البلديات المجاورة.
وأكد السيلاوي، أن وضع النظافة في محيط مجمع عمان الجديد جيد، وهناك عمال يعملون بنظام الشفتات للإبقاء على محيط المجمع نظيفا، خصوصا أن المجمع يرتاده آلاف المواطنين من جميع مناطق المملكة، ويعد مدخلا لمدينة إربد.
بدوره، قال مساعد رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس نبيل أبو الزيت، إن المجمع من أراضي بني عبيد لكنه يتبع إداريا لبلدية إربد الكبرى، حيث إن أجور المحال داخل المجمع تذهب إلى بلدية إربد، فيما تراخيص المحال وغيرها لبلدية بني عبيد.
وأشار إلى أن كوادر بلدية إربد كانت في السابق تقوم بحملات نظافة في محيط المجمع، في ظل ما تعانيه بلدية بني عبيد من نقص في آليات النظافة وعمال الوطن والحاويات، إلا أن بلدية بني عبيد بدأت في الأيام الماضية القيام بحملات نظافة في محيط المجمع.
وأقر أبو الزيت، بأن الوضع البيئي في لواء بني عبيد ما يزال غير مقبول بسبب اتساع المساحة الجغرافية للواء ونقص عمال الوطن وآليات النظافة، لافتا إلى وجود 120 عامل وطن في اللواء، بينهم 40 عاملا يعملون على كابسات النظافة.
وأكد أن البلدية بدأت باستعادة عافيتها من خلال شراء آليات جديدة وتعيين عمال وطن وشراء حاويات جديدة، مشددا على أن وضع النظافة في اللواء سيشهد تحسنا ملموسا في الأسابيع المقبلة.
وأشار أبو الزيت، إلى أن البلدية قامت، خلال الأسابيع الماضية، بترقيع الحفر في محيط المجمع وفتح الدوار المغلق منذ سنوات وعمل جزيرة وسطية لتنظيم حركة السير.

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