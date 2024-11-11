عروض التخزين الجديدة من Netapp تعمل على تحديث أحمال العمل للشركات من جميع الأحجام

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن تحديثات لمحفظتها من عروض تخزين المؤسسات بما في ذلك أنظمة NetApp AFF A-Series وAFF C-Series الجديدة مع تخزين بيانات موحد ومتوسط المدى وفلاش بالكامل بأسعار مناسبة للشركات من أي حجم وتحديثات لـ NetApp StorageGRID، مما يؤدي إلى تحسين الكثافة والأداء لتخزين الكائنات.
تحتاج الشركات الديناميكية اليوم إلى استراتيجية بيانات ذكية لمواجهة تحديات إدارة البيانات الحديثة، مثل النمو الهائل للبيانات، وتعقيد السحابة المتعددة، والحاجة إلى جاهزية الذكاء الاصطناعي. البنية التحتية الذكية للبيانات عبارة عن إطار عمل شامل يمكّن المؤسسات من تحديد وتنفيذ استراتيجية بيانات ذكية تحويلية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل.
بفضل هذه الابتكارات الجديدة، أصبح بإمكان العملاء الآن توسيع البنية التحتية الذكية للبيانات الخاصة بهم باستخدام أنظمة تخزين البيانات الرائدة من NetApp في نقاط دخول أكثر سهولة، مما يجعل من الأسهل توسيع نطاقهم من نقطة بداية أصغر أو توسيع قدراتهم إلى مواقع بعيدة وفرعية. تتيح هذه الأنظمة الجديدة للعملاء تشغيل نطاق متزايد من أحمال العمل الحرجة، مثل تطبيقات قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، أو الاستفادة من كفاءة تخزين الفلاش الكامل لإدارة أحجام البيانات المتزايدة تحت سيطرتهم. من خلال الاستفادة من البنية التحتية الذكية للبيانات التي توفر الأداء والقدرة والإطار الموحد، يمكن للعملاء جعل بياناتهم أصلًا إستراتيجيًا يتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة ويعزز الابتكار.
تعمل شركة NetApp على إتاحة مساحة التخزين التي تعمل على زيادة أعباء العمل ذات المهام الحرجة لكل عميل من خلال إطلاق نماذج إضافية لأنظمة التخزين AFF A-Series الخاصة بها. مثل طرازات AFF المتطورة، توفر طرازات NetApp AFF A20 وA30 وA50 الجديدة قدرات متقدمة بما في ذلك زمن انتقال أقل من جزء من الألف من الثانية مع أداء أفضل بما يصل إلى 2.5 مرة مقارنة بالطرازات السابقة، وكفاءة تخزين مضمونة، وحماية متكاملة من برامج الفدية في الوقت الفعلي بدقة تزيد عن 99 بالمائة، وكثافة تخزين محسّنة، كل ذلك بسعر مناسب.
يمكن للعملاء إنشاء أو توسيع البنية التحتية للبيانات الذكية الخاصة بهم لأحمال العمل عالية الأداء من خلال نشر التخزين بالحجم ونقطة السعر التي تناسبهم بشكل أفضل. بالنسبة للعملاء الذين يرغبون في البدء على نطاق صغير ثم التوسع أو بناء عمليات النشر في مواقع بعيدة أو فرعية، يبدأ AFF A20 بسعة تصل إلى 15.35 تيرابايت. يتيح AFF A30 للعملاء البدء بحجم صغير ثم التوسع إلى أكثر من 1 بيتابايت من التخزين الخام. وتوفر AFF A50 أداءً مضاعفًا مقارنة بسابقتها في ثلث مساحة الرفوف لتشغيل الشركات التجارية والمؤسسات.
تم تصميم أنظمة NetApp AFF C-Series الجديدة لتوفير المزيد من القيمة لأحمال العمل للأغراض العامة وتوحيد أحمال العمل عبر بروتوكولات تخزين الملفات والكتل والكائنات الموحدة من خلال توفير أقصى قدر من الكثافة والكفاءة مع التوسع السلس. تجعل أنظمة NetApp AFF C30 وC60 وC80 مكاسب الأداء والكفاءة التي توفرها تقنية الفلاش في متناول الشركات من خلال توفير سعة تخزينية رائدة في الصناعة تبلغ 1.5 بيتابايت في عمليات نشر ذات رفين. سيستمتع العملاء الذين يقومون بتحديث مراكز البيانات الخاصة بهم من الفلاش الهجين بفوائد بما في ذلك توفير ما يصل إلى 95 بالمائة من مساحة الأرضية، وتوفير ما يصل إلى 97 بالمائة من الطاقة، وحماية مدمجة ضد برامج الفدية في الوقت الفعلي بدقة تصل إلى 99 بالمائة، مما يؤدي إلى خفض إجمالي تكلفة الملكية.
قال Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لتخزين المؤسسات في شركة NetApp: "إن النمو المستمر لحجم البيانات وأحمال العمل المتزايدة المتطلبات قد فرضت ضغوطًا متزايدة على فرق تكنولوجيا المعلومات من أي حجم لتوفير البساطة على نطاق واسع لجميع أحمال العمل الخاصة بهم". "يمكن للعملاء الذين يواجهون هذه التحديات الاعتماد على NetApp لتقديم ابتكار مستمر، ويتضح ذلك من خلال إصدار أنظمة NetApp AFF A-Series الجديدة الأكثر قوة وذكاءً وأمانًا وأنظمة NetApp AFF C-Series الجديدة القابلة للتطوير والفعالة والآمنة. واليوم، نعمل على جعل أحدث تطوراتنا في البنية التحتية للبيانات الذكية متاحة بشكل أكبر لمجموعة أوسع من العملاء".
يتم تشغيل كل من أنظمة AFF A-Series وC-Series بواسطة ®NetApp ONTAP، مما يوفر البساطة على نطاق واسع لعملاء NetApp من خلال الاستفادة من البنية التحتية الذكية للبيانات لتشغيل التطبيقات المهمة للمهام، وتشغيل أحمال العمل للأغراض العامة، وتقسيم البيانات إلى أنظمة FAS منخفضة التكلفة، كل ذلك باستخدام نفس نماذج التشغيل والحماية المبسطة.
بالنسبة للعديد من العملاء، تبدأ رحلات الذكاء الاصطناعي بتحديث بيئات Hadoop وبحيرة البيانات إلى أنظمة تخزين الكائنات الجديدة. تتيح التحسينات الجديدة التي تم إجراؤها على NetApp StorageGRID للعملاء استخدام البنية التحتية الذكية للبيانات لتوسيع نطاق أحمال العمل المتزايدة بسرعة وإدارتها بسهولة. يعمل برنامج StorageGRID 11.9 المحدث على تحسين قابلية التوسع من خلال زيادة عدد الحاويات وتحسين المرونة من خلال خيارات عقد بيانات التعريف فقط وعقد البيانات فقط لزيادة الأداء مع أعباء عمل الكائنات الصغيرة وشبكات الوسائط المختلطة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم NetApp بتوسيع نظام التخزين StorageGRID SGF6112 من خلال دعم محركات أقراص فلاش بسعة 60 تيرابايت، مما يؤدي إلى مضاعفة كثافة نشر الكائنات مع تخفيضات كبيرة في مساحة الرفوف المطلوبة وتكاليف الطاقة والتبريد.
وقال Oliver Fuckner، مهندس أنظمة Open Systems & Backup في Atruvia AG: "إن تحديث تخزين البيانات لدينا على أنظمة NetApp AFF C-Series all-flash مكننا من دمج مراكز البيانات لدينا مع خفض مساحة الرفوف بنسبة 80 بالمائة". "لقد مكنتنا قوة وكفاءة تخزين الفلاش من تحديث أعباء العمل لدينا وتكثيف المساحة المادية المطلوبة لبياناتنا بسهولة أكبر. تجعل NetApp من السهل توفير السعة والطاقة التي نحتاجها لتوسيع نطاق بيئاتنا".
وقال Ashish Nadkarni، نائب رئيس المجموعة والمدير العام لأبحاث البنية التحتية للمؤسسات في IDC: "ما فعلته NetApp مع أنظمة AFF A-Series الجديدة الخاصة بها هو جعل قدرات التخزين الخاصة بها على مستوى المؤسسات متاحة للشركات من أي حجم". "لست بحاجة إلى أن تكون شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 للوصول إلى أنظمة تخزين فلاش عالية الأداء مع قدرات متقدمة لإدارة البيانات وحمايتها. يمكن للشركات الآن العثور على عرض NetApp بسعر يلبي احتياجاتها المحددة مع الاستفادة من نظام بيئي موحد لتخزين البيانات لتبسيط عملياتها".
لمعرفة المزيد حول هذه التحسينات والتحديثات الأخرى عبر محفظة NetApp، تفضل بزيارة صفحة تحديثات المنتج .
لا يمكن لأي نظام اكتشاف أو استرداد برامج الفدية أن يضمن السلامة تمامًا من هجوم برامج الفدية. في حين أنه من الممكن أن يمر الهجوم دون أن يتم اكتشافه، فإن تقنية NetApp تعمل كطبقة دفاعية إضافية مهمة.
الموارد الإضافية
أنظمة التخزين الموحدة الجديدة تعمل على تحديث أحمال العمل للشركات من جميع الأحجام
تعزيز الأداء وتوسيع السعة وتعظيم الكثافة باستخدام سلسلة NetApp AFF A-Series وسلسلة C-Series الجديدة
تضيف StorageGRID SGF6112 سعة تخزين QLC تبلغ 60 تيرابايت وتعزز الميزات في إصدار البرنامج 11.9
NetApp AFF A-Series
NetApp AFF C-Series هي سعة تخزين فلاش
StorageGRID: تخزين الأشياء بطريقة ذكية وسريعة ومواكبة للمستقبل
حول NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .
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