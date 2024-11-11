عروض التخزين الجديدة من Netapp تعمل على تحديث أحمال العمل للشركات من جميع الأحجام

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (المدرجة في بورصة تحت الرمز: NTap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن تحديثات لمحفظتها من عروض تخزين المؤسسات بما في ذلك أنظمة NetApp AFF A-Series وAFF C-Series الجديدة مع تخزين بيانات موحد ومتوسط المدى وفلاش بالكامل بأسعار مناسبة للشركات من أي حجم وتحديثات لـ NetApp StorageGRID، مما يؤدي إلى تحسين الكثافة والأداء لتخزين الكائنات.

تحتاج الشركات الديناميكية اليوم إلى استراتيجية بيانات ذكية لمواجهة تحديات إدارة البيانات الحديثة، مثل النمو الهائل للبيانات، وتعقيد السحابة المتعددة، والحاجة إلى جاهزية الذكاء الاصطناعي. البنية التحتية الذكية للبيانات عبارة عن إطار عمل شامل يمكّن المؤسسات من تحديد وتنفيذ استراتيجية بيانات ذكية تحويلية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل.

بفضل هذه الابتكارات الجديدة، أصبح بإمكان العملاء الآن توسيع البنية التحتية الذكية للبيانات الخاصة بهم باستخدام أنظمة تخزين البيانات الرائدة من NetApp في نقاط دخول أكثر سهولة، مما يجعل من الأسهل توسيع نطاقهم من نقطة بداية أصغر أو توسيع قدراتهم إلى مواقع بعيدة وفرعية. تتيح هذه الأنظمة الجديدة للعملاء تشغيل نطاق متزايد من أحمال العمل الحرجة، مثل تطبيقات قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، أو الاستفادة من كفاءة تخزين الفلاش الكامل لإدارة أحجام البيانات المتزايدة تحت سيطرتهم. من خلال الاستفادة من البنية التحتية الذكية للبيانات التي توفر الأداء والقدرة والإطار الموحد، يمكن للعملاء جعل بياناتهم أصلًا إستراتيجيًا يتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة ويعزز الابتكار.

تعمل شركة NetApp على إتاحة مساحة التخزين التي تعمل على زيادة أعباء العمل ذات المهام الحرجة لكل عميل من خلال إطلاق نماذج إضافية لأنظمة التخزين AFF A-Series الخاصة بها. مثل طرازات AFF المتطورة، توفر طرازات NetApp AFF A20 وA30 وA50 الجديدة قدرات متقدمة بما في ذلك زمن انتقال أقل من جزء من الألف من الثانية مع أداء أفضل بما يصل إلى 2.5 مرة مقارنة بالطرازات السابقة، وكفاءة تخزين مضمونة، وحماية متكاملة من برامج الفدية في الوقت الفعلي بدقة تزيد عن 99 بالمائة، وكثافة تخزين محسّنة، كل ذلك بسعر مناسب.

يمكن للعملاء إنشاء أو توسيع البنية التحتية للبيانات الذكية الخاصة بهم لأحمال العمل عالية الأداء من خلال نشر التخزين بالحجم ونقطة السعر التي تناسبهم بشكل أفضل. بالنسبة للعملاء الذين يرغبون في البدء على نطاق صغير ثم التوسع أو بناء عمليات النشر في مواقع بعيدة أو فرعية، يبدأ AFF A20 بسعة تصل إلى 15.35 تيرابايت. يتيح AFF A30 للعملاء البدء بحجم صغير ثم التوسع إلى أكثر من 1 بيتابايت من التخزين الخام. وتوفر AFF A50 أداءً مضاعفًا مقارنة بسابقتها في ثلث مساحة الرفوف لتشغيل الشركات التجارية والمؤسسات.

تم تصميم أنظمة NetApp AFF C-Series الجديدة لتوفير المزيد من القيمة لأحمال العمل للأغراض العامة وتوحيد أحمال العمل عبر بروتوكولات تخزين الملفات والكتل والكائنات الموحدة من خلال توفير أقصى قدر من الكثافة والكفاءة مع التوسع السلس. تجعل أنظمة NetApp AFF C30 وC60 وC80 مكاسب الأداء والكفاءة التي توفرها تقنية الفلاش في متناول الشركات من خلال توفير سعة تخزينية رائدة في الصناعة تبلغ 1.5 بيتابايت في عمليات نشر ذات رفين. سيستمتع العملاء الذين يقومون بتحديث مراكز البيانات الخاصة بهم من الفلاش الهجين بفوائد بما في ذلك توفير ما يصل إلى 95 بالمائة من مساحة الأرضية، وتوفير ما يصل إلى 97 بالمائة من الطاقة، وحماية مدمجة ضد برامج الفدية في الوقت الفعلي بدقة تصل إلى 99 بالمائة، مما يؤدي إلى خفض إجمالي تكلفة الملكية.

قال Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لتخزين المؤسسات في شركة NetApp: "إن النمو المستمر لحجم البيانات وأحمال العمل المتزايدة المتطلبات قد فرضت ضغوطًا متزايدة على فرق تكنولوجيا المعلومات من أي حجم لتوفير البساطة على نطاق واسع لجميع أحمال العمل الخاصة بهم". "يمكن للعملاء الذين يواجهون هذه التحديات الاعتماد على NetApp لتقديم ابتكار مستمر، ويتضح ذلك من خلال إصدار أنظمة NetApp AFF A-Series الجديدة الأكثر قوة وذكاءً وأمانًا وأنظمة NetApp AFF C-Series الجديدة القابلة للتطوير والفعالة والآمنة. واليوم، نعمل على جعل أحدث تطوراتنا في البنية التحتية للبيانات الذكية متاحة بشكل أكبر لمجموعة أوسع من العملاء".

يتم تشغيل كل من أنظمة AFF A-Series وC-Series بواسطة ®NetApp ONTAP، مما يوفر البساطة على نطاق واسع لعملاء NetApp من خلال الاستفادة من البنية التحتية الذكية للبيانات لتشغيل التطبيقات المهمة للمهام، وتشغيل أحمال العمل للأغراض العامة، وتقسيم البيانات إلى أنظمة FAS منخفضة التكلفة، كل ذلك باستخدام نفس نماذج التشغيل والحماية المبسطة.

بالنسبة للعديد من العملاء، تبدأ رحلات الذكاء الاصطناعي بتحديث بيئات Hadoop وبحيرة البيانات إلى أنظمة تخزين الكائنات الجديدة. تتيح التحسينات الجديدة التي تم إجراؤها على NetApp StorageGRID للعملاء استخدام البنية التحتية الذكية للبيانات لتوسيع نطاق أحمال العمل المتزايدة بسرعة وإدارتها بسهولة. يعمل برنامج StorageGRID 11.9 المحدث على تحسين قابلية التوسع من خلال زيادة عدد الحاويات وتحسين المرونة من خلال خيارات عقد بيانات التعريف فقط وعقد البيانات فقط لزيادة الأداء مع أعباء عمل الكائنات الصغيرة وشبكات الوسائط المختلطة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم NetApp بتوسيع نظام التخزين StorageGRID SGF6112 من خلال دعم محركات أقراص فلاش بسعة 60 تيرابايت، مما يؤدي إلى مضاعفة كثافة نشر الكائنات مع تخفيضات كبيرة في مساحة الرفوف المطلوبة وتكاليف الطاقة والتبريد.

وقال Oliver Fuckner، مهندس أنظمة Open Systems & Backup في Atruvia AG: "إن تحديث تخزين البيانات لدينا على أنظمة NetApp AFF C-Series all-flash مكننا من دمج مراكز البيانات لدينا مع خفض مساحة الرفوف بنسبة 80 بالمائة". "لقد مكنتنا قوة وكفاءة تخزين الفلاش من تحديث أعباء العمل لدينا وتكثيف المساحة المادية المطلوبة لبياناتنا بسهولة أكبر. تجعل NetApp من السهل توفير السعة والطاقة التي نحتاجها لتوسيع نطاق بيئاتنا".

وقال Ashish Nadkarni، نائب رئيس المجموعة والمدير العام لأبحاث البنية التحتية للمؤسسات في IDC: "ما فعلته NetApp مع أنظمة AFF A-Series الجديدة الخاصة بها هو جعل قدرات التخزين الخاصة بها على مستوى المؤسسات متاحة للشركات من أي حجم". "لست بحاجة إلى أن تكون شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 للوصول إلى أنظمة تخزين فلاش عالية الأداء مع قدرات متقدمة لإدارة البيانات وحمايتها. يمكن للشركات الآن العثور على عرض NetApp بسعر يلبي احتياجاتها المحددة مع الاستفادة من نظام بيئي موحد لتخزين البيانات لتبسيط عملياتها".

لمعرفة المزيد حول هذه التحسينات والتحديثات الأخرى عبر محفظة NetApp، تفضل بزيارة صفحة تحديثات المنتج .

لا يمكن لأي نظام اكتشاف أو استرداد برامج الفدية أن يضمن السلامة تمامًا من هجوم برامج الفدية. في حين أنه من الممكن أن يمر الهجوم دون أن يتم اكتشافه، فإن تقنية NetApp تعمل كطبقة دفاعية إضافية مهمة.

الموارد الإضافية



أنظمة التخزين الموحدة الجديدة تعمل على تحديث أحمال العمل للشركات من جميع الأحجام

تعزيز الأداء وتوسيع السعة وتعظيم الكثافة باستخدام سلسلة NetApp AFF A-Series وسلسلة C-Series الجديدة

تضيف StorageGRID SGF6112 سعة تخزين QLC تبلغ 60 تيرابايت وتعزز الميزات في إصدار البرنامج 11.9

NetApp AFF A-Series

NetApp AFF C-Series هي سعة تخزين فلاش StorageGRID: تخزين الأشياء بطريقة ذكية وسريعة ومواكبة للمستقبل

حول NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X و LinkedIn و Facebook و Instagram .

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