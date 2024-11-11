تتعاون شركة Netapp مع شركة Red Hat لتوفير المزيد من المرونة للبيئات الافتراضية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (المدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: Ntap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن تعاون موسع مع .Red Hat, Inc، المزود الرائد في العالم لحلول المصادر المفتوحة، لتقديم حلول جديدة لتبسيط وتسريع تطوير تطبيقات المؤسسات وإدارتها في البيئات الافتراضية. من خلال توحيد البنية التحتية للبيانات الذكية لـ NetApp مع Red Hat OpenShift، يوفر هذا التعاون للعملاء المزيد من المرونة لإدارة بيئاتهم الافتراضية بسلاسة أكبر في أماكن العمل وفي السحابة المتعددة الهجينة.
تتعرض الشركات لضغوط متزايدة للابتكار بسرعة، وتطوير تطبيقات مؤسسية جديدة ومتميزة يمكنها تبسيط العمليات التجارية الجارية أو تحقيق نتائج مُحسَّنة للعملاء. Red Hat OpenShif هي منصة التطبيقات السحابية الهجينة الرائدة في الصناعة التي تدعمها Kubernetes وموثوق بها من قِبل الآلاف من الشركات، بما في ذلك أكثر من نصف أفضل 25 شركة عالمية في قائمة Fortune 500، للمساعدة في تبسيط دورات حياة التطبيقات ودفع الابتكار للذكاء الاصطناعي. تعمل NetApp على توسيع نطاق عملها مع Red Hat لتقديم تحسينات على البنية التحتية للبيانات الذكية بهدف تقليل التكاليف وزيادة مرونة بيئات Red Hat OpenShift مع قيام العملاء بتطوير وإدارة وتأمين وحماية أحمال العمل المحفوظة في حاويات Kubernetes والتطبيقات الافتراضية.
قال Jonsi Stefansson، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي التكنولوجيا في NetApp: "في المشهد التكنولوجي المتغير باستمرار اليوم، تحتاج المؤسسات إلى تبني المرونة وخفة الحركة حتى تتمكن من التكيف وإنشاء إستراتيجية رابحة". "يتطلب تطوير تطبيقات المؤسسة الحديثة ونشرها وإدارتها تخزين فلاش عالي الأداء وآمن ومستمر وقدرات متقدمة لإدارة البيانات. تجعل البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp مع Red Hat OpenShift من الأسهل والأسرع للعملاء تبني وإدارة بيئاتهم الافتراضية، فضلاً عن توفير الأداء والقدرة على التنقل والأمان للبيانات المهمة المُدارة على Red Hat OpenShift AI".
لدعم التعاون الموسع مع Red Hat، تعلن NetApp عن إمكانات جديدة تمنح العملاء مزيدًا من المرونة في كيفية نشر البيئات الافتراضية وإدارتها، خاصةً لأنها تستفيد من Red Hat OpenShift، بما في ذلك:
Trident: يوفر تكامل واجهة تخزين الحاويات (CSI) لـ Trident لعملاء Red Hat الذين يقومون بتشغيل Red Hat OpenShift وRed Hat OpenShift Virtualization إمكانية الوصول المباشر والمبسط إلى برنامج ®NetApp ONTAP المتقدم للتكرار واسترداد البيانات بعد الكوارث. وهذا يسمح لفرق عمليات Red Hat OpenShift وفرق DevOps باستخدام واجهات الإدارة المألوفة الحالية وسحب وظائف ONTAP في سير العمل الحالي، مع الاستفادة أيضًا من التخزين عالي الأداء الذي يحافظ على الثبات حتى مع إنشاء الأجهزة أو الحاويات الافتراضية أو تعديلها أو إزالتها. أطلقت شركة NetApp إصدارًا جديدًا من Trident يتضمن إمكانيات الحماية المتكاملة والهجرة والاسترداد بعد الكوارث دون أي تكلفة إضافية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوسع الدعم لأحجام Google Cloud NetApp.
تصميمات Cisco FlexPod المعتمدة لـ Red Hat: أطلقت شركة NetApp تصميمات جديدة معتمدة لنشر Red Hat OpenShift Virtualization وRed Hat OpenShift AI على حل البنية الأساسية المتقاربة Cisco FlexPod. وهذا يمنح العملاء ثقة أكبر في أن أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الافتراضية والحديثة من Red Hat يمكن أن تعمل بسلاسة من خلال نقطة واحدة للدعم والتسليم لأنها تستفيد من المحاكاة الافتراضية وإدارة الحاويات والشبكة والخادم ووظائف التخزين.
Red Hat OpenShift مخصص لأحجام Google Cloud NetApp على Google Cloud: يتيح التكامل الجديد مع NetApp Volumes للعملاء خيار استخدام خدمة تخزين تابعة لجهة خارجية في Google Cloud لتشغيل أحمال العمل المحفوظة في حاويات، مما يمنحهم مرونة متزايدة للاستفادة من تخزين المؤسسة المستمر المبني على NetApp ONTAP. مع Red Hat OpenShift Dedicated، تتمتع الشركات بمنصة تطبيقات مُدارة بالكامل للمساعدة في ضمان عمل مجموعاتها كما هو متوقع مع دعم الخبراء. الآن، أصبح لدى العملاء طريقة مدعومة لنقل أعباء عمل Red Hat OpenShift إلى Google Cloud والاستفادة من إمكانات البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp ONTAP.
قالت Stefanie Chiras، نائبة الرئيس الأول لنجاح النظام البيئي للشركاء في Red Hat: "نحن نؤمن بقوة البرمجيات مفتوحة المصدر لمساعدة الشركات على الوصول إلى أحدث الميزات والقدرات لتشغيل بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها". "يكمن التعاون في صميم فلسفة المصدر المفتوح، وبهذه الروح، نقوم بتوسيع تعاوننا مع NetApp للمساعدة في تمكين العملاء من المرونة التي يحتاجونها لدفع الابتكار في بيئاتهم الافتراضية. توفر البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp أساسًا متينًا لعملاء Red Hat OpenShift لزيادة تحديث وحماية التطبيقات التي تعمل في عمليات النشر الافتراضية وحاويات Kubernetes".
لاستكشاف هذه التكاملات الجديدة ومعرفة كيف يمكن لـ NetApp تحسين عمليات نشر Red Hat OpenShift الخاصة بك، تفضل بزيارة جناح NetApp رقم R45 في KubeCon في سولت ليك سيتي بولاية يوتا من 12 إلى 15 نوفمبر 2024.
الموارد الإضافية
ابدأ رحلتك التحديثية بمنصة موحدة للمحاكاة الافتراضية والحاويات
الإعلان عن TMNetApp® Trident الإصدار 24.10: تمكين NetApp كأفضل مساحة تخزين لـ Kubernete
حول NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp، Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
Red Hat وشعار Red Hat وOpenShift هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة .Red Hat, Inc أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN11112024004146001356ID1108873433