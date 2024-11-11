تتعاون شركة Netapp مع شركة Red Hat لتوفير المزيد من المرونة للبيئات الافتراضية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (المدرجة في بورصة تحت الرمز: Ntap)، وهي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن تعاون موسع مع .Red Hat, Inc، المزود الرائد في العالم لحلول المصادر المفتوحة، لتقديم حلول جديدة لتبسيط وتسريع تطوير تطبيقات المؤسسات وإدارتها في البيئات الافتراضية. من خلال توحيد البنية التحتية للبيانات الذكية لـ NetApp مع Red Hat OpenShift، يوفر هذا التعاون للعملاء المزيد من المرونة لإدارة بيئاتهم الافتراضية بسلاسة أكبر في أماكن العمل وفي السحابة المتعددة الهجينة.

تتعرض الشركات لضغوط متزايدة للابتكار بسرعة، وتطوير تطبيقات مؤسسية جديدة ومتميزة يمكنها تبسيط العمليات التجارية الجارية أو تحقيق نتائج مُحسَّنة للعملاء. Red Hat OpenShif هي منصة التطبيقات السحابية الهجينة الرائدة في الصناعة التي تدعمها Kubernetes وموثوق بها من قِبل الآلاف من الشركات، بما في ذلك أكثر من نصف أفضل 25 شركة عالمية في قائمة Fortune 500، للمساعدة في تبسيط دورات حياة التطبيقات ودفع الابتكار للذكاء الاصطناعي. تعمل NetApp على توسيع نطاق عملها مع Red Hat لتقديم تحسينات على البنية التحتية للبيانات الذكية بهدف تقليل التكاليف وزيادة مرونة بيئات Red Hat OpenShift مع قيام العملاء بتطوير وإدارة وتأمين وحماية أحمال العمل المحفوظة في حاويات Kubernetes والتطبيقات الافتراضية.

قال Jonsi Stefansson، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي التكنولوجيا في NetApp: "في المشهد التكنولوجي المتغير باستمرار اليوم، تحتاج المؤسسات إلى تبني المرونة وخفة الحركة حتى تتمكن من التكيف وإنشاء إستراتيجية رابحة". "يتطلب تطوير تطبيقات المؤسسة الحديثة ونشرها وإدارتها تخزين فلاش عالي الأداء وآمن ومستمر وقدرات متقدمة لإدارة البيانات. تجعل البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp مع Red Hat OpenShift من الأسهل والأسرع للعملاء تبني وإدارة بيئاتهم الافتراضية، فضلاً عن توفير الأداء والقدرة على التنقل والأمان للبيانات المهمة المُدارة على Red Hat OpenShift AI".

لدعم التعاون الموسع مع Red Hat، تعلن NetApp عن إمكانات جديدة تمنح العملاء مزيدًا من المرونة في كيفية نشر البيئات الافتراضية وإدارتها، خاصةً لأنها تستفيد من Red Hat OpenShift، بما في ذلك:



Trident: يوفر تكامل واجهة تخزين الحاويات (CSI) لـ Trident لعملاء Red Hat الذين يقومون بتشغيل Red Hat OpenShift وRed Hat OpenShift Virtualization إمكانية الوصول المباشر والمبسط إلى برنامج ®NetApp ONTAP المتقدم للتكرار واسترداد البيانات بعد الكوارث. وهذا يسمح لفرق عمليات Red Hat OpenShift وفرق DevOps باستخدام واجهات الإدارة المألوفة الحالية وسحب وظائف ONTAP في سير العمل الحالي، مع الاستفادة أيضًا من التخزين عالي الأداء الذي يحافظ على الثبات حتى مع إنشاء الأجهزة أو الحاويات الافتراضية أو تعديلها أو إزالتها. أطلقت شركة NetApp إصدارًا جديدًا من Trident يتضمن إمكانيات الحماية المتكاملة والهجرة والاسترداد بعد الكوارث دون أي تكلفة إضافية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوسع الدعم لأحجام Google Cloud NetApp.

تصميمات Cisco FlexPod المعتمدة لـ Red Hat: أطلقت شركة NetApp تصميمات جديدة معتمدة لنشر Red Hat OpenShift Virtualization وRed Hat OpenShift AI على حل البنية الأساسية المتقاربة Cisco FlexPod. وهذا يمنح العملاء ثقة أكبر في أن أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الافتراضية والحديثة من Red Hat يمكن أن تعمل بسلاسة من خلال نقطة واحدة للدعم والتسليم لأنها تستفيد من المحاكاة الافتراضية وإدارة الحاويات والشبكة والخادم ووظائف التخزين. Red Hat OpenShift مخصص لأحجام Google Cloud NetApp على Google Cloud: يتيح التكامل الجديد مع NetApp Volumes للعملاء خيار استخدام خدمة تخزين تابعة لجهة خارجية في Google Cloud لتشغيل أحمال العمل المحفوظة في حاويات، مما يمنحهم مرونة متزايدة للاستفادة من تخزين المؤسسة المستمر المبني على NetApp ONTAP. مع Red Hat OpenShift Dedicated، تتمتع الشركات بمنصة تطبيقات مُدارة بالكامل للمساعدة في ضمان عمل مجموعاتها كما هو متوقع مع دعم الخبراء. الآن، أصبح لدى العملاء طريقة مدعومة لنقل أعباء عمل Red Hat OpenShift إلى Google Cloud والاستفادة من إمكانات البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp ONTAP.

قالت Stefanie Chiras، نائبة الرئيس الأول لنجاح النظام البيئي للشركاء في Red Hat: "نحن نؤمن بقوة البرمجيات مفتوحة المصدر لمساعدة الشركات على الوصول إلى أحدث الميزات والقدرات لتشغيل بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها". "يكمن التعاون في صميم فلسفة المصدر المفتوح، وبهذه الروح، نقوم بتوسيع تعاوننا مع NetApp للمساعدة في تمكين العملاء من المرونة التي يحتاجونها لدفع الابتكار في بيئاتهم الافتراضية. توفر البنية التحتية الذكية للبيانات من NetApp أساسًا متينًا لعملاء Red Hat OpenShift لزيادة تحديث وحماية التطبيقات التي تعمل في عمليات النشر الافتراضية وحاويات Kubernetes".

لاستكشاف هذه التكاملات الجديدة ومعرفة كيف يمكن لـ NetApp تحسين عمليات نشر Red Hat OpenShift الخاصة بك، تفضل بزيارة جناح NetApp رقم R45 في KubeCon في سولت ليك سيتي بولاية يوتا من 12 إلى 15 نوفمبر 2024.

الموارد الإضافية



ابدأ رحلتك التحديثية بمنصة موحدة للمحاكاة الافتراضية والحاويات الإعلان عن TMNetApp® Trident الإصدار 24.10: تمكين NetApp كأفضل مساحة تخزين لـ Kubernete

حول NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

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Red Hat وشعار Red Hat وOpenShift هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة .Red Hat, Inc أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

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