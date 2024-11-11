جامعة المجمعة تطلق دبلوم الإدارة لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت جامعة المجمعة، ممثلة بالكلية التطبيقية، برنامج دبلوم الإدارة للطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مبادرة "إرادة" التي أطلقتها الجامعة بالشراكة مع بنك الجزيرة ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل، من خلال الحصول على منحة دراسية لبرنامج دبلوم الإدارة المنفذ بالكلية التطبيقية.
ويُعد البرنامج أحد البرامج الأكاديمية النوعية المتفردة في جامعات المملكة التي ستقدم لذوي الإعاقة، والذي يأتي في ضوء رؤية المملكة 2030 وأهدافها، والتي اهتمت بتطوير خطط وبرامج فعالة تساهم في جعل المملكة نموذجًا رائدًا على كافة الأصعدة، ومنها تنمية القدرات البشرية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم يضمن تطوير مهاراتهم، وفرص عمل مناسبة.
وتهدف الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى مواكبة متطلبات التنمية في إمداد سوق العمل بخريجين مؤهلين، وتزويد الطلبة من ذوي الإعاقة بالمعارف والمهارات التطبيقية المكثفة في مجال الإدارة، إضافة إلى ربط هذه الفئة من الطلبة بسوق العمل من خلال التركيز على التطبيقات العملية في مجال التخصص والتدريب العملي لتسريع دمجهم مع سوق العمل، وكذلك لتزويدهم بأسس العمل الجماعي ومقومات فعاليته مع مراعاة أخلاقيات العمل وتحمل المسؤولية الشخصية والاجتماعية، بما يتناسب مع قيم المجتمع.
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