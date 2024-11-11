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جامعة المجمعة تطلق دبلوم الإدارة لذوي الإعاقة

11/11/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جامعة المجمعة، ممثلة بالكلية التطبيقية، برنامج دبلوم الإدارة للطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مبادرة "إرادة" التي أطلقتها الجامعة بالشراكة مع بنك الجزيرة ممثلًا بإدارة المسؤولية الاجتماعية، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل، من خلال الحصول على منحة دراسية لبرنامج دبلوم الإدارة المنفذ بالكلية التطبيقية.
ويُعد البرنامج أحد البرامج الأكاديمية النوعية المتفردة في جامعات المملكة التي ستقدم لذوي الإعاقة، والذي يأتي في ضوء رؤية المملكة 2030 وأهدافها، والتي اهتمت بتطوير خطط وبرامج فعالة تساهم في جعل المملكة نموذجًا رائدًا على كافة الأصعدة، ومنها تنمية القدرات البشرية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تعليم يضمن تطوير مهاراتهم، وفرص عمل مناسبة.
وتهدف الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى مواكبة متطلبات التنمية في إمداد سوق العمل بخريجين مؤهلين، وتزويد الطلبة من ذوي الإعاقة بالمعارف والمهارات التطبيقية المكثفة في مجال الإدارة، إضافة إلى ربط هذه الفئة من الطلبة بسوق العمل من خلال التركيز على التطبيقات العملية في مجال التخصص والتدريب العملي لتسريع دمجهم مع سوق العمل، وكذلك لتزويدهم بأسس العمل الجماعي ومقومات فعاليته مع مراعاة أخلاقيات العمل وتحمل المسؤولية الشخصية والاجتماعية، بما يتناسب مع قيم المجتمع.

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