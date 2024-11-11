بلدية أبوعريش تبدأ سفلتة الأحياء

(MENAFN
- Al Watan)
تجاوبت بلدية محافظة أبوعريش، مع تقرير ((الوطن))، بعنوان ((سفلتة أبوعريش تجاهل وترقيع))، وشرعت في تنفيذ سفلتة المواقع المتضررة، وردم الحفريات، وسط مطالب للمواطنين بسفلتة كامل الطرق المتضررة داخل الأحياء، وعدم الاقتصار على ردم وسفلتة الحفريات فقط.
ورصدت ((الوطن))، تنفيذ مشروع ردم حفريات حي الزهور، وأكد مصدر بلدي لـ((الوطن))، أن ردم الحفريات بناء على البلاغات والشكاوى الواردة المدعومة بصور الحفريات، مشيرًا إلى أنه لن يتم سفلتة كامل الطريق لعدم وجوده في البلاغات، والاكتفاء بردم الحفريات وسفلتتها.
وتفقدت 4 جهات ممثلة في: محافظة أبوعريش، والبلدية، والمجلس المحلي، ومديري الجهات الأمنية بالمحافظة، المواقع الحرجة والمتضررة نتيجة الأمطار السابقة، والتأكد من إعادة صيانتها، واستعداد الجهات المختصة للحالات المطرية، والوقوف على عبارة وادي عز الدين، وطريق قرية مبترية الأساملة، إلى جانب الوقوف ميدانيًا على مشروع ساحة البلد، وممشى حي الأندلس، ومشروع صيانة الملاعب الرياضية.
وأكد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي أهمية رفع مستوى الخدمات في المحافظة، ومتابعة المشاريع وإنجازها، وذلك بناء على توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.
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