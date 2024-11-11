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بلدية أبوعريش تبدأ سفلتة الأحياء

11/11/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوبت بلدية محافظة أبوعريش، مع تقرير ((الوطن))، بعنوان ((سفلتة أبوعريش تجاهل وترقيع))، وشرعت في تنفيذ سفلتة المواقع المتضررة، وردم الحفريات، وسط مطالب للمواطنين بسفلتة كامل الطرق المتضررة داخل الأحياء، وعدم الاقتصار على ردم وسفلتة الحفريات فقط.
ورصدت ((الوطن))، تنفيذ مشروع ردم حفريات حي الزهور، وأكد مصدر بلدي لـ((الوطن))، أن ردم الحفريات بناء على البلاغات والشكاوى الواردة المدعومة بصور الحفريات، مشيرًا إلى أنه لن يتم سفلتة كامل الطريق لعدم وجوده في البلاغات، والاكتفاء بردم الحفريات وسفلتتها.
وتفقدت 4 جهات ممثلة في: محافظة أبوعريش، والبلدية، والمجلس المحلي، ومديري الجهات الأمنية بالمحافظة، المواقع الحرجة والمتضررة نتيجة الأمطار السابقة، والتأكد من إعادة صيانتها، واستعداد الجهات المختصة للحالات المطرية، والوقوف على عبارة وادي عز الدين، وطريق قرية مبترية الأساملة، إلى جانب الوقوف ميدانيًا على مشروع ساحة البلد، وممشى حي الأندلس، ومشروع صيانة الملاعب الرياضية.
وأكد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي أهمية رفع مستوى الخدمات في المحافظة، ومتابعة المشاريع وإنجازها، وذلك بناء على توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.

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