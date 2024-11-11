حفل للأوركسترا السعودية في طوكيو

(MENAFN
- Al Watan)
تنظم هيئة الموسيقى حفل ((روائع الأوركسترا السعودية)) على مسرح طوكيو أوبرا سيتي كونسيرت هول، الجمعة 22 نوفمبر 2024.
ويأتي هذا الحفل امتداداً لنجاح الجولات العالمية التي نظمتها هيئة الموسيقى في أربع محطات سابقة لحفل روائع الأوركسترا السعودية، بدءاً من العاصمة الفرنسية باريس في قاعة دو شاتليه، ثم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي على المسرح الوطني، ثم في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، وكانت آخر جولاتها في العاصمة البريطانية لندن على مسرح سنترل هول وستمنستر، لتحط رحالها ولأول مرة في شرق آسيا، في العاصمة اليابانية طوكيو.
وستقدم الأوركسترا والكورال الوطني السعودي عرضها الموسيقي تحت قيادة المايسترو السعودي هاني فرحات والمايسترو السعودي رئاب أحمد، كما سيُقدّم الفنان الياباني توموياسو هوتاي، المعروف بمسيرته الفنية في عالم موسيقى الروك عرضاً خاص به في الحفل، وسيشهد المسرح تعاوناً ثقافياً يمزج بين الموسيقى السعودية واليابانية.
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