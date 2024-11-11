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حفل للأوركسترا السعودية في طوكيو

11/11/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم هيئة الموسيقى حفل ((روائع الأوركسترا السعودية)) على مسرح طوكيو أوبرا سيتي كونسيرت هول، الجمعة 22 نوفمبر 2024.
ويأتي هذا الحفل امتداداً لنجاح الجولات العالمية التي نظمتها هيئة الموسيقى في أربع محطات سابقة لحفل روائع الأوركسترا السعودية، بدءاً من العاصمة الفرنسية باريس في قاعة دو شاتليه، ثم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي على المسرح الوطني، ثم في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، وكانت آخر جولاتها في العاصمة البريطانية لندن على مسرح سنترل هول وستمنستر، لتحط رحالها ولأول مرة في شرق آسيا، في العاصمة اليابانية طوكيو.
وستقدم الأوركسترا والكورال الوطني السعودي عرضها الموسيقي تحت قيادة المايسترو السعودي هاني فرحات والمايسترو السعودي رئاب أحمد، كما سيُقدّم الفنان الياباني توموياسو هوتاي، المعروف بمسيرته الفنية في عالم موسيقى الروك عرضاً خاص به في الحفل، وسيشهد المسرح تعاوناً ثقافياً يمزج بين الموسيقى السعودية واليابانية.

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