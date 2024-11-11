مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024: للسينما بيت جديد

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي اليوم، عن إعلانات رئيسية بخصوص مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تشمل: شعار جديد للنسخة 2024 تحت عنوان "للسينما بيت جديد" – كتحية لعودة المهرجان إلى حي البلد التاريخي. ويعكس هذا الموضوع الخط الأحمر الذي يمر عبر مجموعة الأفلام، والذي يستكشف الجوانب الحرفية والمجازية للوطن. تكريم منى زكي وفيولا ديفيس
سيتم تكريم النجمة المصرية منى زكي والفائزة بجائزة الأوسكار فيولا ديفيس في المهرجان تقديرًا لمسيرتهما المهنية.
افتتاح شباك التذاكر: شباك التذاكر لنسخة 2024 مفتوح الآن. يمكن لعشاق السينما شراء التذاكر ابتدائا من غدا. فيلم ليلة الافتتاح - ضي
يسر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن يعلن عن العرض العالمي الأول لفيلم "ضي" كفيلم الافتتاح في النسخة الرابعة للمهرجان. ويستكشف هذا العمل، وهو إنتاج مصري سعودي مشترك، بطريقة مؤثرة عدداً من المواضيع، بما في ذلك التسامح والطموح وقوة تأثير الموسيقى. الخبر الصحفي هنا. 16 فيلمًا في المسابقة الرسمية
تم اختيار 16 فيلمًا للتنافس في المسابقة الرسمية وسيتم الحكم عليها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمهرجان. تتضمن الاختيارات فيلم إلى عالم مجهول للمخرج مهدي فليفل (العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وفيلم أغنية سيما للمخرجة الأفغانية رويا سادات، وفيلم أولاد ماليجون الخارقون للمخرجة الهندية ريما كاغتي، وفيلم لقتل حصان منغولي الممول من مهرجان البحر الأحمر السينمائي من إخراج شياوشان جيانغ.
الإعلان عن فيلم السيرة الذاتية لروبي ويليامز "رجل أفضل" كفيلم الختام: سيختتم المهرجان بعرض فيلم السيرة الذاتية المبتكر للمغني البريطاني روبي ويليامز رجل أفضل من إخراج وكتابة وإنتاج مايكل غراسي (The Greatest Showman) كعرض ختامي في الليلة النهائية في 14 ديسمبر.
سيتم عرض فيلم مودي، ثلاثة أيام على حافة الجنون، ثاني فيلم من إخراج جوني ديب عن حياة الفنان الإيطالي الأسطوري أميديو موديلياني، كفيلم جوائز ليلة المهرجان في 12 ديسمبر.
كنوز: تقدم نسخة هذا العام برنامجًا مخصصًا من الأفلام التي تهدف إلى إلهام المشاهدين الصغار والعائلات الشغوفة بالأفلام، بما في ذلك أول فيلم موسيقي يعرضه المهرجان، سكر من إخراج تامر مهدي، بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة دب الباندا في أفريقيا من إخراج ريتشارد كلاوس. الخبر الصحفي هنا.
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