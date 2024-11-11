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مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024: للسينما بيت جديد

11/11/2024 2:30:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي اليوم، عن إعلانات رئيسية بخصوص مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تشمل: شعار جديد للنسخة 2024 تحت عنوان "للسينما بيت جديد" – كتحية لعودة المهرجان إلى حي البلد التاريخي. ويعكس هذا الموضوع الخط الأحمر الذي يمر عبر مجموعة الأفلام، والذي يستكشف الجوانب الحرفية والمجازية للوطن.
تكريم منى زكي وفيولا ديفيس
سيتم تكريم النجمة المصرية منى زكي والفائزة بجائزة الأوسكار فيولا ديفيس في المهرجان تقديرًا لمسيرتهما المهنية.
افتتاح شباك التذاكر: شباك التذاكر لنسخة 2024 مفتوح الآن. يمكن لعشاق السينما شراء التذاكر ابتدائا من غدا.
فيلم ليلة الافتتاح - ضي
يسر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن يعلن عن العرض العالمي الأول لفيلم "ضي" كفيلم الافتتاح في النسخة الرابعة للمهرجان. ويستكشف هذا العمل، وهو إنتاج مصري سعودي مشترك، بطريقة مؤثرة عدداً من المواضيع، بما في ذلك التسامح والطموح وقوة تأثير الموسيقى. الخبر الصحفي هنا.
16 فيلمًا في المسابقة الرسمية
تم اختيار 16 فيلمًا للتنافس في المسابقة الرسمية وسيتم الحكم عليها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمهرجان. تتضمن الاختيارات فيلم إلى عالم مجهول للمخرج مهدي فليفل (العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وفيلم أغنية سيما للمخرجة الأفغانية رويا سادات، وفيلم أولاد ماليجون الخارقون للمخرجة الهندية ريما كاغتي، وفيلم لقتل حصان منغولي الممول من مهرجان البحر الأحمر السينمائي من إخراج شياوشان جيانغ.
الإعلان عن فيلم السيرة الذاتية لروبي ويليامز "رجل أفضل" كفيلم الختام: سيختتم المهرجان بعرض فيلم السيرة الذاتية المبتكر للمغني البريطاني روبي ويليامز رجل أفضل من إخراج وكتابة وإنتاج مايكل غراسي (The Greatest Showman) كعرض ختامي في الليلة النهائية في 14 ديسمبر.
سيتم عرض فيلم مودي، ثلاثة أيام على حافة الجنون، ثاني فيلم من إخراج جوني ديب عن حياة الفنان الإيطالي الأسطوري أميديو موديلياني، كفيلم جوائز ليلة المهرجان في 12 ديسمبر.
كنوز: تقدم نسخة هذا العام برنامجًا مخصصًا من الأفلام التي تهدف إلى إلهام المشاهدين الصغار والعائلات الشغوفة بالأفلام، بما في ذلك أول فيلم موسيقي يعرضه المهرجان، سكر من إخراج تامر مهدي، بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة دب الباندا في أفريقيا من إخراج ريتشارد كلاوس. الخبر الصحفي هنا.
يمكن العثور على جميع البيانات الصحفية من خلال الرابط الذي سيتم تحديثه يوميًا بإعلانات المهرجان، كما أن الانتساب مفتوح ويمكن الوصول إليه عبر الرابط .

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