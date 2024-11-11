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مهارات وقواعد ترجمة قصص المانجا في ورشة عمل بملتقى الترجمة الدولي 2024

11/11/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تناولت ورشة عمل“ترجمة المانجا من الألف إلى الياء” التي قدمتها أ. نماء الثنيان، ضمن أعمال "ملتقى الترجمة الدولي 2024"، الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة، عدة محاور مهمة في فن المانجا، بدأت بتعريف المشاركين بهذا الفن، حيث تم تسليط الضوء على تنوع موضوعاته وجمهوره الواسع، إلى جانب شرح عناصره المختلفة مثل الإطارات المرسومة، الفقاعات النصية، والشخصيات، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية المميزة لهذا الفن.
وزودت هذه الورشة المشاركين بمهارات جديدة في مجال ترجمة المانجا، وهي القصص المصورة اليابانية التي تلقى رواجًا عالميًا، إذ تهدف الورشة إلى تدريب المترجمين على تجاوز التحديات الفريدة في هذا النوع من الترجمة بما يلائم الثقافة العربية ويضفي طابعًا إبداعيًا على النصوص المترجمة.
وأوضحت الأستاذة الثنيان، أنواع النصوص المختلفة التي تحتاج إلى ترجمة، بما في ذلك النصوص داخل الفقاعات، والنصوص الخلفية، وتلك التي يسردها الراوي، مما يساعد المترجمين على فهم الجوانب الفنية لهذا النوع من الأدب المصور.
كما ركزت الورشة على قواعد أساسية في ترجمة المانجا، من أبرزها الالتزام بتوزيع النصوص داخل الفقاعات بما يتناسب مع حجم الرسومات، والابتعاد عن الترجمة الحرفية لصالح الترجمة الإبداعية التي تلامس الجمهور العربي بشكل أكثر جاذبية. وشددت الورشة على أهمية مراعاة الرموز الثقافية اليابانية واستبدالها بما يناسب الثقافة المحلية، مثل استبدال الأهازيج اليابانية بأخرى مألوفة في الثقافة السعودية.
كما عرضت الثنيان، التحديات التي يواجهها المترجمون عند التعامل مع النصوص المانجاوية، بما في ذلك الصعوبة في الحفاظ على المعنى الأصلي وتجنب الترجمة الحرفية التي قد تؤثر على جاذبية النصوص. كما تطرقت الورشة إلى ضرورة مراعاة العناصر الثقافية والدينية عند نقل بعض الرموز والرسائل التي قد تتعارض مع الثقافة الإسلامية، مع العمل على الحفاظ على الأثر الثقافي بقدر الإمكان دون التأثير على أصالة العمل.
واختتمت الورشة بجلسة تطبيقية شملت تمرينًا عمليًا على ترجمة صفحات من المانجا، حيث أتيح للمشاركين فرصة تطبيق المبادئ التي تعلموها في بيئة إبداعية، مع التركيز على إيصال المعنى واستيعاب الجوانب الثقافية بطريقة تلائم الجمهور المستهدف. وفي الختام، تم تقديم الشكر للمشاركين وتشجيعهم على تبني نهج الترجمة الإبداعية في أعمالهم المستقبلية، بما يساهم في تعزيز دور الأدب المصور كوسيلة للتواصل الثقافي بين الشعوب.
ويأتي ملتقى الترجمة الدولي 2024 في إطار جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للترجمة والتواصل الثقافي، ويسهم في بناء بيئة داعمة للمترجمين، تزودهم بالمعارف والأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل واستكشاف آفاق جديدة في هذا المجال الحيوي.

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