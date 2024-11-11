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تلال تُطلِق مشروعها النوعي قلب الخُبَر بقيمة سوقية 6 مليارات ريال في سيتي سكيب العالمي بالرياض

11/11/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة "تلال العقارية" عن إطلاق مشروعها المُبتكر "قلب الخُبَر"، أحد أضخم المشاريع العقارية في المنطقة الشرقية، والذي تصل قيمته السوقية إلى 6 مليارات ريال عند اكتمال مراحله، وذلك خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في "ملهم" شمال الرياض.
يأتي هذا المشروع الفريد من نوعه كخطوةٍ حيويةٍ نحو تعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى توفير السكن المُلائم للأسر السعودية، من خلال إسهامه في توفير بيئةٍ حضريةٍ مستدامةٍ وصديقةٍ للمشاة، ويُعزِّز أسلوب حياةٍ متكاملًا في قلب مدينة

ويمتدُّ مشروع "قلب الخُبَر" على مساحةٍ إجماليةٍ تُقدَّر بـ268,813 مترًا مربعًا، ويضمُّ المشروع الذي يتبوَّأ موقعًا إستراتيجيًّا في حي الروابي الفاخر بالخُبَر؛ 14 مكوّنًا تشمل مرافق سكنيةً وتجاريةً، وفنادق وأماكن ترفيهية؛ ليكون من أبرز المجتمعات المتكاملة في المملكة، التي تُجسِّد مفهوم "القرية الحضرية"؛ حيث يوفِّر بيئةً آمنةً ومرنةً تجمع بين السكن والعمل والترفيه في مكانٍ واحد.
وفي تعليقه على إطلاق هذا المشروع النوعيّ، قال عبد الرحمن البسَّام، الرئيس التنفيذي لشركة "تلال العقارية": "إن مشروع (قلب الخُبَر) يُعَدُّ بمثابة خُطوةٍ إستراتيجية نحو مستقبل المدن الذكية والمتكاملة في المملكة؛ حيث يُسهم في تحقيق جودة حياةٍ استثنائيةٍ للمقيمين والزُّوَّار على حدٍّ سواء.
وأضاف: "هدفنا الرئيسي هو تقديم تجربة حياةٍ متميِّزةٍ تجمع بين الاستدامة، الراحة، والرفاهية، ونتطلع إلى أن يكون (قلب الخُبَر) نموذجًا يُحتذى به في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة الخُبَر كوجهةٍ جاذبةٍ للعيش والاستثمار."
وختم البسَّام تصريحه قائلًا: "إننا نتطلَّع إلى الانتهاء من مراحل المشروع الثلاث خلال الأعوام القادمة، ونثق في أن هذا المشروع سيُضيف قيمةً نوعيةً للمنطقة الشرقية، ويضع معايير جديدة لتطوير المجتمعات الحضرية في المملكة."
الجدير بالذِّكر أن مشروع "قلب الخُبَر" يتميَّز بتصميمه الفريد الذي يُراعي احتياجات المشاة؛ حيث تصل نسبة إمكانية التنقل سيرًا على الأقدام إلى 89%؛ مما يُسهِّل الوصول إلى معظم المرافق والخدمات دون الحاجة إلى السيارات؛ حيث يُسهم هذا التصميم في تعزيز الصحة العامة، والتفاعل الاجتماعي بين السكان، وخلق بيئةٍ معيشيةٍ متكاملةٍ في قلب مدينة الخُبَر.
ويتضمَّن المشروع مرافق متعدِّدة تشمل مركزًا تجاريًّا، متنزه أعمال، مركزًا اجتماعيًّا، سينما، فنادق، شققًا خدمية، مساحات للعمل المشترك، وأماكن ترفيهية؛ ما يجعله بيئةً مثاليةً للعيش والعمل.
وتتألَّف مراحل المشروع من ثلاث مراحل رئيسية، وتغطي مساحاتٍ مختلفةً تشمل الوحدات السكنية، والمكاتب، والفنادق، والمرافق الترفيهية؛ ما يُعزِّز تحقيق التكامل في تصميمه؛ ليخدم كافة احتياجات المجتمع المحلي.

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