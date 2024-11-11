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دار وإعمار تطلق تالا الخزام وسرايا الفرسان 2، والنرجس ريزيدينس في سيتي سكيب العالمي بالرياض 2024

11/11/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة " دار وإعمار " للاستثمار والتطوير العقاري عن إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة بالتعاون مع "NHC"، وذلك ضمن مشاركتها في " معرض سيتي سكيب العالمي "، الحدث العقاري الأكبر، والذي يقام في "مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم)" من 11 إلى 14 نوفمبر 2024.
وتتضمن مشاريع الشركة، " تالا الخزام "، " سرايا الفرسان 2 "، و"النرجس ريزيدينس"، التي تقارب قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال سعودي، مقدمة خيارات سكنية متنوعة تستجيب لاحتياجات العائلة السعودية.
من جانبه، أوضح أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار": "نهدف في "دار وإعمار" إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق السعودي المتغير، من خلال توفير وحدات سكنية مجهزة بمرافق مجتمعية متكاملة وفق أعلى معايير الراحة والجودة، حيث صُممت كافة مشاريعنا بدقة على أيدي نخبة من خبرائنا المتميزين في الهندسة والتصميم والتنفيذ، مدعومين بشبكة من الشركاء الاستراتيجيين، لتلبية أعلى معايير النجاح والتميز."
بدوره، علق منصور الجفيلي، مدير مبيعات المملكة بالشركة، قائلاً: "يسعدنا المشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، والذي يتيح لعملائنا الاستفادة من العروض الحصرية المقدمة والاطلاع على التقنيات التي نوفرها، وندعو الجميع لزيارة جناحنا في المعرض للتعرف على مشاريعنا ومزاياها الفريدة. يتطلع فريقنا المدرب لاستقبالكم في جناحنا والإجابة على كافة استفساراتكم وتقديم شرح مفصل عن مشاريعنا وما تقدمه من مزايا استثنائية."
تالا الخزام: وحدات عصرية وتصميم فاخر
يقع مشروع "تالا الخزام" في قلب ضاحية الخزام شمال الرياض، ويضم 1,299 وحدة سكنية متنوعة التصاميم تشمل خمسة نماذج سكنية تجمع بين التصميم الفاخر والراحة. وقد صُمم المشروع لتقديم تجربة متكاملة للعائلات عبر مرافقه مثل الحدائق الخاصة والمساحات التجارية والمراكز الصحية، مما يعزز رفاهية السكان وجودة الحياة.
سرايا الفرسان 2: وجهة حياة عائلية
يوفر مشروع "سرايا الفرسان 2" بيئة متوازنة في شمال شرق الرياض، بفضل مرافقه المتنوعة من حدائق، ومناطق تجارية ومساجد، ومدارس داخل الضاحية تلبي رغبات جميع أفراد العائلة. يتكون المشروع من 718 وحدة تنقسم إلى أربعة نماذج سكنية، ويتيح للسكان حياة مريحة وآمنة وسط أجواء مجتمعية حيوية.
النرجس ريزيدينس: مرافق متكاملة وموقع استراتيجي
يقع مشروع "النرجس ريزيدينس" شمال الرياض في موقع استراتيجي على بعد خمس كيلومترات فقط من مطار الرياض، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن القريب من المرافق الحيوية.
يضم المشروع 15 مبنى ب 750 وحدة سكنية ذات تصاميم حديثة ومرافق شاملة تشمل مراكز تجارية، ومراكز طبية، ومساجد، إلى جانب مساحات خضراء ومسارات مخصصة للمشاة، تتيح للعائلات الحصول على تجربة سكنية متكاملة داخل نطاق المشروع.

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