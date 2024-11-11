Tuesday, 12 November 2024 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح دله الصحية تقفز 45% على أساس سنوي لفترة التسعة أشهر من عام 2024

11/11/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز صافي ربح "شركة دله الصحية" بنسبة 27.6% ليبلغ 126 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2024م، بزيادة قدرها 27 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق. كما قفز صافي ربح الشركة لفترة التسعة أشهر من عام 2024م بنسبة 45% ليبلغ 357 مليون ريال، بزيادة قدرها 111 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وأدى ارتفاع الأرباح إلى وصول ربحية السهم للربع الثالث من عام 2024م إلى 1.29 ريال/سهم، مقابل 1.01 ريال/سهم في الربع المماثل من العام السابق، ووصلت ربحية السهم لفترة التسعة أشهر من عام 2024م إلى 3.66 ريال/سهم، مقابل 2.53 ريال/سهم في الفترة المماثلة من العام السابق .
وأوضحت الشركة خلال إعلان نتائجها المالية أن هذا الارتفاع يُعزى لجملة من الأسباب، في مقدمتها زيادة الإيرادات حيث ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 13.1% لتصل إلى 848 مليون ريال بزيادة قدرها 98 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، أما على مستوى فترة التسعة أشهر من عام 2024م فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.2% لتصل إلى 2,367 مليون ريال بزيادة قدرها 260 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفع إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024م بنسبة 15%، ليبلغ 323 مليون ريال بزيادة قدرها 42 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، أما على مستوى فترة التسعة أشهر من عام 2024م فقد ارتفع إجمالي الربح بنسبة 16.8% ليصل إلى 914 مليون ريال بزيادة قدرها 131 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وأفادت ((شركة دله الصحية)) أن الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2024م قد ارتفع بنسبة 23.3% ليبلغ 161 مليون ريال، بزيادة قدرها 30 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفع الربح التشغيلي لفترة التسعة أشهر من عام 2024م بنسبة 21.4% ليبلغ 452 مليون ريال، بزيادة قدرها 80 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وأعلنت شركة دله للخدمات الصحية اليوم أيضاً عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2024 وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 17/11/2024، وهذا هو قرار التوزيع الثالث الذي يتخذه مجلس الإدارة بتوزيع أرباح خلال عام 2024.
وتعليقا على ذلك، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ((دله الصحية)) المهندس طارق القصبي أن هناك عدة أسباب ساهمت في زيادة صافي أرباح الشركة العام الحالي، من بينها زيادة الطاقة التشغيلية للمستشفيات، حيث انطلق تشغيل التوسعات في كل مستشفى دله نمار ومستشفى المملكة (شركة درع الرعاية)، مع استمرار النمو في أعداد مراجعي مستشفيات المجموعة، بالإضافة إلى التحسن المتواصل في كفاءة التشغيل، كما استطاعت الشركة تحقيق درجة رفع تشغيلي خلال فترة التسعة أشهر من عام 2024م بلغت 1.76 وهي بذلك تكون قد استطاعت أن تحقق زيادة في أرباح التشغيل بنسبة 1.76% لكل1% زيادة في الإيرادات إضافة إلى ضبط التكلفة، كما تجدر الإشارة إلى أن 69% من الزيادة في صافي أرباح الشركة هو ناتج عن العمليات التشغيلية لمستشفيات المجموعة والنسبة المتبقية أغلبها ناتجة من تحسن النتائج المالية للشركات الزميلة.
كما أكد م. القصبي على الخطوات الاستراتيجية الراسخة والمستمرة التي تسير عليها "شركة دله الصحية" في تقديم خدمات الرعاية الطبية الآمنة والتأثير الإيجابي على القطاع الصحي الخاص بالمملكة، ومن ذلك إنشاء مستشفى جديد في حي العارض شمال الرياض بمساحة 45 ألف م2 وبطاقة استيعابية 250 سرير، وقد تم توقيع العقد وبدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية بقيمة 690 مليون ريال.
وفي إطار خطة التوسع للمجموعة، وقعت الشركة في أغسطس 2024م اتفاقية استحواذ واكتتاب ملزمة مع شركة أيان للاستثمار لشراء 97.4٪ من مستشفى الأحساء بالأحساء، وشراء 100٪ من مستشفى السلام بالخبر، وقد تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة وتداول على هذه الصفقة وفي إنتظار موافقة هيئة السوق المالية يليها موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكلا الشركتين. ويأتي هذا التوسع في إطار تلبية تطلعات المرضى للحصول على خدمة صحية بجودة عالية لسكان المنطقة الشرقية.
كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع كل من شركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة دله العقارية وشركة تطوير، بهدف إنشاء صندوق عقاري خاص بقيمة تقديرية تتجاوز 1.2 مليار ريال، وذلك لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات يحتوي على مساحات تجارية ومكتبية وفندقية وقطاع رعاية صحية حسب الدراسة المبدئية وذلك لاستغلال الأراضي المملوكة لكل من شركة دله الصحية وشركة دلة العقارية والمجاورة لمستشفى دلة النخيل.
يذكر أن شركة دله الصحية تضم ستة مرافق صحية رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنويًا عبر أكثر من 1150 سرير بالشركات التابعة وأكتر من 650 سرير بالشركات الزميلة، وأكثر من 550 عيادة بالشركات التابعة وأكثر من 250 عيادة بالشركات الزميلة، كما تضم موظفين متخصصين وأطباء من ذوي الخبرة، سعيًا لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة في

MENAFN11112024000089011017ID1108873402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث