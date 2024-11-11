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ضبط 3 مخالفين للأمن البيئي

11/11/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تكسير ونقل الصخور، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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