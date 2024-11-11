ضبط 3 مخالفين للأمن البيئي

(MENAFN
- Al Watan)
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل
الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لاستغلالهما الرواسب في المنطقة الشرقية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تكسير ونقل الصخور، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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