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حملة للتطعيم ضد الحصبة

11/11/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي بدأت في 3 نوفمبر 2024 شاملة جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لتحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030، التي تتمثل في إزالة مرض الحصبة والحصبة الألمانية بحلول نهاية عام 2028، كجزء من الجهود الرامية لتعزيز الأمن الصحي المحلي والعالمي.
وتهدف الحملة إلى تحقيق التغطية الشاملة لجميع الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، للحد من انتقال العدوى داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعزيز المناعة الجماعية لحماية المجتمع من تفشي المرض، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض المعدية.
وأوضحت ((الصحة)) أن الحملة تستهدف الفئات العمرية من 6 أشهر إلى 18 سنة، حيث سيتم تطعيم الأطفال من 6 أشهر إلى 6 سنوات داخل المراكز الصحية ورياض الأطفال ضمن المرحلة الأولى من الحملة، بينما ستتم عملية التطعيم للفئات الأخرى داخل المدارس والمؤسسات التعليمية والمعاهد الفنية لاحقًا ضمن المرحلة الثانية من الحملة.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز الوعي الصحي بأهمية الوقاية والتطعيم، لضمان مستقبل صحي ومستدام لجميع فئات المجتمع.

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