نجما مهد إلى جيرونا

نجما مهد إلى جيرونا
التاريخ
11/11/2024 2:30:55 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بدأ لاعبا أكاديمية مهد لكرة القدم
بفئة 2010: فارس الدوسري وخالد الأحمري، برفقة المدرب السعودي عمر غاصب، برنامج معايشة مع نادي جيرونا على مدى 30 يوما.
وسيتضمن برنامج المعايشة تدريبات مكثفة ومحاضرات نظرية، مما يمنح اللاعبين فرصة فريدة للتعلم على يد أبرز المدربين في النادي الإسباني.
MENAFN11112024000089011017ID1108873395
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.