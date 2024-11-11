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نجما مهد إلى جيرونا

11/11/2024 2:30:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ لاعبا أكاديمية مهد لكرة القدم بفئة 2010: فارس الدوسري وخالد الأحمري، برفقة المدرب السعودي عمر غاصب، برنامج معايشة مع نادي جيرونا على مدى 30 يوما.
وسيتضمن برنامج المعايشة تدريبات مكثفة ومحاضرات نظرية، مما يمنح اللاعبين فرصة فريدة للتعلم على يد أبرز المدربين في النادي الإسباني.

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