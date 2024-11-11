نهائي الجياد العربية بالرياض

(MENAFN
- Al Watan)
تستضيف الرياض الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، بعد أن انطلقت من الدوحة في فبراير الماضي مرورًا بـ5 مدن أوروبية وخليجية.
وستقام المنافسات خلال الفترة من الـ13 وحتى الـ16 من نوفمبر الجاري، بجوائز مالية مجموعها 27.5 مليون ريال.
وستشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم.
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