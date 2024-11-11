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نهائي الجياد العربية بالرياض

11/11/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف الرياض الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، بعد أن انطلقت من الدوحة في فبراير الماضي مرورًا بـ5 مدن أوروبية وخليجية.
وستقام المنافسات خلال الفترة من الـ13 وحتى الـ16 من نوفمبر الجاري، بجوائز مالية مجموعها 27.5 مليون ريال.
وستشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم.

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