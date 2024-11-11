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أنكورا بطلا لوردي البولو

11/11/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) توج أنكورا لامار السعودي للبولو، بكأس بطولة ((الوردي)) للبولو، بعد فوزه على فريق غنتوت بنتيجة 6/ 3 في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو.
وكان أنكورا السعودي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على فريق بهنسالي، في نصف النهائي، بنتيجة 8/ 4، وتأتي مشاركة فريق أنكورا ضمن أهداف الاتحاد السعودي للبولو، بتعزيز مشاركة الفرق السعودية في المنافسات الخارجية.

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