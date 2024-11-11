أنكورا بطلا لوردي البولو

(MENAFN
- Al Watan)
توج أنكورا لامار السعودي للبولو، بكأس بطولة ((الوردي)) للبولو، بعد فوزه على فريق غنتوت بنتيجة 6/ 3 في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو.
وكان أنكورا السعودي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على فريق بهنسالي، في نصف النهائي، بنتيجة 8/ 4، وتأتي مشاركة فريق أنكورا ضمن أهداف الاتحاد السعودي للبولو، بتعزيز مشاركة الفرق السعودية في المنافسات الخارجية.
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