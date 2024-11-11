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الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو

11/11/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية، من رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه، أمس، بممثل رئيس جمهورية غينيا بيساو وزير الخارجية والتعاون الدولي والجاليات كارلوس بينتو بيرير، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة، إلى رئيس بولندا أنجي دودا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الملك وولي العهد برقيتي تهنئة إلى رئيس أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعربا فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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