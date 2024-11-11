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قمة الرياض تقر آلية تنسيق لتعزيز مكانة القضية الفلسطينية

11/11/2024 2:30:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض، الإثنين، إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الإفريقي لتعزيز مكانة القضية الفلسطينية، وترجمة قرارات القمم العربية والإسلامية والإفريقية بشأن دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأكدت القمة أن "إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني ويسترد كامل حقوقه المسلوبة".
وطالبت القمة "مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الذي يقتل الأبرياء أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا".
وجاءت القمة "امتدادا للقمّة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023" بمبادرة من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وعقدت القمّة بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة".

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