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10 آلاف تصريح بيئي لمقدمي الخدمات

11/11/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 10.028 تصريحا بيئيا في إطار العمل على إصدار التراخيص لمقدمي الخدمات البيئية والتقنيات البيئية الحديثة، ووضع وتحديد المعايير الخاصة بكل فئة من الفئات الثلاث للمنشآت.
مصدر التلوث
خلال أكتوبر الماضي، تعامل المركز مع أكثر من 500 بلاغ، كان لها أثر على الأوساط البيئية في مناطق سكنية وتجارية، وتسببت في إزعاج السكان.
وكشف المركز عن حجم البلاغات البيئية التي يتلقاها من المواطنين من خلال الرقم المخصص للبلاغات البيئية ((988))، وتتم مباشرتها فورا من مفتشي المركز، لتحديد مصدر التلوث، سواء كان تلوثا للأوساط البيئية أو الضوضاء.
تلوث ضوضائي
بيّن تقرير شهر أكتوبر أن 22% من البلاغات كانت انزعاج المبلغين من التلوث الضوضائي الناتج عن الأعمال الإنشائية بعد الأوقات المصرح العمل فيها.
وتلقى المركز نحو 110 بلاغات نتيجة تأثر جودة الهواء بملوثات نتجت عنها روائح ضارة نتيجة إلقاء المخلفات في غير أماكنها المخصصة، أو بسبب عمليات تفريغ صهاريج الصرف الصحي في أراضٍ فضاء داخل نطاق عمراني، وتم تحديد مصادر التلوث من قِبل مفتشي المركز، وإبلاغ الجهات المتسبّبة فيها بإزالتها.
كما عالج المركز شكاوى لمواطنين من انبعاث الأدخنة داخل المناطق السكنية والصناعية، التي شكلت 18% من عدد البلاغات، وتم تحديد مصادر التلوث والحد منها، علماً بأن جميع البلاغات يتم فيها تحديد مصادر التلوث وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتسببين بها وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.
وتنوعت البلاغات جغرافياً في معظم المدن الكبرى، حيث تلقى الرقم 988 أكثر من 50% من البلاغات من منطقتي الرياض والشرقية، بينما وصلت 26% من البلاغات من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوزعت باقي البلاغات على مدن في جنوب المملكة وشمالها.​

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