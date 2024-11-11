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17 نوفمبر انطلاق المؤتمر الوطني التاسع للجودة

11/11/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرز التطور التقني الذي شهده العالم خلال الأعوام الأخيرة، أهمية التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، والاسـتثمار في هذا المجال لتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يركز عليه المؤتمر الوطنيّ التاسع للجودة الذي سيقام في الرياض برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المواصفات السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال الفترة 17 -19 نوفمبر الجاري، تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدّمة".
ويأتي المؤتمر امتدادًا لجهود المملكة على مدى عقدين لتعزيز ثقافة الجودة؛ مما أسهم في مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ونشر ثقافة الجودة بين مختلف القطاعات، وتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم حلولٍ مُبتكرةٍ للتحدّيات التي تُواجه مختلف القطاعات في مجال

وبدأت مسيرة المملكة في رحلتها المعرفية لترسيخ ممارسات الجودة ونشر ثقافتها عام 2004م عندما أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المؤتمر الوطنيّ الأول للجودة تحت شعار "السعي نحو الإتقان والتميّز - الواقع والطموح"، ليُمثّل علامةً فارقةً في مسيرة الارتقاء بمستوى الجودة في مختلف القطاعات، حيث سعى إلى بلورة إستراتيجيةٍ وطنيةٍ للجودة، ورفع الوعي بمفاهيمها في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطنيّ، وذلك في إطار تهيئة المملكة لمرحلة ما بعد الانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية، وتأكيدًا على اهتمام المملكة بالجودة واعتبارها هدفًا وطنيًّا له الأولوية في إستراتيجيات التنمية.
وبعد انضمام المملكة إلى منظّمة التجارة العالمية، عُقد المؤتمر الثاني في عام 2007م تحت شعار: "بيئة العمل وثقافة الجودة.. رؤية لمستقبل واعد" للتأكيد على أهمية الجودة ونشرها في جميع القطاعات الحكومية والخاصّة على حدّ سواء باعتبارها مطلبًا إستراتيجيًّا يُحقّق التميّز والإبداع للخدمات والمنتجات السعودية على المستويين المحلّي والعالميّ، وركّز المؤتمر على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لتأسيس ثقافة الجودة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العامّ والخاصّ، لتقديم منتجات وخدمات تُلبّي طموحات المجتمع وتُواكب المعايير العالمية، من خلال أطروحات ونقاشات حول قيادة المنظّمات وبناء وتعزيز ثقافة الجودة، والموارد البشرية، والبعد التنظيميّ، وواقع ومستقبل تطبيقات الجودة.
وتحت شعار "الجودة الطريق نحو العالمية" نظّمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المؤتمر الوطنيّ الثالث للجودة عام 2010م، الذي اتّسعت دائرة موضوعاته لتشمل مختلف القطاعات الحيويّة، ومنها القطاع الحكوميّ والقطاع الصحي والتعليم والطاقة والحجّ والعمرة، بهدف نشر ثقافة الجودة في مختلف القطاعات والاطلاع على التوجّهات الحديثة في مجال الجودة الشاملة، وتعزيز التطبيقات العمليّة للجودة، والتركيز على الممارسات التطبيقيّة للجودة ونشر وتعزيز ثقافة الجودة في القطاع الحكوميّ.
وشكّل المؤتمر الرابع، الذي عُقد عام 2013م تحت شعار "الجودة.. الخيار الإستراتيجيّ للمملكة العربية السعودية" نقطة مهمة في مسيرة الجودة بالمملكة، والاهتمام بها بوصفها مطلبًا وطنيًّا، لتعزيز الاقتصاد الوطنيّ، ورفع مستوى الأداء والخدمات، وتمكين المنتجات السعودية من المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أُعلن في هذه النسخة عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للجودة"، التي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة في القطاعات كافة، وتطوير البنية التحتية للجودة، ودعم الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، ونوقشت الجودة في التعليم العالي والاعتماد الأكاديميّ، وجوائز الجودة الوطنية، والمواصفات القياسية ونظم الجودة، إضافةً إلى الجودة في قطاع البناء والتشييد.
وأطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة النسخة الخامسة من المؤتمر عام 2015م تحت شعار "الجودة .. الخيار الإستراتيجيّ لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية"،لتأكيد دور "المواصفات السعودية" وجهودها في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المستهدفة بالتزامن مع الانتهاء من المسوّدة الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للجودة الهادفة إلى بناء إطار وطنيّ شامل لمعايير الجودة يتماشى مع النظم الدولية، لتمكين جميع القطاعات المشاركة في هذه الإستراتيجية من تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تُنافس مثيلاتها على المستوى العالميّ، وتحقيقًا للرؤية المستقبلية للجودة في أن تكون المملكة بخدماتها ومنتجاتها معيارًا عالميًّا للجودة والإتقان.
وانطلاقًا من الدور الحيويّ للجودة في الرقيّ بالاقتصاد الوطنيّ وتنميته، كونها أصبحت خيارًا إستراتيجيًّا لتقدّم الأمم، وواحدةً من أهمّ الدعائم لتطوّر الاقتصادات، وأحد المعايير المؤثّرة في تعزيز تنافسيّته، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، واصل المؤتمر الوطنيّ للجودة مسيرته عام 2017م بنسخته السادسة، تحت شعار "الجودة.. الطريق نحو التميّز والريادة" بهدف نشر ثقافة الجودة في مختلف قطاعات المجتمع، والاطلاع على أحدث التوجّهات والتطبيقات في مجال الجودة الشاملة، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز الاقتصاد الوطنيّ وتحقيق التنمية المستدامة.
وعُقدت النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للجودة عام 2020م تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير"، لتعكس أهمية تبني مفاهيم وبرامج الجودة الحديثة لمواجهة التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية للمنشآت الوطنية في عصر يشهد العديد من المتغيرات، والتطورات التقنية الكبيرة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة، والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وانتهت هذه النسخة من المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات والمُقترحات لتعزيز دور الجودة في تحقيق التميز المؤسسي بمُختلف القطاعات، من أبرزها تعزيز الوعي بأهمية الجودة والتّميّز المؤسسي، وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الجودة، تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة، وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الجودة، ودعم الابتكار في مجال الجودة.
ولتأكيد أهمية تطبيق ممارسات الجودة، والارتقاء بجـودة الحياة، بصفتها أحـد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة شهد عام 2022م انعقاد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للجودة تحت شعار "جودة مستدامة.. لوطن طموح"، بهدف تبني منهجيات وأدوات الجودة الحديثة في برامج ومبادرات المنشآت الوطنية، للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة ذات جودة عالية في المجالات والقطاعات كافة، وتسليط الضوء على أهمية الجودة في التنمية المستدامة، وتعزيز دور تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في تحسين أداء الأعمال وقيادة التغيير والتحول، من خلال استعراض أفضل الممارسات المحلية والدولية. إلى جانب إبراز دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات، وكذلك تعزيز ثقافة الجودة لدى الفرد والمجتمع، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات
والتوجهات المستقبلية في مفاهيم الجودة وتطبيقاتها.
وركّز المؤتمر على الإبداع والابتكار بوصفهما قيمتين محفزتين وممكنتين لتطبيق الجودة على أرض الواقع، إضافة إلى إبراز دور الشباب في تحقيق الجودة والتميز في مختلف المجالات، حيث خُصص عدد من المحاور التي تعزز هذا الجانب.

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