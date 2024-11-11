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المسرح التفاعلي بمكتبة الملك عبدالعزيز.. تجربة تعليمية وترفيهية للأطفال

11/11/2024 2:30:53 PM
(MENAFN- Al Watan) يشكل الاهتمام بالبناء الثقافي والمعرفي للمجتمع السعودي استراتيجية دائمة لدى مكتبة الملك عبدالعزيزالعامة، فمنذ تأسيسها في العام 1985 م تقوم المكتبة بمختلف فروعها بالرياض بتقديم ثقافة نوعية تهتم بجميع فئات القراء، ومن هذه الفئات فئة: أجيال المستقبل التي تتطلب بناء ثقافيًا عصريًا، يلامس تطلعاتهم وطموحاتهم، ويناسب قيم العصر وتحولاته الأكثر تطورًا.
وفي هذا التقرير إضاءة عما تقوم به مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر قطاع الطفولة واليافعين بالمكتبة، مستندة على أن العناية بالطفل تمثل ركيزة أساسية في النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية، وركنًا محوريًا في رؤية المملكة 2030، حيث أدرجت حقوق الطفل ضمن الأولويات الوطنية بهدف تنشئة جيل واعٍ ومؤهل يسهم في بناء مستقبل مشرق.
ومع التركيز المتزايد على الاستثمار في هذه الفئة العمرية التي تمثل لبنة الأجيال القادمة، جاء إنشاء قطاع الطفولة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ليشكّلَ فضاءً نوعيًا يجمع بين التعلم والمعرفة، فمنذ تأسيسها في فبراير 1985م، اهتمت بتقديم بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية مهارات الأطفال ثقافيًا ومعرفيًا، عبر إنشاء مكتبة الطفل في العام 1989م، وعبر توفير برامج تعليمية عصرية تجمع بين الفن، والعلم، والابتكار، يشرف عليها نخبة من المتخصصين في ثقافة الطفل، وفقًا لأحدث الأسس المنهجية العالمية، تؤهل الأطفال ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق طموحات وطنهم العظيم.
نادي كتاب الطفل
في العام 2000 أطلقت المكتبة ((نادي كتاب الطفل))، الذي يُتيح للأطفال الاشتراك بأسمائهم، واختيار كتب منتقاة بعناية من بين أكثر من 1500 عنوان من دور نشر عربية متنوعة، مما يعزز شعورهم بالاستقلالية والانتماء، حيث استفاد من النادي آلاف الأطفال من مختلف مناطق المملكة.
كما يقدم النادي اشتراكات سنوية ونصف سنوية تتيح للأطفال الحصول على كتب مناسبة لكل مرحلة عمرية، ويوفر دعمًا خاصًا لفئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام من خلال اشتراكات مجانية.
ولتوسيع نطاق المعرفة للجميع، طورت المكتبة موقعًا رقميًا خاصًا بنادي كتاب الطفل، حيث يمكن للأطفال والمربين من جميع أنحاء العالم التعرف على أبرز الكتب المناسبة لكل مرحلة عمرية والجديد في عالم الإصدارات العربية، مما يجعل الكتاب رفيقًا في رحلتهم المعرفية.
إصدارات متنوعة
تضم إصدارات المكتبة المخصصة للأطفال، والصادرة عن قسم النشر للطفل الذي أنشئ في العام 2003 أكثر من 200 عنوان، تغطي موضوعات تتعلق بالقيم والهوية، والثقافة والمعرفة، والتراث السعودي والعربي والإسلامي، والعادات والتقاليد النبيلة، والتي جرى تحويل العديد منها إلى أكثر من عشر لغات، مثل الإسبانية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية لتعكس الثقافة السعودية للأطفال حول العالم، وتفتح لهم نافذة على تاريخ المملكة وتراثها. ولتحقيق مبدأ الشمولية.
كما قامت المكتبة بتحويل العديد من هذه الإصدارات إلى أفلام أنيميشن، مما يتيح للأطفال التعلم عبر التقنية الحديثة ولغة الأفلام الكرتونية التي تثير اهتمامهم وتناسب اهتماماتهم.
وأنشأت المكتبة في العام 2005 ((مكتبة اليافعين))، التيتستهدف هذه الفئة العمرية، لتشكّلَ مرحلة تثقيفية تربط بين الطفولة والرشد، حيث تهدف مكتبة اليافعين إلى تطوير مهارات الشباب واكتشاف ذواتهم، وتقدم برامج للابتكار والإبداع تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تعكس رؤيتهم المستقلة وتفكيرهم النقدي.
ولأن المعرفة حق للجميع، أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز في العام 2016 ((حافلات مصادر التعلم))، التي تمثل مكتبات متنقلة تصل إلى المدارس والمتنزهات والحدائق العامة والأحياء، وتوفر للأطفال فرصة الاستفادة من الكتب والأنشطة المتنوعة.
وتأكيدًا على القيم المنهجية في دراسات الطفولة، عززت المكتبة من البعد الأكاديمي الذي يتوجه إلى دراسة ثقافة الطفل، فأنشأت في العام 2018 (المكتبة المتخصصة لبحوث الدراسات العليا للطفولة )وهي مكتبة متخصصة لخدمة الباحثين والدارسين من طلاب الدراسات العليا تضم كل ما يتعلق بعالم الطفولة.
تقنيات حديثة
ويعتمد قطاع الطفولة على التقنيات الحديثة التي توفر بيئة تفاعلية تحفز الأطفال على إبراز مهاراتهم وكفاءاتهم. حيث تتنوع هذه التقنيات بين الذكاء الاصطناعي، الذي يمكّن الأطفال من خوض تجارب تعليمية تفاعلية، والطابعات ثلاثية الأبعاد، التي تفتح لهم المجال لتحويل أفكارهم إلى نماذج ملموسة، وتعلمهم مهارات التصميم والإنتاج، كما توفر أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، التي تأخذ الأطفال في جولات افتراضية إلى عوالم جديدة، وتعزز فهمهم للعلوم والمعارف المتنوعة.
كما سعت المكتبة إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المهارية، والتي تشمل الفنون والأدب، والحرف اليدوية، والأنشطة الإبداعية الأخرى، التي تُصمم لتشجيع الأطفال على الاستكشاف وتنمية قدراتهم الإدراكية والمعرفية بأسلوب ممتع وتفاعلي.
كما اهتمت المكتبة بالأطفال من ذوي الإعاقة والمكفوفين والمبتورين والأيتام وأبناء الشهداء فأطلقت لهم برامج متنوعة ومشاركتهم في معارضها الثقافية وأطلقت إصداراتها بلغة برايل.
ويُشكل المسرح جزءًا أساسيًا من تجربة التعليم في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، حيث تُقدَّم عروضا مسرحية تفاعلية وأفلاما تعليمية، مما يُعزز خيال الأطفال ويضيف بُعدًا ترفيهيًا وتعليميًا لتجربتهم.
إن قطاع الطفولة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة يُعد قاعدة راسخة لبناء جيل قادر على تلبية متطلبات المستقبل، ويعكس التزام المكتبة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على بناء مجتمع قائم على المعرفة وتنمية الإنسان منذ الصغر، و لا تسعى المكتبة لتقديم المعرفة فقط، بل تهدف إلى تأهيل الأطفال واليافعين ليصبحوا مبتكرين ومبدعين، قادرين على المنافسة العالمية.

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