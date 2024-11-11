الأهلى صبور تستهدف 50 مليار جنيه مبيعات بمشروعها فى عمان - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 50 مليار جنيه من مشروعها الجديد فى سلطنة عمان.

وأعلنت شركة الأهلى صبور، عن مشاركتها فى معرض“Cityscape Global”، والذى يعد أكبر عقارى فى السعودية، وتجرى فعالياته فى مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر.

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وكشفت“الأهلى صبور” عن تفاصيل مشروعها الجديد فى سلطنة عمان، والذى يقع على مساحة 100 فدان، ويضم نحو 2000 وحدة سكنية متنوعة، بإجمالى مبيعات مستهدفة 50 مليار جنيه تقريبًا.

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور، إن المشروع يشمل الفيلات المستقلة والشقق الفاخرة، مما يوفر خيارات متنوعة تلبى احتياجات جميع العملاء، بالإضافة إلى مرافق وخدمات متكاملة تشمل عيادات طبية ومناطق ترفيهية ورياضية.

أضاف أنه من المقرر طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع فى 15 يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان العمانية، حيث يسمح المشروع بتملك الأجانب ومنح الإقامة العمانية، وقد تم تكليف شركة“SOM” الأمريكية، وهى واحدة من أكبر ثلاث شركات فى العالم، بتصميم المشروع.