الأهلى صبور تستهدف 50 مليار جنيه مبيعات بمشروعها فى عمان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 50 مليار جنيه من مشروعها الجديد فى سلطنة عمان.
وأعلنت شركة الأهلى صبور، عن مشاركتها فى معرض“Cityscape Global”، والذى يعد أكبر معرض عقارى فى السعودية، وتجرى فعالياته فى مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر.
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وكشفت“الأهلى صبور” عن تفاصيل مشروعها الجديد فى سلطنة عمان، والذى يقع على مساحة 100 فدان، ويضم نحو 2000 وحدة سكنية متنوعة، بإجمالى مبيعات مستهدفة 50 مليار جنيه تقريبًا.
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور، إن المشروع يشمل الفيلات المستقلة والشقق الفاخرة، مما يوفر خيارات متنوعة تلبى احتياجات جميع العملاء، بالإضافة إلى مرافق وخدمات متكاملة تشمل عيادات طبية ومناطق ترفيهية ورياضية.
أضاف أنه من المقرر طرح المرحلة الأولى من المشروع للبيع فى 15 يناير المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان العمانية، حيث يسمح المشروع بتملك الأجانب ومنح الإقامة العمانية، وقد تم تكليف شركة“SOM” الأمريكية، وهى واحدة من أكبر ثلاث شركات فى العالم، بتصميم المشروع.
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