المؤشرات الأمريكية تسجل مستويات قياسية.. وداو جونز يرتفع 400 نقطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، إلى مستويات قياسية جديدة، بعد مكاسبها القوية في الأسبوع الماضي، والتي جاءت بدعم من نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.90% أو بمقدار 390 نقطة إلى 44379 نقطة، ليلامس مستوى قياسيًا جديدًا.
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وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.30% أو 18 نقطة إلى 6014 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.25% أو 43 نقطة إلى 19330 نقطة، ليلامس كلا المؤشرين مستويين قياسيين جديدين.
وارتفع سهم“تسلا” بنسبة 7.25% إلى 344.69 دولار، وصعد سهم“جيه بي مورجان” بنسبة 1.65% إلى 240.84 دولار، وزادت قيمة سهم“بنك أوف أمريكا” بنسبة 2.30% إلى 46.17 دولار.
وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مستويات قياسية عند إغلاق تعاملات الجمعة، وحقق“داو جونز” و”إس آند بي 500′′ أفضل أداء أسبوعي خلال عام.
ويأتي ذلك بعد فوز“دونالد ترامب” على الديمقراطية“كامالا هاريس” في الانتخابات التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ما أنهى حالة عدم اليقين بشأن هوية الرئيس الأمريكي المقبل، وأثار موجة تفاؤل بشأن سياسات الجمهوري الداعمة للاقتصاد والشركات.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108873376
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