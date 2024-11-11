المؤشرات الأمريكية تسجل مستويات قياسية.. وداو جونز يرتفع 400 نقطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الإثنين، إلى مستويات قياسية جديدة، بعد مكاسبها القوية في الأسبوع الماضي، والتي جاءت بدعم من نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وفي بداية التداولات، ارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.90% أو بمقدار 390 نقطة إلى 44379 نقطة، ليلامس مستوى قياسيًا جديدًا.

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وصعد مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.30% أو 18 نقطة إلى 6014 نقطة، وزاد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.25% أو 43 نقطة إلى 19330 نقطة، ليلامس كلا المؤشرين مستويين قياسيين جديدين.

وارتفع سهم“تسلا” بنسبة 7.25% إلى 344.69 دولار، وصعد سهم“جيه بي مورجان” بنسبة 1.65% إلى 240.84 دولار، وزادت قيمة سهم“بنك أوف أمريكا” بنسبة 2.30% إلى 46.17 دولار.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مستويات قياسية عند إغلاق تعاملات الجمعة، وحقق“داو جونز” و”إس آند بي 500′′ أفضل أداء أسبوعي خلال عام.

ويأتي ذلك بعد فوز“دونالد ترامب” على الديمقراطية“كامالا هاريس” في الانتخابات التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ما أنهى حالة عدم اليقين بشأن هوية الرئيس الأمريكي المقبل، وأثار موجة تفاؤل بشأن سياسات الجمهوري الداعمة للاقتصاد والشركات.

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