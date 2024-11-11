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ارتفاع الدولار عالميًا إلى أعلى مستوى فى 4 أشهر - جريدة البورصة

11/11/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الإثنين، إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مع تجدد مخاوف المستثمرين من تقويض السياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب لجهود التيسير النقدي التي ينتهجها البنك الفيدرالي.

وارتفع المؤشر – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.55% إلى 105.57 نقطة، بعدما وصل إلى 105.71 نقطة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو.

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ويتوقع محللو“سيتي جروب” أن تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبة من المستويات الحالية في الأمد القريب، مع تأثر السوق بالتغيرات المالية الكبيرة التي قد يحدثها“دونالد ترامب” عندما يتولى مهامه في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرت“رويترز”.

وتراجعت العملة الأوروبية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 1.0652 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ الأول من مايو والتي سجلت فيه 1.0656 دولار.

وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لضغوط في ظل مخاوف من أن التعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب“ترامب” فرْضها قد تضر باقتصاد المنطقة.

وانخفض الجنيه الاسترليني بمعدل 0.40% إلى 1.287 دولار، في حين ارتفعت العملة الخضراء بنسبة 0.75% إلى 153.75 ين، وبمعدل 0.4% إلى 7.206 يوان.

المصدر:

MENAFN11112024000202011048ID1108873374

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