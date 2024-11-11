ارتفاع الدولار عالميًا إلى أعلى مستوى فى 4 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات الإثنين، إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، مع تجدد مخاوف المستثمرين من تقويض السياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب لجهود التيسير النقدي التي ينتهجها البنك الفيدرالي.
وارتفع المؤشر – الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.55% إلى 105.57 نقطة، بعدما وصل إلى 105.71 نقطة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو.
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ويتوقع محللو“سيتي جروب” أن تظل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريبة من المستويات الحالية في الأمد القريب، مع تأثر السوق بالتغيرات المالية الكبيرة التي قد يحدثها“دونالد ترامب” عندما يتولى مهامه في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرت“رويترز”.
وتراجعت العملة الأوروبية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.6% إلى 1.0652 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ الأول من مايو والتي سجلت فيه 1.0656 دولار.
وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لضغوط في ظل مخاوف من أن التعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب“ترامب” فرْضها قد تضر باقتصاد المنطقة.
وانخفض الجنيه الاسترليني بمعدل 0.40% إلى 1.287 دولار، في حين ارتفعت العملة الخضراء بنسبة 0.75% إلى 153.75 ين، وبمعدل 0.4% إلى 7.206 يوان.
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108873374
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