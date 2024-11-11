انطلاق قمة مصر الثالثة لحلول الأعمال يوم 25 نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال يوم الاثنين 25 نوفمبر الجارى تحت شعار“الإبداع محرك الاستدامة” برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزاة البيئة، والشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتهدف القمة إلى تحويل الشغف بالاستدامة لدعم الاقتصاد الإبداعى والمعرفى فى مصر، كما تأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن نموا اقتصاديًا مستدامًا.
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قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس القمة ومؤسس شركة سى إس آر إيجيبت، إن القمة فى دورتها الحالية تسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الإبداعى للمساهة فى الحفاظ على مرونة وتوازن الاقتصاد الوطنى، ما يتيح مواجهة التحديات العالمية وتأمين بيئة استثمارية مشجعة على جذب الاستثمارات.
وأضاف أن القمة، التى تستمر على مدار يوم كامل، تسعى لاستغلال رأس المال البشرى بشكل أمثل تماشيا مع المتغيرات العالمية، حيث تعد قمة مصر لحلول الأعمال منصة هامة لعرض الابتكارات واستكشاف الفرص الجديدة فى مجال الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام ودعم التنمية فى مصر.
ويشارك فى القمة لهذا العام لفيف من المعنيين بالتنمية المستدامة من الرؤساء التنفيذيين، وكبار المديرين، وقادة الاستدامة والاستراتيجية، ومديرى الموارد البشرية، ومسؤولى التسويق والاتصالات، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة، والمستثمرين، والعاملين فى مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
وتستهل القمة جلساتها حول الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعى والمعرفى، بطرح عدة محاور على رأسها آليات دمج الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعى والمعرفي، وتوحيد الجهود لاستدامة النمو، وخلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة، والتعرف على التجارب العالمية وقصص نجاح الشراكات، ويشارك فى الجلسة الأولى كل من؛ الدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ماريسا هندرسون رئيس قسم التجارة والاقتصاد الإبداعي، بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومارك هوارد المدير الإقليمى للمجلس الثقافى البريطاني، وجمال أبو على شريك وعضو مجلس إدارة فى شركة حسونة وأبو علي، وهالة بركات مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويدير الجلسة ميريت ديدباس المدير الإقليمى لفرانكفورت للتمويل والإدارة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يتخلل القمة حديث خبراء حول نماذج الأعمال من الفكرة إلى الطرح يقدمه الدكتور هيثم تركى الشريك التنفيذى لمؤسسة المحاسبون المتحدون أعضاء نكسيا العالمية، يليه حديث خبراء حول استدامة نمـاذج الأعمال للدكتور إيهاب شلبى الرئيس التنفيذى لشركة دى كاربون.
وتأتى الجلسة الثانية للقمة حول آليـات الحصول على التمويل ومدى إتاحتها، وتناقش الاستراتيجيات والآليات التى يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمـال، واستخدامها للحصـول على التمويل.
يشارك فى الجلسة ألكسندر ليفتشينكو الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة ريم السعدى المدير الإقليمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – EBRD، وهيثم وجيه العضو المنتدب لشركة افانز كابيتال إيجيبت، والدكتور أحمد الشريف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة أفيروس فينتشرز، ويدير الجلسة الدكتور باسل رشدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب شركة نايل كابيتال القابضة الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
يليها حديث خبراء تحت عنوان لم يعد المحيط أزرق حول الآفاق غير المحدودة والفرص اللانهائية لنمو قطاع الأعمال وذلك من خلال إطلاق الإمكانات القصوى للشركات واختراق أسواق جديدة، الأمر الذى يحتاج إلى خطوات مدروسة واستراتيجيات فعالة لتأهيل الشــركات وزيادة جودة خدماتها ومنتجاتها بما يتماشى مع معايير الأسواق العالمية.
يقدم الحديث الدكتور رامى خضير أستاذ التسويق واستشارى استراتيجيات التسويق، والدكتور براين ك. جلادن الخبير فى مجال التسويق وصاحب أحد الشركات العالمية.
وتدور الجلسة الثالثة حول دور اقتصاد المنصات وأصحب الأعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام، وتستعرض التحولات الحالية فى سوق العمل نتيجة لزيادة عدد أصحاب الأعمال الحرة، وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم فى تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة، وفرص وتحديات المشاركة والاستثمار فى اقتصاد المنصات والعمل الحر، وعرض تجارب ونماذج ناجحة لاقتصاد المنصات والعمل الحر والتشاركى، ويشارك فى الجلسة محمد سكينة، وعبداللطيف عُلما، وأحمد مغربي، ويدير الجلسة طارق القاضي.
ويتبعها حديث خبـراء حول أحدث الأدوات والمنهجيات التشاركية فى صياغة استراتيجية الأعمال، يقدمه أندرو كونستابل، يليه حديث خبراء حول سيناريوهات التخارج، يقدمه المهندس محمد أبو النجا“نجاتى” مستثمر فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ورائد أعمال، ثم حديث خبراء حول إعادة تشكيل قدرات القوة العاملة ودور الموارد البشرية فى دعم خطط الاسـتدامة يقدمه مجموعة من أبرز مديرى ومحترفى الموارد البشرية وهم؛ الدكتور جورج صدقي، والدكتور عمرو ريحان، وسمر يحيى، ويديره الدكتور أحمد السيد استشارى الموارد البشرية والتطوير الإدارى.
يليها حديث خبراء حول كيف تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعى وحلول البرمجة فى تطوير أداء الشركات والمؤسسات ونمو المشروعات الريادية، يقدمه الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، حيث يستعرض التجربة الحكومية فى استخدام الذكاء الاصطناعى ودوره فى تعزيز عملية التطوير.
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