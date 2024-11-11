انطلاق قمة مصر الثالثة لحلول الأعمال يوم 25 نوفمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال يوم الاثنين 25 نوفمبر الجارى تحت شعار“الإبداع محرك الاستدامة” برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزاة البيئة، والشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتهدف القمة إلى تحويل الشغف بالاستدامة لدعم الاقتصاد الإبداعى والمعرفى فى مصر، كما تأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن نموا اقتصاديًا مستدامًا.

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قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس القمة ومؤسس شركة سى إس آر إيجيبت، إن القمة فى دورتها الحالية تسعى لتوطين مفاهيم الاقتصاد الإبداعى للمساهة فى الحفاظ على مرونة وتوازن الاقتصاد الوطنى، ما يتيح مواجهة التحديات العالمية وتأمين بيئة استثمارية مشجعة على جذب الاستثمارات.

وأضاف أن القمة، التى تستمر على مدار يوم كامل، تسعى لاستغلال رأس المال البشرى بشكل أمثل تماشيا مع المتغيرات العالمية، حيث تعد قمة مصر لحلول الأعمال منصة هامة لعرض الابتكارات واستكشاف الفرص الجديدة فى مجال الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام ودعم التنمية فى مصر.

ويشارك فى القمة لهذا العام لفيف من المعنيين بالتنمية المستدامة من الرؤساء التنفيذيين، وكبار المديرين، وقادة الاستدامة والاستراتيجية، ومديرى الموارد البشرية، ومسؤولى التسويق والاتصالات، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة، والمستثمرين، والعاملين فى مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهل القمة جلساتها حول الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعى والمعرفى، بطرح عدة محاور على رأسها آليات دمج الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعى والمعرفي، وتوحيد الجهود لاستدامة النمو، وخلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة، والتعرف على التجارب العالمية وقصص نجاح الشراكات، ويشارك فى الجلسة الأولى كل من؛ الدكتورة داليا الهوارى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ماريسا هندرسون رئيس قسم التجارة والاقتصاد الإبداعي، بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومارك هوارد المدير الإقليمى للمجلس الثقافى البريطاني، وجمال أبو على شريك وعضو مجلس إدارة فى شركة حسونة وأبو علي، وهالة بركات مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويدير الجلسة ميريت ديدباس المدير الإقليمى لفرانكفورت للتمويل والإدارة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتخلل القمة حديث خبراء حول نماذج الأعمال من الفكرة إلى الطرح يقدمه الدكتور هيثم تركى الشريك التنفيذى لمؤسسة المحاسبون المتحدون أعضاء نكسيا العالمية، يليه حديث خبراء حول استدامة نمـاذج الأعمال للدكتور إيهاب شلبى الرئيس التنفيذى لشركة دى كاربون.

وتأتى الجلسة الثانية للقمة حول آليـات الحصول على التمويل ومدى إتاحتها، وتناقش الاستراتيجيات والآليات التى يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وأصحاب الأعمـال، واستخدامها للحصـول على التمويل.

يشارك فى الجلسة ألكسندر ليفتشينكو الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة ريم السعدى المدير الإقليمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – EBRD، وهيثم وجيه العضو المنتدب لشركة افانز كابيتال إيجيبت، والدكتور أحمد الشريف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة أفيروس فينتشرز، ويدير الجلسة الدكتور باسل رشدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب شركة نايل كابيتال القابضة الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر.

يليها حديث خبراء تحت عنوان لم يعد المحيط أزرق حول الآفاق غير المحدودة والفرص اللانهائية لنمو قطاع الأعمال وذلك من خلال إطلاق الإمكانات القصوى للشركات واختراق أسواق جديدة، الأمر الذى يحتاج إلى خطوات مدروسة واستراتيجيات فعالة لتأهيل الشــركات وزيادة جودة خدماتها ومنتجاتها بما يتماشى مع معايير الأسواق العالمية.

يقدم الحديث الدكتور رامى خضير أستاذ التسويق واستشارى استراتيجيات التسويق، والدكتور براين ك. جلادن الخبير فى مجال التسويق وصاحب أحد الشركات العالمية.

وتدور الجلسة الثالثة حول دور اقتصاد المنصات وأصحب الأعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام، وتستعرض التحولات الحالية فى سوق العمل نتيجة لزيادة عدد أصحاب الأعمال الحرة، وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم فى تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة، وفرص وتحديات المشاركة والاستثمار فى اقتصاد المنصات والعمل الحر، وعرض تجارب ونماذج ناجحة لاقتصاد المنصات والعمل الحر والتشاركى، ويشارك فى الجلسة محمد سكينة، وعبداللطيف عُلما، وأحمد مغربي، ويدير الجلسة طارق القاضي.

ويتبعها حديث خبـراء حول أحدث الأدوات والمنهجيات التشاركية فى صياغة استراتيجية الأعمال، يقدمه أندرو كونستابل، يليه حديث خبراء حول سيناريوهات التخارج، يقدمه المهندس محمد أبو النجا“نجاتى” مستثمر فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ورائد أعمال، ثم حديث خبراء حول إعادة تشكيل قدرات القوة العاملة ودور الموارد البشرية فى دعم خطط الاسـتدامة يقدمه مجموعة من أبرز مديرى ومحترفى الموارد البشرية وهم؛ الدكتور جورج صدقي، والدكتور عمرو ريحان، وسمر يحيى، ويديره الدكتور أحمد السيد استشارى الموارد البشرية والتطوير الإدارى.

يليها حديث خبراء حول كيف تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعى وحلول البرمجة فى تطوير أداء الشركات والمؤسسات ونمو المشروعات الريادية، يقدمه الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، حيث يستعرض التجربة الحكومية فى استخدام الذكاء الاصطناعى ودوره فى تعزيز عملية التطوير.