تباين معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تعاملاتها اليوم الإثنين، ما بين ارتفاع وتراجع، حيث استردت بعض المؤشرات جزء من خسائرها التى منيت بها الايام الماضية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كما تأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
ففي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت مرتفعة؛ بدعم 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا.
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وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.65%، وصعد“العام” بنحو 0.53%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.14% و0.01% على التوالي، عن مستوى جلسة الأحد الماضي.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 114.02 مليون دينار، وزعت على 581.18 مليون سهم، بتنفيذ 26.9 ألف صفقة.
وفي البحرين، أُغلق مؤشر المنامة اليوم عند مستوى 2.027.28 بإرتفاع وقدره 0.26 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
كما أُغلق مؤشر البحرين العام على ارتفاع 0.26 نقطة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 801.04 بإنخفاض وقدره 1.29 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و696 ألفا و789 سهما بقيمة إجمالية قدرها 484 ألفا و150 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 53.64% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
وفي السعودية، أنهى سوق الأسهم في الرياض“تداول” جلسة اليوم الإثنين بارتفاع هامشي، في ظل تباين قطاعاته الرئيسية، وسط تحسن ملحوظ للسيولة مقارنة بالجلسة السابقة.
وأغلق المؤشر العام للسوق“تاسي” مرتفعاً 0.03.% بمكاسب 3.25 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.106.41 نقطة.
وجاء إغلاق 7 قطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع البنوك الذي صعد 0.96%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا هامشيا، بلغت نسبته 0.02%.
كما ارتفعت قيم التداول إلى نحو 7.5 مليار ريال، من خلال 938.85 مليون سهم، مقابل 6.1 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 525.6 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأحد.
وفي الإمارات، تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام التعاملات ليتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية ويرتفع سوق دبي المالي، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الإحتياطي الإتحادي هذا الأسبوع، تلمسا لمزيد من الوضوح بخصوص الإتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.102 مليار درهم، بينما بلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 مليارات درهم.
واستقطبت بورصة دبي وأبوظبي، سيولة بحجم 1.774 مليار درهم، توزعت على 34.265 ألف صفقة.
ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.27% بالغاً مستوى 4652 نقطة، وسط تعاملات بحجم 262.087 مليون سهم بقيمة 523.713 مليون درهم.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.14% إلى مستوى 9435 نقطة، وسط تعاملات بحجم 352.435 مليون سهم بقيمة 1.250 مليار درهم.
في المقابل، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 18.56 نقطة، أي بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 10605.07 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 128 مليونا و710 آلاف و229 سهما، بقيمة 395 مليونا و539 ألفا و627.688 ريال، نتيجة تنفيذ 15318 صفقة في جميع القطاعات.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و217 مليونا و99 ألفا و673.230 ريال، مقارنة بـ 628 مليارا و587 مليونا و318 ألفا و765.340 ريال، في الجلسة السابقة.
كما أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” عند مستوى 4683.02 نقطة، منخفضًا 31.3 نقطة وبنسبة 0.66 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4714.33 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 9 ملايين و788 ألفًا و41 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 6.5% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 10 ملايين و467 ألفًا و210 ريالات.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.117% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.49 مليار ريال عُمانى .
المصدر:
MENAFN11112024000202011048ID1108873372