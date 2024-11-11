تباين معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات بورصات الخليج في ختام تعاملاتها اليوم الإثنين، ما بين ارتفاع وتراجع، حيث استردت بعض المؤشرات جزء من خسائرها التى منيت بها الايام الماضية، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، كما تأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

ففي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت مرتفعة؛ بدعم 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا.

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وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.65%، وصعد“العام” بنحو 0.53%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.14% و0.01% على التوالي، عن مستوى جلسة الأحد الماضي.

وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 114.02 مليون دينار، وزعت على 581.18 مليون سهم، بتنفيذ 26.9 ألف صفقة.

وفي البحرين، أُغلق مؤشر المنامة اليوم عند مستوى 2.027.28 بإرتفاع وقدره 0.26 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

كما أُغلق مؤشر البحرين العام على ارتفاع 0.26 نقطة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 801.04 بإنخفاض وقدره 1.29 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و696 ألفا و789 سهما بقيمة إجمالية قدرها 484 ألفا و150 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 53.64% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وفي السعودية، أنهى سوق الأسهم في الرياض“تداول” جلسة اليوم الإثنين بارتفاع هامشي، في ظل تباين قطاعاته الرئيسية، وسط تحسن ملحوظ للسيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق“تاسي” مرتفعاً 0.03.% بمكاسب 3.25 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.106.41 نقطة.

وجاء إغلاق 7 قطاعات باللون الأخضر، بصدارة قطاع البنوك الذي صعد 0.96%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعا هامشيا، بلغت نسبته 0.02%.

كما ارتفعت قيم التداول إلى نحو 7.5 مليار ريال، من خلال 938.85 مليون سهم، مقابل 6.1 مليار ريال، بكمية تداول بلغت 525.6 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأحد.

وفي الإمارات، تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام التعاملات ليتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية ويرتفع سوق دبي المالي، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الإحتياطي الإتحادي هذا الأسبوع، تلمسا لمزيد من الوضوح بخصوص الإتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.102 مليار درهم، بينما بلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 3 مليارات درهم.

واستقطبت بورصة دبي وأبوظبي، سيولة بحجم 1.774 مليار درهم، توزعت على 34.265 ألف صفقة.

ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.27% بالغاً مستوى 4652 نقطة، وسط تعاملات بحجم 262.087 مليون سهم بقيمة 523.713 مليون درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.14% إلى مستوى 9435 نقطة، وسط تعاملات بحجم 352.435 مليون سهم بقيمة 1.250 مليار درهم.

في المقابل، أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 18.56 نقطة، أي بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 10605.07 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 128 مليونا و710 آلاف و229 سهما، بقيمة 395 مليونا و539 ألفا و627.688 ريال، نتيجة تنفيذ 15318 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و217 مليونا و99 ألفا و673.230 ريال، مقارنة بـ 628 مليارا و587 مليونا و318 ألفا و765.340 ريال، في الجلسة السابقة.

كما أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” عند مستوى 4683.02 نقطة، منخفضًا 31.3 نقطة وبنسبة 0.66 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4714.33 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 9 ملايين و788 ألفًا و41 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 6.5% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 10 ملايين و467 ألفًا و210 ريالات.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.117% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.49 مليار ريال عُمانى .

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